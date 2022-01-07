Công ty lắp đặt camera Nha Trang nào uy tín hàng đầu hiện nay?

Bởi hiện nay có rất nhiều công ty lắp đặt camera Nha Trang tại địa bàn thành phố nên rất nhiều khách hàng phân vân rằng liệu đơn vị nào uy tín, giá cả phải chăng… Vậy thì cùng đọc bài viết này để tìm hiểu xem công ty nào đang nhận được sự ủng hộ nhất hiện nay nhé.

Thành phố Nha Trang ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu bảo vệ, tài sản của gia đình và doanh nghiệp ngày càng tăng và camera quan sát là một trong những giải pháp cực kỳ hiệu quả bên cạnh các thiết bị đảm bảo an ninh khác. Sử dụng camera quan sát sẽ giúp tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra tại khu vực cần giám sát thông qua điện thoại, laptop.

Chỉ cần dạo một vòng trên mạng bạn sẽ thấy rằng thị trường camera Nha Trang có rất nhiều thương hiệu camera có uy tín từ lâu như HIKVISION, KBVISION, Dahua…, hoặc mới ra mắt thị trường cũng có. Và bên cạnh sản phẩm chính hãng cũng như hàng giả, hàng kém chất lượng cũng có rất nhiều.

Trải qua một quá trình thu thập và khảo sát chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu trả lời, sau khi tổng hợp lại chúng tôi đã nhận được tỷ lệ hài lòng nhất là đối với công ty ST Camera (stcamera.net).

Điển hình cho hàng giả đó chính là nhiều đơn vị nhập linh kiện về rồi lắp ráp và dán nhãn thương hiệu lên đó rồi bán ra thị trường.

Do đó, việc tìm đến một công ty lắp đặt camera uy tín là rất cần thiết để đảm bảo hệ thống giám sát sử dụng bền lâu, hoạt động ổn định và có thể hỗ trợ khi cần đến như bảo hành. Ngoài ra một đơn vị uy tín sẽ có những chính sách bán hàng tốt hơn như tư vấn kỹ lưỡng, khảo sát trước khi lắp đặt.

Tại sao nên lựa chọn công ty lắp đặt camera Nha Trang ST Camera?

ST Camera (stcamera.net) là một đơn vị được thành lập từ lâu và có thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực lắp đặt camera quan sát tại Nha Trang, đã thực hiện hàng nghìn dự án lớn nhỏ nên có đủ kinh nghiệm để đáp ứng được nhu cầu mọi khách hàng.

Ngoài ra bạn cũng nên lựa chọn công ty này bởi:

Ngoài ra các sản phẩm camera tại công ty ST Camera đều được nhập khẩu chính hãng (HIKVISION, KBVISION, Dahua, Imou…) từ nhà sản xuất không qua một khâu trung gian nào nên đảm bảo chất lượng cũng như giá thành rẻ nhất trên thị trường.

Từ khâu tư vấn cho đến lắp đặt đều được làm theo một quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo cho khách hàng luôn hài lòng. Ngay từ khi nhận được cuộc gọi của khách hàng nhân viên tư vấn sẽ tìm hiểu sơ bộ và đưa ra những lời khuyên tốt nhất, nếu như có yêu cầu kỹ thuật viên sẽ đến tận nơi khảo sát và có những gợi ý về sản phẩm, vị trí lắp đặt để vừa phù hợp với nơi cần giám sát, tiết kiệm chi phí và phù hợp với điều kiện tài chính của khách hàng. Sau khi hai bên thống nhất phương án mới tiến hành ký kết hợp đồng và thi công lắp đặt camera giám sát. Khi hoàn thiện hài lòng hoàn toàn thì mới thanh toán hợp đồng.

Lắp đặt tận nhà cho dù đơn hàng chỉ là một chiếc.

Chính sách bán hàng của công ty camera Nha Trang này cũng rất khác biệt khi mà khách hàng được miễn phí hoàn toàn công lắp đặt, tặng thêm thẻ nhớ và giảm 10% cho các đơn hàng lần sau. Chế độ hậu mãi cũng cực kỳ ưu đãi, khách hàng được tư vấn, hướng dẫn sử dụng cho đến khi thành thục mới thôi, bất kỳ khi nào cần đến sự trợ giúp đều có nhân viên đến tận nơi hỗ trợ và hoàn toàn không thu bất kỳ một khoản phí nào.

Camera được tích hợp công nghệ Onvif giúp cho việc nâng cấp mở rộng hệ thống sau này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Camera không dây điều khiển từ xa bằng điện thoại dễ dàng, xoay ngang dọc và zoom to hình ảnh mượt mà.

Đủ các độ phân giải từ 1 megapixel trở lên cho khách hàng lựa chọn.

Với những chính sách bán hàng như trên thì ST Camera xứng đáng là công ty lắp đặt camera Nha Trang hàng đầu hiện nay.

Các loại camera được khách hàng ưa chuộng nhất tại công ty ST Camera

Tại ST Camera có các sản phẩm dòng Analog cho khách có nhu cầu lớn và camera ip wifi không dây cho khách hàng có nhu cầu vừa và nhỏ. Do đó có thể nói là đáp ứng được tất cả các phương án lắp đặt.

Camera HIKVISION

HIKVISION là thương hiệu camera quan sát lâu đời và được đánh giá hàng đầu thế giới hiện nay về chất lượng cũng như hiệu suất làm việc, cũng bởi như vậy mà doanh số cũng như số lượng dẫn đầu thế giới hiện nay.

Sản phẩm được cập nhật thường xuyên những công nghệ mới nhất, các thiết kế cũng rất đẹp nên làm hài lòng bất kỳ vị khách khó tính nào.

Hiện nay trên thành phố Nha Trang sản phẩm camera HIKVISION chiếm tỷ lệ thị trường lên đến 60%, điều này cho thấy đầy là một trong những hệ thống giám sát an ninh hiệu quả nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người tiêu dùng.

Bởi vậy việc sử dụng camera HIKVISION Nha Trang của công ty ST Camera là hoàn toàn đi đúng hướng và phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.

Camera KBVISION

KBVISION là một thương hiệu đến từ Mỹ được thành lập từ lâu có chất lượng sản phẩm và chính sách bán hàng không thể tuyệt vời hơn.

Hàng năm KBVISION chi một số tiền rất lớn để nghiên cứu những công nghệ mới nhất nhằm mang đến cho người dùng không những là những thiết bị giám sát an ninh mà còn là những trải nghiệm với những tính năng hữu ích, góp phần đảm bảo vệ an toàn tối đa cho gia đình và doanh nghiệp.

Camera Dahua

Dahua được nhiều khách hàng lựa chọn bởi dễ sử dụng, giá rẻ mà lại hoạt động ổn định, bền theo thời gian.

Trên các sản phẩm camera Dahua cũng được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như tự động phát hiện chuyển động và báo về điện thoại, đàm thoại hai chiều, kết nối không dây nhạy…

Ngoài ra ST Camera còn cung cấp các giải pháp an ninh khác như cửa thông minh, hệ thống chống trộm và các giải pháp nhà thông minh đang thịnh hành hiện nay.

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến công ty lắp đặt camera Nha Trang được nhiều người ủng hộ nhất theo khảo sát, rất mong mang đến giá trị cho bạn.

Thông tin liên hệ công ty ST Camera:

Website: stcamera.net

Email: stcamerant@gmail.com