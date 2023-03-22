Cóc 3 chân ngậm tiền: Dùng đúng tài lộc tự động vào nhà, không lo nghèo khó

Nhà đẹp 22/03/2023 08:25

Thiềm thừ hay còn gọi là cóc 3 chân, cóc tài lộc... Ngoài ra, linh vật này còn có hàng chục các tên khác nhau tùy thuộc vào phong tục, văn hóa của từng địa phương, từng quốc gia.

 

Cóc thần tài, cóc 3 chân, Thiềm Thừ ngậm tiền,… đều được mọi người gọi là Cóc ngậm tiền. Theo quan niệm, Cóc ngậm tiền là một loại linh vật có khả năng đem tới tài lộc và may mắn.

Cóc 3 chân ngậm tiền: Dùng đúng tài lộc tự động vào nhà, không lo nghèo khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cóc ngậm tiền có da sần sùi giống cóc ngoài đời nhưng chúng chỉ có 3 chân bao gồm 2 chân trước và 1 chân sau. Trên lưng cóc có 7 viên ngọc và xếp thành hình chòm sao Đại Hùng. Miệng cóc ngậm một viên ngọc hay 1 đồng tiền vàng.

1. Ý nghĩa phong thủy của Cóc 3 chân - thiềm thừ

Cóc ngậm tiền là con vật xuất hiện trong truyền thuyết, được mô tả là có thể "phun ra của cải" và chỉ sống ở những nơi giàu có. Dân gian tin rằng, ở đâu xuất hiện Cóc 3 chân thì ở sẽ có nhiều vàng bạc, chủ nhân trở nên giàu có. Bởi vì linh vật này rất chủ yếu “ăn” vàng, bạc, đá quý.

Biểu tượng cóc ngậm tiền trong phong thủy chính là đại diện của tiền tài, ngoài ra do có hình Lưỡng nghi trên đầu nên linh vật này còn đại diện cho sự bảo vệ. Nhờ cả hai công dụng này, Cóc 3 chân là linh vật phong thủy được ứng dụng rất phổ biến chỉ sau Tỳ hưu.

Cóc 3 chân ngậm tiền: Dùng đúng tài lộc tự động vào nhà, không lo nghèo khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cóc 3 chân thường được những người buôn bán làm ăn hay doanh nhân đặt trong nhà, cửa hàng hay văn phòng làm việc. Với niềm tin cóc sẽ mang đến tài vận tốt, giúp công việc làm ăn suôn sẻ, may mắn.

Ngoài ra Cóc 3 chân có thể giúp xua đi những vận khí xấu, ngăn chặn những điều không may cho gia chủ, chuyển hung hóa cát trong phong thủy nhà ở, và đây cũng là linh vật thường được chọn làm quà tặng nhân dịp hỷ sự.

2. Vị đặt Cóc 3 chân

Đối với loại con cóc ngậm một đồng xu trong miệng

Cóc 3 chân ngậm tiền: Dùng đúng tài lộc tự động vào nhà, không lo nghèo khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt cóc: Nên quay mặt vào bên trong nhà để biểu thị rằng nó "nhổ nước bọt, nhổ tiền bạc" vào nhà.

Không nên: Để cóc trong phòng ngủ, nhà bếp hoặc nhà tắm. Để nó quay mặt vào nhà vệ sinh, điều này thể hiện sự ô uế, thiếu tôn trọng vật phẩm phong thủy. Đặt cóc cạnh bể bơi, hồ bơi, ao, vì khi đối diện với nước nó sẽ có nghĩa là "cơ hội kiếm tiền bị trôi đi".

Đối với loại con cóc không ngậm một đồng xu trong miệng

Tác dụng: Các cóc vàng thiết kế kiểu không ngậm một đồng xu trong miệng giúp xua đuổi tà ma và rắc rối hơn là đem lại sự giàu có.

Cóc 3 chân ngậm tiền: Dùng đúng tài lộc tự động vào nhà, không lo nghèo khó - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nên: Nếu ngôi nhà của bạn đang sống gần khu vực bệnh viện, nghĩa trang, tang lễ có khí âm nặng thì nên đặt một con cóc trong miệng không ngậm đồng xu. Hướng con cóc ngồi nên được đặt ra ngoài.

3. Những lưu ý khi đặt cóc thiềm thừ khác

Khi thiềm thừ đã được khai quang điểm nhãn, bạn không nên để bất cứ vật gì che mắt hay phủ lên mắt của cóc tài lộc. Bởi như vậy, cóc không biết phương hướng để đưa tiền tài vào nhà.

Việc thờ cúng cóc ngậm tiền phải được làm chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu để xảy ra chuyện rơi vỡ khiến tượng cóc bị hư hại sẽ khiến mất đi sự linh thiêng, không còn may mắn mà thậm chí còn xui rủi. Bởi vậy, hãy nhớ một số lưu ý khi đặt cóc thiềm thừ để tài lộc vào nhà nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

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