5 vị trí đặt bình nước phạm phong thủy gây tác động đến sức khỏe và bất lợi cho tài vận

Đặt bình nước ở những vị trí sai phong thủy này sẽ ảnh hưởng nhiều đến gia chủ, không may với sức khỏe của các thành viên trong gia đình, vì thế nên cần lưu ý thật kỹ.

Không nên đặt trong phòng ngủ

Để việc uống nước dễ dàng hơn, nhiều bạn đặt bình uống nước trong phòng ngủ, tuy nhiên điều này không hề hợp lý.

Đầu tiên, phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, đồ điện đặt càng ít càng tốt, như vậy mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng không tốt của tia bức xạ của điện tới con người.

Tiếp đó, bình uống nước có hai thuộc tính Ngũ hành quan trọng là nước và lửa. Trong ngũ hành, hai nguyên tố này có tác dụng rõ rệt trong phong thủy, ảnh hưởng rất lớn tới con người.

Cửa phòng khách

Nếu xét ở góc độ khoa học, cửa phòng khách sẽ là nơi nhiều người ra vào, dễ mang tới bụi bặm, vi trùng và mầm bệnh, đặt nước ở đây sẽ khiến nguồn nước dễ ô nhiễm, làm nguy hại tới sức khỏe con người.

Xét về góc độ phong thủy, nước là tài, nước đặt ở cửa, dễ xung tài vận. Bình uống nước có thể đặt ở hướng song song với cửa ra vào, tức Minh Đường vị, hoặc bên cạnh ghế sofa.

Đặt bình nước ở tài vị trong phòng khách

Tài vị chính là nơi góc chéo trong phòng nhìn từ cửa ra vào. Tại đây có thể đặt cây xanh hoặc những vật phong thủy nhưng không nên đặt bình nước uống hoặc những vật chứa nước như bể cá… Mặc dù nước có tác dụng tụ tài nhưng nếu đặt nước ở tài vị lại khiến hóa tài, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt bình nước ở trong phòng bếp

Phòng bếp với bếp lửa là nơi thuộc về mệnh Hỏa đặc trưng nhất, vì vậy nếu đặt yếu tố Thủy như bình nước ở gần với bếp có thể xảy ra hiện tượng xung khắc. Việc để xảy ra ngũ hành tương khắc sẽ tác động bất lợi tới sức khỏe và tài vận của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt bình nước uống ở gần điều hòa, máy lạnh hay quạt gió

Các thiết bị như quạt gió, điều hòa, máy lạnh tỏa ra luồng khí lưu rất mạnh ra ngoài nên sẽ ảnh hưởng đến nước uống, làm tài vận không còn ổn định.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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