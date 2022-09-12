Cách bố trí ảnh thờ chuẩn nguyên tắc phong thủy, nếu phạm phải dễ bị quở trách, gặp phải nhiều tai ương

3 đời vẫn nghèo bền vững, không xem trọng tổ tiên vì phạm phải những quy tắc phong thủy bố trí ảnh thờ.
- Nhà tăng gấp đôi may mắn, hút nhiều tài lộc nhờ bày trí những vật này trước cửa nhà
- Cửa chính ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài và giảm hòa khí của gia đình, tuyệt đối không được phạm phải những lỗi phong thủy này
Tuân thủ quy tắc trai bên trái, gái bên phải
Ông Luyện Văn Dũng - chuyên gia nghiên cứu phong tục thờ cúng cho biết ảnh thờ nên được đặt theo nguyên tắc trai bên trái, gái bên phải. Nghĩa là ảnh của cụ ông đặt ở bên trái của bàn thờ còn ảnh của cụ bà sẽ đặt ở bên phải chứ không đặt ngược lại. Tuy nhiên, nhiều gia đình hiện nay cho rằng ai mất trước thì đặt ảnh người đó ở trong.
Chuyên gia phong thủy cho biết việc đặt ảnh trai bên trái, gái bên phải được tính theo sự chuyển vận tự nhiên bên ngoài và hoạt động bên trong của con người. Việc đặt ảnh như vậy mang hàm ý người phụ nữ luôn là cánh tay đắc lực, giúp chồng nuôi dạy con cái.
Ngoài ra, việc đặt ảnh phụ nữ ở bên phải giúp đàn ông khẳng định vị trí trụ cột của gia đình, nhờ đó mọi chuyện mới diễn ra tốt đẹp, êm xuôi.
Không đặt ảnh thờ lệch, ngang hàng với bát hương
Theo nguyên tắc phong thủy bạn không nên đặt ảnh thờ ngang bát hương bởi nó nó là một điều tối kỵ. Nguyên nhân là ảnh thờ là thứ giúp người mất định vị vị trí của bản thân trên bàn thờ. Khi gia chủ đặt đặt lệch, người đã mất sẽ không tìm được chỗ của mình và vô tình người sống sẽ bị người mất quở mắng, trách phạt. Công việc làm ăn khó lòng thăng quan tiến chức.
Bên cạnh đó, trong quan niệm tâm linh còn cho rằng, khi đặt lệch tức là gia chủ đang xem thường người mất nên không muốn để chính diện. Đồng thời việc này còn những thứ cô hồn bên ngoài có thể chen chân vào làm ảnh hưởng tới sức khỏe.
Không để chân dung hai người trong một bức ảnh
Điều này có thể thấy trong nhiều gia đình, có thể vì cụ ông, cụ bà mất gần thời điểm của nhau nên con cháu làm chung. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ nhắc nhở con cháu cần phải gắn kết, yêu thương lẫn nhau tới già như các cụ. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy lại cho rằng, việc này khiến các cụ có cảm giác bị khinh nhờn.
Ngoài ra, việc đặt ảnh hai người cùng 1 bên còn khiến bàn thờ bị mất cân đối. Điều này là đại kỵ trong phong thủy sẽ khiến gia chủ gặp tai họa.
* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.