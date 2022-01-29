3 loại hoa rực rỡ sắc màu, dành cho các gia chủ thích chơi hoa, thích hợp phủ kín cả ban công ở hướng Bắc

Trong trường hợp bạn trồng cây cẩm tú cầu trong chậu, chỉ cần độ pH của đất có thể điều chỉnh là hoa có thể đổi màu bất cứ lúc nào, giúp bạn "mãn nhãn".

Đây là cây cảnh còn gây nhiều tranh cãi bởi màu sắc của hoa cẩm tú cầu có thể tự động thay đổi tùy thuộc vào độ PH của đất nơi nó cắm rễ. Cẩm tú cầu là loài hoa có sức sống mãnh liệt và cho giá trị làm cảnh rất cao.

Điều này có nghĩa là nếu đất có tính axit, màu sắc của hoa sẽ có xu hướng xanh và nếu đất có tính kiềm, hoa sẽ có xu hướng đỏ.

Cẩm tú cầu là một loài hoa với nhiều màu sắc rực rỡ, những vùng có khí hậu mát mẻ đều có thể dễ dàng trồng loài hoa này.

Ngoài ra, chúng ta có thể trực tiếp mua các chất điều chỉnh màu sắc cho hoa cẩm tú cầu từ chợ hoa, sau đó thực hiện nghiêm ngặt hướng dẫn trong quá trình cây phân hóa nụ hoa và sau đó chúng ta sẽ được ngắm sự biến ảo kỳ lạ của những bông hoa đầy màu sắc.

Ngoài ra, cẩm tú cầu nở rất nhiều hoa. Nếu nhiệt độ môi trường có thể được giữ ổn định trên 15 ℃ thì cây cảnh này có thể nở hoa quanh năm. Vì vậy, nhiều người rất thích hoa cẩm tú cầu.

Trong quá trình chăm sóc chậu cây, để giảm thiểu sự tiêu hao trao đổi chất không cần thiết của cây, về cơ bản , cứ 1-2 tháng bạn nên cắt tỉa một lần.

Lúc cắt tỉa, ngoài việc loại bỏ những tán lá già tự nhiên, bạn cũng cần cắt bỏ những bông hoa hoặc nụ đã héo úa không có giá trị thẩm mỹ.

Thanh xà

Loài hoa này có hình dáng tương tự như hoa cẩm tú cầu ngoại trừ nó sẽ không thay đổi màu sắc nhiều! Hơn nữa, sự khác biệt về cường độ ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến màu xanh của thanh xà.

Điều này giúp cải thiện giá trị cảnh quan của chậu cây ở một mức độ nhất định, dẫn đến ngày càng có nhiều người thích trồng hoa thanh xà xanh lam, nhìn đã thấy ngất ngây, xao xuyến.

Vì vậy, khi bạn trồng thanh xà trong chậu và đặt ở ban công hướng Bắc, dù không khống chế cường độ ánh sáng thì có thể vẫn nhận được bất ngờ từ màu sắc của loại hoa này, tùy thuộc vào ánh sáng mà chúng nhận được.

Cây hoa thanh xà có màu sắc khá đặc trưng và nhiều người có thể nhận biết chúng ở bất kì nơi nào.

Ngoài ra, cây cảnh này thích đất có tính axit. Khi trồng thanh xà trong chậu, yếu tố axit trong đất không nhiều và sẽ phai nhạt dần nên bạn có thể bổ sung axit trong nước hoặc phân bón để tăng cường cho chúng. Hãy chắc chắn rằng pH của đất ổn định từ 5,8 đến 6,0.

Tất nhiên, vì cành và lá của thanh xà phát triển rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ra hoa, nên sau một thời gian, những cành và lá chân dài cần được cắt ngắn hoặc loại bỏ.

Muốn nhân thêm chậu hoa, bạn có thể dùng cách giâm cành để nuôi cây con. Còn những cành sau khi hoa héo thì tỉa cành càng sớm thì cây càng phát triển, cho hoa trĩu trịt hơn.

Lan vũ nữ

Lan vũ nữ ưa ở nơi thoáng mát. Khi trồng trong nhà, vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp thì có thể đặt chúng ở nơi ánh sáng tốt hơn. Tuy nhiên, không được đặt ở nơi có ánh sáng gắt, nhiệt độ cao, nếu không hoa có thể bị mất nước, héo, ảnh hưởng đến giá trị làm cảnh của cây hoa.

Tất nhiên, cây cảnh này ưa môi trường đất tơi xốp, thoáng khí, ẩm ướt nên trong quá trình trồng chúng ta cần bổ sung thêm các loại vỏ cây đã lên men và phân hủy như vỏ cây liễu, vỏ thông để để tăng cường độ phì nhiêu cho đất.

Lan vũ nữ có những sắc hoa rực rỡ khiến cho người khác nhìn vào cũng phải say đắm.

Rốt cuộc, chỉ khi rễ cây khỏe thì lan vũ nữ mới có thể sinh ra nhiều cuống và ra hoa nhiều hơn và đẹp hơn.

Lan vũ nữ tuy không ưa tiếp xúc với ánh sáng mạnh nhưng khi đặt ở ban công hướng Bắc, trong quá trình phân hóa và nảy mầm nụ hoa, bạn cần bổ sung ánh sáng nhân tạo từ 4 đến 6 tiếng mỗi ngày, sử dụng đèn sợi đốt làm nguồn sáng. Như vậy, các bông hoa có màu sắc càng rực rỡ hơn.

Nhưng khi hoa đã nở viên mãn thì nên dừng ánh sáng nhân tạo, vì như vậy sẽ giữ được hoa tươi lâu hơn, tô điểm thêm không khí rực rỡ cho gia đình. Như vậy, trên đây là 3 cây cảnh cho hoa rực rỡ, thích hợp trồng lâu năm trên ban công hướng Bắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Interenet