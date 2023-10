5 đồ vật phong thủy gia chủ nên đặt trước nhà để thu hút tài lộc, tăng DƯƠNG KHÍ, kích thích sự thịnh vượng

Gương bát quái là vật phong thủy quen thuộc với mỗi gia đình. Thực tế thì gương bát quái phải được đặt đúng cách và đúng hướng để tránh phản tác dụng. Đồ vật này chỉ thật sự thích hợp với thế nhà xấu, tác dụng trừ tà, phá những luồng khí xấu và thu hút may mắn.

Một trong những cách giúp bạn hút tài lộc vào nhà là hãy treo chuông gió ngoài cửa. Theo phong thủy thì việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí thêm cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, kích thích tài lộc kéo vào nhà bạn.

Nguyên nhân là khi bạn treo chuông gió ở cửa trước, những âm thanh của chuông gió khi rung chính là nguồn năng lượng vô hình cực tốt chảy vào trong nhà khiến bạn phát tài.

Ảnh minh họa: Internet

Vật phẩm mang lại may mắn, tiền tài

Bất kể khi nào và ở đâu, những điều tốt lành và niềm vui cũng luôn sẽ luôn làm mọi người cảm thấy thoải mái, có động lực. Nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành, may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Những món đồ này chính là chất xúc tác trong phong thủy giúp thu hút tài lộc, may mắn hiệu quả.

Trong các quan niệm của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an. Bạn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy như đồng tiền xu, dây kết Ngũ Phúc Hoa Mai, Tam Cát Hoa Mai, Tỳ Hưu Đại Viên, Hổ Phù An Gia Hóa Sát.

Những vật phẩm này không chỉ hút tài hút lộc, chiêu giữ tiền của cho gia chủ mà còn giúp chặn đứng ma quỷ, âm khí không cho xâm nhập vào nhà, giữ cho ngôi nhà và gia đình bạn luôn được bình an, tránh được mọi tai ách hiểm họa.

Đá phong thủy

Một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn nếu muốn xua đi chướng khí ở không gian sống và bảo vệ các thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh, bình an là treo đá phong thủy trước cửa. Có nhiều gia đình mua những loại đá quý về và lên chùa nhờ làm phép sau đó treo ở khu vực cửa ra vào. Bên cạnh đó, bạn có thể đeo lá bùa hộ thân thỉnh ở chùa và trang sức phong thủy làm từ đá thạch anh, hổ phách,… để tăng thêm sự an yên cho mình.

Cây xanh

Cây xanh mang đến rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Cây xanh tạo ra không gian sống lành mạnh, lại là biểu tượng của sự cát tường, như ý.

Bạn nên lựa chọn một vài loại cây mang ý nghĩa may mắn như: ngọc bích, mẫu đơn, trầu bà, lưỡi hổ, kim ngân…để đặt ở gần cửa nhà nhằm tăng tuổi thọ, chiêu tài cầu lộc, giúp gia chủ thăng tiến trong công danh, sự nghiệp.



Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.