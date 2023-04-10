5 đồ vật phong thủy gia chủ nên đặt trước nhà để thu hút tài lộc, tăng DƯƠNG KHÍ, kích thích sự thịnh vượng

Nhà đẹp 10/04/2023 10:35

Để tài lộc "ghé thăm" nhà, gia chủ có thể treo thêm những đồ vật này. Đây là những thứ có thể kéo tài lộc, giúp gia chủ làm ăn phát đạt hơn, cả gia đình khỏe mạnh, tránh được điềm xấu.

Gương bát quái

Gương bát quái là vật phong thủy quen thuộc với mỗi gia đình. Thực tế thì gương bát quái phải được đặt đúng cách và đúng hướng để tránh phản tác dụng. Đồ vật này chỉ thật sự thích hợp với thế nhà xấu, tác dụng trừ tà, phá những luồng khí xấu và thu hút may mắn.

Riêng với những nhà có thế tốt thì hãy cân nhắc về việc dùng gương bát quái. Thay vào đó, bạn có thể dùng những vật khác nhẹ nhàng và dễ hơn.

5 đồ vật phong thủy gia chủ nên đặt trước nhà để thu hút tài lộc, tăng DƯƠNG KHÍ, kích thích sự thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Treo chuông gió 

Một trong những cách giúp bạn hút tài lộc vào nhà là hãy treo chuông gió ngoài cửa. Theo phong thủy thì việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí thêm cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, kích thích tài lộc kéo vào nhà bạn.

Nguyên nhân là khi bạn treo chuông gió ở cửa trước, những âm thanh của chuông gió khi rung chính là nguồn năng lượng vô hình cực tốt chảy vào trong nhà khiến bạn phát tài.

5 đồ vật phong thủy gia chủ nên đặt trước nhà để thu hút tài lộc, tăng DƯƠNG KHÍ, kích thích sự thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vật phẩm mang lại may mắn, tiền tài

Bất kể khi nào và ở đâu, những điều tốt lành và niềm vui cũng luôn sẽ luôn làm mọi người cảm thấy thoải mái, có động lực. Nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành, may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Những món đồ này chính là chất xúc tác trong phong thủy giúp thu hút tài lộc, may mắn hiệu quả.

Trong các quan niệm của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an. Bạn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy như đồng tiền xu, dây kết Ngũ Phúc Hoa Mai, Tam Cát Hoa Mai, Tỳ Hưu Đại Viên, Hổ Phù An Gia Hóa Sát.

Những vật phẩm này không chỉ hút tài hút lộc, chiêu giữ tiền của cho gia chủ mà còn giúp chặn đứng ma quỷ, âm khí không cho xâm nhập vào nhà, giữ cho ngôi nhà và gia đình bạn luôn được bình an, tránh được mọi tai ách hiểm họa.

Đá phong thủy

Một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn nếu muốn xua đi chướng khí ở không gian sống và bảo vệ các thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh, bình an là treo đá phong thủy trước cửa. Có nhiều gia đình mua những loại đá quý về và lên chùa nhờ làm phép sau đó treo ở khu vực cửa ra vào. Bên cạnh đó, bạn có thể đeo lá bùa hộ thân thỉnh ở chùa và trang sức phong thủy làm từ đá thạch anh, hổ phách,… để tăng thêm sự an yên cho mình.

Cây xanh

Cây xanh mang đến rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Cây xanh tạo ra không gian sống lành mạnh, lại là biểu tượng của sự cát tường, như ý.

Bạn nên lựa chọn một vài loại cây mang ý nghĩa may mắn như: ngọc bích, mẫu đơn, trầu bà, lưỡi hổ, kim ngân…để đặt ở gần cửa nhà nhằm tăng tuổi thọ, chiêu tài cầu lộc, giúp gia chủ thăng tiến trong công danh, sự nghiệp.

5 đồ vật phong thủy gia chủ nên đặt trước nhà để thu hút tài lộc, tăng DƯƠNG KHÍ, kích thích sự thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Muốn sớm có tin vui, các cặp vợ chồng nên áp dụng ngay các mẹo này

Muốn sớm có tin vui, các cặp vợ chồng nên áp dụng ngay các mẹo này

Không thể phủ nhận rằng, phong thủy nhà ở giúp ích rất nhiều trong việc sinh con của gia chủ. Nhiều cặp vợ chồng luôn mong mỏi có một đứa con nhưng không tài nào có được. Áp dụng ngay các mẹo dưới đây để mong ước sớm thành hiện thực.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở vật phong thủy trước nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