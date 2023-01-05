4 đại kỵ phong thủy gia chủ tuyệt đối không được quên kẻo rước thêm họa vào nhà

Nhà đẹp 05/01/2023 10:01

Nếu phát hiện bếp có những điềm báo này thì tốt nhất hãy tìm cách hóa giải để tránh được những 'hiểm họa' ảnh hưởng đến con đường tài lộc.

Kiêng nhà bếp đặt đối diện với nhà vệ sinh

Đây chính là điểm kiệng kỵ mà bất cứ gia chủ nào cũng cần nhớ. Bởi bếp nấu là nơi nấu đồ ăn thức uống cho cả nhà, vì vậy cần phải giữ vệ sinh, nếu không thì bệnh tật sẽ vào người qua đường ăn uống, làm hại đến sức khỏe gia chủ.

Trong nhà vệ sinh có rất nhiều thứ bẩn và vi trùng vì vậy bếp nấu tuyệt đối không nên đặt gần nhà vệ sinh. Bếp mà đặt đối diện với nhà vệ sinh còn khiến tài lộc gia đình thất thoát.

Chưa kể, việc thiết kế bếp nấu thẳng nhà vệ sinh sẽ rất mất mỹ quan, nhìn vào thấy thiếu cảm tình, ăn uống không ngon miệng.

Tránh đặt gương trong nhà bếp

Gương là vật dụng quen thuộc ở bất cứ ngôi nhà nào. Đặt gương đúng chỗ có thể giúp mở rộng không gian về mặt thị giác, cầu tài lộc nhưng đặt gương không đúng chỗ cũng chiêu dụ tà khí. Tốt nhất, bạn không nên đặt gương trong nhà bếp, đặc biệt là phía sau bếp để tránh rước thêm xui xẻo.

Ngoài ra, trong nhà bếp, gia chủ cũng tránh bài trí các vật dụng, đồ trang trí có hình góc nhọn. Những đồ này được ví như "mũi tên độc" trong phong thủy. Bạn nên sử dụng đồ nội thất hình, vuông, tròn và bài trí thêm cây cảnh hóa giải các góc cạnh. Đồng thời, bạn cũng nên tránh bố trí bàn ăn ở dưới trần nhà kẻo làm ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

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Ảnh minh họa: Internet

Bếp nấu kị gần nước

Bếp nấu không đặt quá gần bồn rửa, nếu diện tích nhà bạn eo hẹp thì cũng hãy cố gắng để bếp và bồn có một khoảng cách nhất định nhé.

Nếu để bếp gần ống nước thì thủy hỏa xung đột sẽ rất nguy hiểm, không may mắn. Nếu để bếp gần tủ lạnh thì nóng lạnh phá nhau khiến năng lượng tiêu hao. Hoặc ở những nơi nguồn nước không dồi dào, sẵn có như vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, bạn phải dùng thùng nước để dự trữ, nấu ăn trong bếp thì tuyệt đối không được đặt thùng nước bên cạnh hoặc phía chính diện với bếp, thủy hỏa tương khắc không có lợi cho vận mệnh.

4 đại kỵ phong thủy gia chủ tuyệt đối không được quên kẻo rước thêm họa vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nền nhà bếp không cao hơn nền sảnh, phòng

Nền nhà bếp không được cao hơn nền sảnh, phòng...Bố trí nền bếp cao hơn nền sảnh, phòng khách được ví như tài lộc chảy ra ngoài, khó tụ tài. Trong khi bếp nấu là nơi cung cấp 3 bữa ăn, tương trung cho của cải của cả gia đình. 

Bạn chú ý không nên bố trí bếp đối diện với cửa ra vào hoặc quay lưng với cửa sổ, vì gió thổi tới, lửa dễ bị dập tắt, không giữ được của cải.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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