4 lưu ý khi bố trí bàn thờ trong nhà để tránh gặp vận xui, giảm sút vận thế!

Nếu phía sau bàn thờ là bếp, sẽ tạo ra hỏa sát rất nặng, làm ảnh hưởng đến phong thủy khác của gia đình, khiến vận thế của gia đình không ổn định hoặc giảm sút. Nếu đặt bàn thờ sát với phòng vệ sinh thì sẽ phạm phải tội không tôn trong thần linh và tổ tiên, khiến các thành viên trong gia đình dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe .

Nếu không có thể đặt ở vị trí khác thì giữa bàn thờ và bếp hoặc phòng vệ sinh nên để cách ra một khoảng trống. Đồng thời, nên đặt một số linh vật phong thủy trên tường phía sau bàn thờ để hóa giải. Với trường hợp này, linh vật thích hợp nhất là 6 xâu tiền Lục Đế, nhất thiết tiền phải là 6 xâu và là tiền Lục Đế bạn nhé!

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc xác định vị trí đặt bàn thờ mà ít người biết đó là bàn thờ bị nắng, gió chiếu vào qua cửa sổ và cửa chính. Quan niệm phong thủy cho rằng, nắng và gió mang nhiều dương khí làm cho phòng không thể tụ được âm khí phù hợp với thế giới tâm linh. Chính vì vậy khi bàn thờ bị ánh nắng chiếu vào hay gió thổi vào sẽ làm cho những các thành viên trong gia đình luôn bất an, gặp khó khăn trong chuyện làm ăn, công việc trì trệ....

Ảnh minh họa: Internet

Không kê bàn thờ thẳng của chính

Theo phong thủy, khi bạn đặt bàn thờ cần chọn hướng hợp tuổi hợp mệnh với chủ nhà, việc đặt bàn thờ hướng trực tiếp ra khu vực cửa ra vào sẽ làm mất khí lành khiến cho gia chủ không gặp may tài lộc dễ thất thoát. Ngoài ra, khi bạn đặt bàn thờ thẳng hướng cửa chính dễ làm cho cuộc sống trong gia đình của bạn bị dòm ngón tạo nhiều thị phi rắc rối trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ không nên ngược với hướng nhà

Quan niệm phong thủy cho rằng, việc đặt hướng bàn thờ ngược với hướng nhà là điều tối kỵ và việc này sẽ khiến cho gia đình không hòa thuận, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc không có con nối dõi. Vì vậy, phải đặt lại vị trí bàn thờ để tránh được những vận xấu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.