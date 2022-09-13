Chuyên gia phong thủy nhắc nhở: TUYỆT ĐỐI không được tùy tiện di chuyển 3 vật này!

Theo phong thủy, thường xuyên di chuyển giường ngủ sẽ gây ra tác động tiêu cực đến tài vận của con người.

Di chuyển giường liên tục sẽ khiến linh khí của giường ở trạng thái lung lay, không ổn định. Khi đó, vận may của chủ nhân chiếc giường cũng bị thay đổi.

Con người dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời cho giấc ngủ. Chiếc giường được coi là vật có mối quan hệ thân thiết đối với mỗi người. Vì vậy, từ xa xưa người ta đã tin rằng giường có ảnh hưởng lớn đến vận số của con người.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyển giường cũng được cho là có tác động đến vận may trong chuyện tình cảm và hôn nhân của mỗi người. Thường xuyên di chuyển giường khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nếu độ thân, tình duyên sẽ gặp nhiều trắc trở.

Tất nhiên, nếu lỡ kê giường ở vị trí không tốt, bạn có thể tìm một ví trí phù hợp hơn để di chuyển giường, để tránh xui xẻo. Bạn có thể nhờ sự trợ giúp của người có am hiểu về phong thủy, giúp tìm ra vị trí thích hợp để kê giường.

Bể cá

Nhiều gia đình có thói quen nuôi cá cảnh tại nhà nhưng khi nuôi cá bạn phải nhớ không được di chuyển lung tung bể cá để tránh được xui xẻo. Vị trí đặt bể cá nên được tìm hiểu từ đầu, không được đặt linh tinh để sau này tránh việc di chuyển.

Trong phong thủy, nước là của cải, đặt một bể cá ở trong nhà mà hợp tuổi gia chủ có thể thúc đẩy sự giàu có. Nhưng nếu như bạn cứ luôn thay đổi vị trí của nó đồng nghĩ với việc bạn đang cản trở nó mang lại sự giàu có vào nhà của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tượng các vị thần, Phật

Không có gì sai khi thờ cúng các bức tượng của các vị thần, Phật ở trong nhà, nhưng một khi đã để tượng ở đây thì nên để nguyên ở đó, không được di chuyển nó.

Bên cạnh đó, bạn cũng không được tùy tiện chạm vào, ngay cả khi lau chùi cũng cần dùng bàn chải chải nhẹ nhàng để làm sạch. Tuyệt đối không dùng chổi lông gà, lông vịt để lau tượng.

Nếu bạn tiếp tục di chuyển tượng đi lung tung thì rất nguy hiểm, thứ nhất là nó dễ bị nhiễm uế khí, thứ 2 là nó sẽ làm tổn hại đến vận khí của chính bạn.

Nếu để tượng trong xe ô tô nên đặt ở vị trí phía trước đầu xe để giúp gia đình luôn bình an. Tượng có thể quay về phía trước hoặc quay về phía tài xế đều được. Tuyệt đối không đặt tượng phật ở cuối xe. Khi trời nắng phải chú ý che nắng cho tượng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.