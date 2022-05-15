5 loại quả phong thủy tốt nhất để cúng Rằm để cầu tài lộc, may mắn đến gia chủ

Nhà đẹp 15/05/2022 16:24

Dưới đây là gợi ý 5 loại quả mang ý nghĩa tốt nên dùng để cúng Rằm, tuy nhiên, tùy vào từng vùng miền, địa phương và quan niệm của từng người mà có thể lựa chọn những loại quả khác nhau.

Quả táo

5 loại quả phong thủy tốt nhất để cúng Rằm để cầu tài lộc, may mắn đến gia chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả táo có màu đỏ tượng trưng cho hành Hỏa cầu mong sự đầm ấm, sung túc. 

Quả táo không chỉ có hình dáng tròn trịa, cân đối, màu sắc đẹp mắt mà còn tượng trưng cho sự yên bình và hòa hợp. Đặc biệt quả táo có màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn và được xem là biểu tượng của sự tốt lành.

Không chỉ mang ý nghĩa phú quý, quả táo còn tượng trưng cho sự yên tâm và hòa hợp. Táo cũng là một trong những loại quả có thành phần dinh dưỡng rất phong phú, cũng là 1 trong những trái cây được ưa chuộng nhất trên thế giới. Người ta trồng và ăn táo ở gần như tất cả các nước trên thế giới, đưa táo vào trong cả các món ăn và đồ uống.

Quả dứa

Trong tiếng Hán, từ 'dứa' phát âm như 'may mắn đến theo cách của bạn' nên đây cũng được xem là loại quả có thể lựa chọn để dâng cúng tổ tiên.

Quả chuối

 

5 loại quả phong thủy tốt nhất để cúng Rằm để cầu tài lộc, may mắn đến gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong mâm ngũ quả không thể thiếu đi nải chuối, nải chuối màu xanh tượng trưng cho hành Mộc. Ngoài ra nải chuối có các quả tượng trưng cho bàn tay có ý đùm bọc, gắn kết.

Quả chuối trong phong thủy mang ý nghĩa thu hút, hứng may mắn nên thường được dùng trong việc cúng lễ.

Thanh long

5 loại quả phong thủy tốt nhất để cúng Rằm để cầu tài lộc, may mắn đến gia chủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mang ý nghĩa rồng mây hội tụ và biểu trưng cho sự cát tường, thịnh vượng. Không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn ở tên gọi, bởi theo quan niệm người dân nếu như đầu năm được rồng ghé thăm nhà thì cả năm được may mắn, phát tài phát lộc.

Thanh long thường được nhiều gia đình chọn lựa để bày lên bàn thờ vì không chỉ màu sắc đẹp, nó còn thể hiện sự no đủ, sung túc của năm mới.

Quả bưởi

5 loại quả phong thủy tốt nhất để cúng Rằm để cầu tài lộc, may mắn đến gia chủ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quan niệm của người dân đến hiện nay, quả bưởi mang ý nghĩa biểu trưng cho ngũ hành Thổ yếu tố tài lộc đong đầy, có thể thay thế bằng quả phật thủ màu vàng. 

Ngoài ra bưởi còn có màu sắc bắt mắt với hình dáng cân đối, mùi thơm dễ chịu nên được nhiều người lựa chọn để đặt lên bàn thờ dâng cúng tổ tiên và thần linh. Trái bưởi căng tròn biểu trưng cho sự viên mãn, vẹn tròn, quét sạch những cảm xúc tiêu cực. Bày trái bưởi trên mâm ngũ quả, các gia chủ như gửi gắm mong ước về một năm mới viên mãn, sức khỏe tốt, mọi sự hanh thông.

Những lưu ý khi chọn quả cúng Rằm:

  • Lựa chọn những loại quả để dâng lễ thắp hương Rằm chỉ sử dụng những quả đẹp, còn tươi.
  • Không chọn: hoa quả nhựa làm giả, loại trái cây đã chín kỹ, những trái cây có gai nhọn, loại quả có mùi quá thơm nồng như sầu riêng, mít, những quả mọc sát đất...

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Có thể thanh lý 6 món đồ này nếu không dùng đến, nhưng tuyệt đối không cho đi, kẻo hao tài tốn của, cuộc sống khó bề yên ổn.

Có thể thanh lý 6 món đồ này nếu không dùng đến, nhưng tuyệt đối không cho đi, kẻo hao tài tốn của, cuộc sống khó bề yên ổn.

Theo phong thủy, mỗi đồ vật đều mang một linh khí riêng cho mình. Đặc biệt là các vật phẩm được liệt kê dưới đây, vì vậy nếu không cần dùng đến nữa bạn có thể bán hoặc vứt chúng đi, nhưng không được đưa cho bất kỳ ai để tránh mất tiền của, may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp nhà đất phong thủy những loại quả phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 43 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 26 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm