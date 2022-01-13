Top 9+ kích thủy lực giá rẻ tại Đại Thịnh Phát Việt Nam

Và tất nhiên tại Đại Thịnh Phát Việt Nam có khá nhiều sản phẩm kích thủy lực đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ bật mí với các bạn top 9 mẫu kích thủy lực được nhiều khách hàng lựa chọn nhiều nhất nhé.

Hiện nay trên thị trường mỗi khi muốn tìm kiếm một đơn vị cung cấp kích thủy lực chất lượng thì chúng ta không thể bỏ qua cái tên Đại Thịnh Phát Việt Nam. Tại đây bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình những sản phẩm chất lượng được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến , hiện đại nhất trên thế giới.

Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Riken của Nhật Bản nên có chất lượng cực tốt và rất được ưa chuộng ở trên thị trường.

Như chúng ta đã biết thì kích thủy lực là một thiết bị có công dụng để nâng hạ vật nặng vì thế được ứng dụng rất nhiều trong các ngành sản xuất cơ khí và sửa chữa ô tô. Do là một thiết bị thông dụng nên có khá nhiều đơn vị cung cấp ở trên thị trường. Tuy nhiên Đại Thịnh Phát vẫn là một trong những cơ sở nhận được sự ủng hộ đông đảo của khách hàng bởi những lý do dưới đây:

Các thông số kỹ thuật của kích thủy lực Riken 20 tấn S2 - 25VC:

Áp suất hoạt động tối đa: 70 MPa

Tải trọng: 200kN

Hành trình: 75 mm

Trọng lượng: 4.6 kg

Đường kính trong xi lanh: Ø 65

Các piston và mặt trong của ống xi lanh được mạ.

Sản phẩm được bảo hành, bảo trì chính hãng, nhanh chóng và miễn phí trong vòng 12 tháng với mọi lỗi do nhà sản xuất.

2.2. Kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn 100mm

Tonners là một thương hiệu sản xuất kích thủy lực nổi tiếng trên thế giới và các sản phẩm của thương hiệu này được sản xuất tại nhà máy Busan của Korea.

Ưu điểm của kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn 100mm là:

Phần bề mặt được sơn một lớp chống gỉ nên đảm bảo độ bền đẹp cao.

Được tích hợp lò xo hồi giúp giảm thời gian hồi piston.

Bề mặt tiếp xúc với tải đã trải qua quá trình xử lý nhiệt nên có độ cứng lớn, có khả năng chống va đập mạnh mà không bị biến dạng hay mài mòn.

Thân kích được chế tạo bằng thép hợp kim cứng có thể chịu được áp suất lớn.

Phần đầu nối nhanh được thiết kế dạng ren làm kín bằng đầu bi.

2.3. Kích thủy lực Masada MH-20

Được sản xuất theo quy trình công nghệ cao của Nhật Bản, nên kích thủy lực Masada model MH – 20 hiện nay đang nhận được sự chào đón và ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng. Sản phẩm có một số ưu điểm nổi bật như:

Có kích thước nhỏ gọn nên dễ dàng cất gọn, có thể để vừa ở trong cốp xe ô tô.

Có khả năng ứng dụng cao nên phù hợp với cả khách hàng cá nhân hoặc đơn vị sản xuất lớn.

Có độ bền và tuổi thọ lớn.

Có thể nâng cao với độ an toàn tuyệt đối.

Một số thông số kỹ thuật của kích thủy lực Masada model MH – 20

Trọng tải nâng: Tối đa là 20 tấn

Chiều cao nâng thấp nhất: 270mm

Chiều cao nâng cao thất: 430mm

Hành trình nâng: 160mm

Kích thước đế: 128x182mm

Tiết diện tay cầm: 27,2x800mm

Khối lượng máy: 13,2kg.

2.4. Kích thủy lực EUROPRESS 2 chiều 100 tấn 100mm

EUROPRESS là thương hiệu lâu đời của Italy được thành lập từ năm 1919 với nhiều năm hình thành và phát triển thì thương hiệu đã cho ra đời những sản phẩm chất lượng đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001 năm 1996 và ISO 14001 năm 2008.

Sản phẩm tích thủy lực EUROPRESS 2 chiều 100 tấn 100mm hay còn được gọi là kích ngăn có thể chịu được áp suất làm việc tối đa lên tới 700 bar. Kích có thể hoạt động 2 chiều đẩy và kéo nên tạo được sự thuận lợi trong quá trình sử dụng.

