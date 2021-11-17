Trước cửa nhà xuất hiện những thứ này là đại kỵ, cẩn thận gia đình suy thoái, lụi bại

Nhà đẹp 17/11/2021 22:46

Một khi những thứ này xuất hiện trước cửa nhà, đừng coi thường, nó ngụ ý rằng 'một tai họa' đang ập đến ở nhà.

Theo phong thủy, trước cửa nhà xuất hiện những thứ này là đại kỵ, sẽ ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Cây khô héo, chết dần chết mòn

Trước cổng nhà hay cửa chính của ngôi nhà không nên có cây khô, cây không còn sự sống. Trong phong thủy, cây khô héo tượng trưng cho nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng tới trường khí xung quanh căn nhà.

Trước cửa nhà xuất hiện những thứ này là đại kỵ, cẩn thận gia đình suy thoái, lụi bại - Ảnh 1

Ngoài ra, người ta cho rằng bản thân cây cối đã mang âm khí. Cây đã khô héo thì âm khí càng nặng. Điều này có thể làm cản trở và xáo trộn nguồn dương khí trong nhà, ảnh hưởng không tốt đến vận khí của gia chủ, làm gia đạo suy thoái, lụi bại.

Rác thải, đồ cũ bỏ đi

Theo phong thủy, khu vực cửa chính hay cổng chính được gọi là minh đường, là nơi đón rước tài lộc, tăng thêm vận khí cho gia đình. Do đó, trước khu vực này không nên xuất hiện những thứ không sạch sẽ như rác thải, đồ cũ bỏ đi... Những vật như vậy thường mang uế khí, ảnh hưởng xấu đến tài vận của các thành viên trong gia đình.

Trước cửa nhà xuất hiện những thứ này là đại kỵ, cẩn thận gia đình suy thoái, lụi bại - Ảnh 2

Ngoài ra, để những thứ không sạch sẽ ở ngay lối ra vào của căn nhà sẽ khiến chất lượng không khí vào nhà bị ảnh hưởng, tác động xấu tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Do đó, gia chủ nên dọn dẹp khu vực cổng chính sạch sẽ, thoáng đãng.

Trước cổng có cột điện

Trước cửa nhà, trước cổng nhà có cột điện không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, gây bất tiện trong quá trình đi lại mà còn tiềm ẩn mối nguy hại về an toàn điện lưới và cháy nổ.

Trước cửa nhà xuất hiện những thứ này là đại kỵ, cẩn thận gia đình suy thoái, lụi bại - Ảnh 3

Trên phương diện phong thủy, cột điện trước cổng nhà hoặc cửa nhà có tác động không tốt đối với tài vận của gia chủ. Nếu gia đình đang gặp trường hợp như vậy, nên dặt xâu tiền đồng ngũ đế hoặc treo sơn hải trấn đã khai quan đối diện với hướng của cối điện để hóa giải, trấn áp phần sát khí và hỏa khí từ cột điện.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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