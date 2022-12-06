3 vị trí trong nhà càng giữ gìn sạch sẽ càng tăng tiềm năng nhận được "sủng ái" của Thần tài, cải thiện phong thủy, hút được nhiều vận khí,

Nhà đẹp 06/12/2022 07:25

Trong phong thủy, đây được cho là 3 vị trí quan trọng hút tài lộc trong nhà, gia chủ càng giữ những vị trí này sạch sẽ thì tiền tài, lộc lá càng nhiều.

Gầm giường

Trong phòng ngủ, gầm giường là vị trí thường bị bụi bẩn đọng lại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và yếu tố phong thủy của gia chủ. Và mọi người thường có quan điểm rằng, muốn sự nghiệp được phát triển thuận lợi cần phải quan trọng đến vị trí gầm giường càng để ít đồ dùng càng tốt.  Gầm giường là vị trí trong nhà cần dọn sạch sẽ mà các bạn không nên bỏ qua. 

Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống lại hoàn toàn khác, do diện tích nhà ở bị hạn chế nên nhiều người thường thường cất bớt đồ đạc ít dùng xuống dưới gầm giường. Hoặc do không có thời gian để quét dọn thường xuyên khiến khu vực gầm giường thường bị bụi bẩn bám rất nhiều.

Nếu gầm giường chứa nhiều đồ dùng lộn xộn hoặc bụi bặm sẽ khiến cho gia chủ rơi vào tình trạng không gặp được may mắn, tài lộc. Chính vì vậy, mặc dù bận rộn đến đâu, bạn nên giữ cho khu vực này luôn được sạch sẽ mới có thể mang lại tài lộc và vận may cho bản thân mình.

Lối ra vào

Lối ra vào được coi là nơi xuất nhập phần lớn năng lượng của gia đình. Đây là nơi quy tụ khí vận chủ yếu. Sau đó, khi vận sẽ từ cửa chảy vào từng ngóc ngách của căn nhà. Do đó, lối ra vào là vị trí đầu tiên cần phải giữ sạch sẽ và ngăn nắp, không cản trở hành trình lưu thông của các nguồn năng lượng.

Một khi ngôi nhà bừa bộn, không sạch sẽ ngay từ lối vào thì phong thủy của toàn bộ ngôi nhà cũng trở nên kém. Vận khí không ổn định sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Do đó, lối ra vào nhà, cửa chính là vị trí đầu tiên mà gia chủ cần chú ý giữ sạch sẽ, ngăn nắp để không cản trở sự lưu thông của các nguồn năng lượng.

3 vị trí trong nhà càng giữ gìn sạch sẽ càng tăng tiềm năng nhận được 'sủng ái' của Thần tài, cải thiện phong thủy, hút được nhiều vận khí, - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi có độ ẩm cao nên dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ, sinh sôi gây bệnh. Còn theo phong thuỷ, âm khí của ngôi nhà tụ hội nhiều nhất ở khu vực này. Nhà vệ sinh ẩm ướt, thiếu khô ráo sẽ càng dễ tích tụ nhiều âm khí, từ đó làm xáo trộn dòng năng lượng trong nhà, ảnh hưởng đến vượng khí. Ngoài ra, khi không sử dụng, bạn nên đóng nắp bồn cầu lại để tránh thất thoát tài lộc.

Đặc biệt, cửa nhà vệ sinh không nên đối diện với cửa chính, cửa phòng bếp và phòng ngủ vì có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và cả đường công danh tài vận của gia chủ.

3 vị trí trong nhà càng giữ gìn sạch sẽ càng tăng tiềm năng nhận được 'sủng ái' của Thần tài, cải thiện phong thủy, hút được nhiều vận khí, - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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