Kích thước chế tạo bằng thép hợp kim có độ cứng cao, chịu va đập và có độ bền cao. Phần bề mặt được xử lý bằng công nghệ thẩm thấu Nito lỏng gọi là Nitreg® ONC® giúp tăng độ cứng và đặt biệt chống ăn mòn kể cả trong môi trường muối theo tiêu chuẩn ASTM B117.

2.5. Kích thủy lực khí nén 50 tấn 2 tầng 50-2

Là sản phẩm được thiết kế 2 tầng cho tải trọng 50 tấn và 25 tấn nên có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Kích có khung rộng được làm từ thép cường độ cao nên có độ chắc chắn cao.

Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và có thể mang đi theo bên người là một ưu điểm đáng kể của sản phẩm này. Bên cạnh đó kích thủy lực còn được tích hợp van quá tải giúp kiểm soát quá trình nâng hạ để đảm bảo sự an toàn tốt nhất khi sử dụng.

Có thể nói đây là một mẫu kích thủy lực rất xứng đáng để các bạn lựa chọn.

2.6. Kích thủy lực khí nén 50 tấn 3 tầng 50-3

Mọi ưu điểm về thiết kế và công dụng của kích thủy lực khí nén 50 tấn 2 tầng 50-2 đều được tích hợp trong mẫu thiết kế này. Tuy nhiên ưu điểm vượt trội của sản phẩm đó là cấu tạo 3 tầng nên phù hợp với tải trọng lần lượt là 50 tấn, 20 tấn và 10 tấn.

Sản phẩm được ứng dụng cho xe công nghiệp nặng, xe khai thác mỏ, xe chuyên dụng.

2.7. Kích cá sấu 4 tấn DK40Q

Mẫu kích thủy lực này có thể sử dụng cho các ô tô có khoảng sáng gầm thấp nhất đến 140mm nên phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau. Quá trình vận hành dễ dàng bằng bàn đàn đạp nâng nhanh. Phần khung rộng, chắc chắn cũng như tích hợp thêm van an toàn khi quá tải nên đã mang tới sự an toàn cao. Phần bánh xe được bảo vệ bởi một lớp Polyurethane, chống mài mòn, giảm độ ồn và di chuyển êm ái.

2.8. Kích thủy lực mini 25 tấn B25-2

Kích thủy lực cóc chiều cao tối thiểu thấp 160mm và trọng lượng khá nhẹ chỉ khoảng 28kg nên rất thích hợp trang bị trên xe theo những hành trình dài.

Cũng giống như các mẫu kích thủy lực trên thì sản phẩm được làm bằng thép cường độ cao cùng bề mặt mạ Crom cứng vì thế có độ bền cao. Kích được thiết kế 2 tầng cho tải trọng lần lượt 25 tấn và 10 tấn.

2.9. Kích Căng Kéo Cáp Đơn – YDQ260B

Đây là mẫu kích thủy lực dùng để căng kéo chỉ 01 sợi cáp có đường kính: 12.7, 15.24, 21.8 hoặc 28.6mm. Vì chỉ dùng căng được 01 sợi cáp nên dải tải trọng của kích nhỏ bao gồm: 10 tấn, 16 tấn, 26 tấn.

Một số ưu điểm của sản phẩm này:

Được chế tạo bởi vật liệu nhẹ hơn 30-40% so với model cùng tải trọng đối với các hãng khác.

Dễ dàng gá đặt kích vào vị trí ở dầm cầu, trụ cầu, gối đỡ,…

Quá trình vận chuyển và gá đặt bằng cẩu nhanh.

Hy vọng với những chia sẻ trên thì quý khách hàng sẽ lựa chọn những loại kích thủy lực tốt nhất để đảm bảo được hiệu suất công việc cũng như sự an toàn trong quá trình vận hành nhé. Và nếu còn bất cứ băn khoăn, thắc mắc nào liên quan đến sản thì hãy liên hệ ngay với Đại Thịnh Phát theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY TNHH ĐẠI THỊNH PHÁT VIỆT NAM Được thành lập vào năm 2015, Công ty Đại Thịnh Phát Việt Nam ( DTP ) đã trải qua 5 năm hoạt động, một quá trình không ngắn cũng không dài nhưng đủ để DTP khẳng định vị trí và sản phẩm của mình trên thị trường Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp những dòng sản phẩm với công nghệ tốt nhất trên thị trường hiện nay như: Bơm thuỷ lực, cờ lê thuỷ lực, kích thuỷ lực, con đội thuỷ lực, cờ lê lực, dụng cụ cầm tay, công cụ-dụng cụ thủy lực, thiết bị nhà xưởng…

Công nghệ siết bulong chính xác không ma sát, góc xiết và lực momen.

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