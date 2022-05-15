5 loại quả phong thủy tốt nhất để cúng Rằm để cầu tài lộc, may mắn đến gia chủ

Không chỉ mang ý nghĩa phú quý, quả táo còn tượng trưng cho sự yên tâm và hòa hợp. Táo cũng là một trong những loại quả có thành phần dinh dưỡng rất phong phú, cũng là 1 trong những trái cây được ưa chuộng nhất trên thế giới. Người ta trồng và ăn táo ở gần như tất cả các nước trên thế giới, đưa táo vào trong cả các món ăn và đồ uống.

Quả táo không chỉ có hình dáng tròn trịa, cân đối, màu sắc đẹp mắt mà còn tượng trưng cho sự yên bình và hòa hợp. Đặc biệt quả táo có màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn và được xem là biểu tượng của sự tốt lành.

Quả dứa

Trong tiếng Hán, từ 'dứa' phát âm như 'may mắn đến theo cách của bạn' nên đây cũng được xem là loại quả có thể lựa chọn để dâng cúng tổ tiên.

Quả chuối

Ảnh minh họa: Internet

Trong mâm ngũ quả không thể thiếu đi nải chuối, nải chuối màu xanh tượng trưng cho hành Mộc. Ngoài ra nải chuối có các quả tượng trưng cho bàn tay có ý đùm bọc, gắn kết.

Quả chuối trong phong thủy mang ý nghĩa thu hút, hứng may mắn nên thường được dùng trong việc cúng lễ.

Thanh long

Ảnh minh họa: Internet

Mang ý nghĩa rồng mây hội tụ và biểu trưng cho sự cát tường, thịnh vượng. Không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn ở tên gọi, bởi theo quan niệm người dân nếu như đầu năm được rồng ghé thăm nhà thì cả năm được may mắn, phát tài phát lộc.

Thanh long thường được nhiều gia đình chọn lựa để bày lên bàn thờ vì không chỉ màu sắc đẹp, nó còn thể hiện sự no đủ, sung túc của năm mới.

Quả bưởi

Ảnh minh họa: Internet

Quan niệm của người dân đến hiện nay, quả bưởi mang ý nghĩa biểu trưng cho ngũ hành Thổ yếu tố tài lộc đong đầy, có thể thay thế bằng quả phật thủ màu vàng.

Ngoài ra bưởi còn có màu sắc bắt mắt với hình dáng cân đối, mùi thơm dễ chịu nên được nhiều người lựa chọn để đặt lên bàn thờ dâng cúng tổ tiên và thần linh. Trái bưởi căng tròn biểu trưng cho sự viên mãn, vẹn tròn, quét sạch những cảm xúc tiêu cực. Bày trái bưởi trên mâm ngũ quả, các gia chủ như gửi gắm mong ước về một năm mới viên mãn, sức khỏe tốt, mọi sự hanh thông.

Những lưu ý khi chọn quả cúng Rằm:

Lựa chọn những loại quả để dâng lễ thắp hương Rằm chỉ sử dụng những quả đẹp, còn tươi.

Không chọn: hoa quả nhựa làm giả, loại trái cây đã chín kỹ, những trái cây có gai nhọn, loại quả có mùi quá thơm nồng như sầu riêng, mít, những quả mọc sát đất...

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm