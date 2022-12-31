Cải thiện sự nghiệp năm 2023 với 5 tuyệt chiêu phong thủy dân văn phòng nào cũng nên biết

Nhà đẹp 31/12/2022 19:15

Để có thể hỗ trợ cho công việc hanh thông, thuận lợi hơn trong năm mới, bạn có thể kham khảo 5 tuyệt chiêu phong thủy này.

Tránh cửa sổ văn phòng có đường đi qua lại

Không nên ngồi ở phòng làm việc mà cửa sổ căn phòng có đường đi qua. Cửa sổ cũng là nơi nạp sinh khí và sát khí. Nếu quá gần đường qua lại, không gian sẽ có nhiều tiếng bước chân người đi, tiếng cười, tiếng nói, tiếng ta thán… đây đều là sát khí theo quan niệm của phong thủy, rất bất lợi cho việc điều hành và sự nghiệp của người làm việc tại đó. Nếu vì một lý do nào đó mà nhất định phải kê bàn làm việc ở đây, thì cần lắp rèm che kín.

Mang tiền xu cổ trong ví bên mình

Một hành động dễ thực hiện như mang đồng tiền cổ bên mình sẽ giúp cho phúc khí của ví tiền luôn ổn định. Điều này xuất phát từ niềm tin tích cực về dòng tiền, từ đó thu hút những điều may mắn về tiền bạc sẽ đến với bạn.

Đặt cây phong thủy trên bàn làm việc

 

Trồng cây trong văn phòng, nhất là những nơi không gian kín giúp không gian trở nên xanh mát, không khí tươi mới, cân bằng năng lượng cho người làm việc.

 

Cải thiện sự nghiệp năm 2023 với 5 tuyệt chiêu phong thủy dân văn phòng nào cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Một số loại cây nên đặt trên bàn làm việc như trúc quân tử, trẻ cảnh nhỏ... Chúng vừa cung cấp nhiều oxy lại mang lại tài lộc cho chủ nhân. Bạn nên đặt chúng từ hướng Đông sang Đông Nam.

 

Lưu ý không nên trồng xương rồng và những cây lá nhọn trên bàn làm việc. Trong phong thủy, đây là loại cây mang lại sát khí, không tốt cho con người.

 

Tránh phòng nhiều góc tường

Ở nơi phòng làm việc mà khắp nơi đều có các cạnh góc tường lộ ra , cần cẩn thận với khí trường có nhiều mũi, cạnh nhọn này dễ dẫn đến sự rối ren giữa đồng nghiệp với nhau, thiếu sự kiên nhẫn, cá tính biến thành vội vã không yên .

Lúc ấy có thể dùng năm viên thủy tinh theo ngũ hành đặt tại nơi góc tường , Ngũ hành thủy tinh (Ngũ Hành Trận Đồ) nguyên có thể chiêu phúc kháng sát, nên có thể hóa giải sát khí của mũi nhọn, làm cho các đồng sự vui vẻ , làm cho yên ổn tâm thần , làm cho mọi việc dần tốt hơn .

(Dùng Ngũ Hành Trận Đồ hoặc Thất Tinh Trận Đồ tất nhiên phải tuân thủ các phương pháp lập Trận Pháp của Kỳ Môn).

Cải thiện sự nghiệp năm 2023 với 5 tuyệt chiêu phong thủy dân văn phòng nào cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặt tượng gà trống đỏ hoặc vàng

Người thượng cổ tin rằng, gà trống có tác dụng mang lại may mắn trong kiếm tiền. Khi đặt trong văn phòng ở hướng Bắc hoặc Nam cũng có tác dụng cân bằng năng lượng, giúp cải thiện giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ mới nhiều thuận lợi hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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