Vừa vất vả sinh con xong không thấy chồng đâu, vợ lặng người khi nhận được tin nhắn từ chồng gửi nhầm ‘Vợ anh đang đẻ’ và sự thật đau lòng

Ngoại tình 11/10/2023 07:39

Gần sát ngày cô sinh cô càng thấy anh thay đổi nhiều. Anh chẳng còn dành nhiều thời gian quan tâm mẹ con cô như trước. Vào phòng sinh chồng vẫn ở ngoài với cô, ngóng đợi cô. Vậy mà lúc cô khó đẻ anh không ở bên mà đã ra ngoài đi đâu đó.

Cô với anh từng có một mối tình đẹp kéo dài gần 6 năm trước khi kết hôn. Mối tình ấy đã phải cùng nhau trải qua biết bao khó khăn thử thách mới có thể đơm hoa kết trái với một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Vậy mà thời gian lại cướp mất anh khỏi cô, thời gian khiến cho người ta thấy đáng sợ và hoảng hốt giật mình mỗi khi nhìn lại. Trước kia người đàn ông ấy đã từng yêu thương cô đến đâu. Anh ấy đã từng làm tất cả để dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất. Vậy mà chẳng được bao lâu anh đã khiến cho anh thay lòng.

Người đời thường rỉ tai nhau rằng đàn ông thường phản bội khi họ có cho mình 1 vị trí trong xã hội, công việc ổn định và thu nhập cao dư sức để nuôi cả nhân tình lẫn vợ. Chuyện ngoại tình thì chắc chắn cô đã nghe nhiều chỉ có điều không thể nào ngờ được rằng có ngày nó lại viện vào đời mình như thế.

Vừa vất vả sinh con xong không thấy chồng đâu, vợ lặng người khi nhận được tin nhắn từ chồng gửi nhầm ‘Vợ anh đang đẻ’ và sự thật đau lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn với nhau gần 3 năm cô mới mang bầu vì quá bận bịu cho công việc. Ngày đầu tiên cô nhìn thấy chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch cô đã đi thẳng đến công ty anh nói cho anh biết. Bất chấp cả công ty đang ở đó anh vẫn bế bổng cô lên rồi chạy vòng 1 vòng khoe khắp rằng anh trở thành bố rồi, anh thành bố thật rồi.

Hình ảnh gương mặt rạng người của anh khi ấy càng khiến cho cô một mực tin tưởng người đàn ông của mình không thể nào ngoại tình. Những ngày đầu tiên cô được anh chăm sóc như một bà hoàng vậy. Thời gian đầu tiên cô ốm nghén khá nặng nhưng vì nhận được sự quan tâm của anh nên cô cũng cảm thấy khá hài lòng.

Thế rồi thấm thoắt cũng 9 tháng trôi qua. Gần sát ngày cô sinh cô càng thấy anh thay đổi nhiều. Anh chẳng còn dành nhiều thời gian quan tâm mẹ con cô như trước. Vào phòng sinh chồng vẫn ở ngoài với cô, ngóng đợi cô. Vậy mà lúc cô khó đẻ anh không ở bên mà đã ra ngoài đi đâu đó.

Đau đẻ dữ dội, cô dùng hết sức bình sinh để sinh đứa con đầu lòng cho anh. Ca đẻ khó đến nỗi chút nữa thôi cô đã không thể sống nổi. Nhưng rồi may mắn khi mẹ con cô cũng mẹ tròn con vuông.

Từ ngày quen biết với chồng rồi yêu anh và trở thành vợ của anh chưa khi nào cô cảm thấy mình hối hận đến tột cùng như lúc này. Vừa đẻ xong không thấy chồng đâu, với chiếc điện thoại còn nhận tin nhắn định mệnh gửi nhầm từ anh với nội dung đau đớn: “Vợ anh đang đẻ, có vẻ ca đẻ khó nên anh qua với em 1 lúc nhé”.

Vừa vất vả sinh con xong không thấy chồng đâu, vợ lặng người khi nhận được tin nhắn từ chồng gửi nhầm ‘Vợ anh đang đẻ’ và sự thật đau lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không cần nói nhiều, không cần giải thích phân bua. Chỉ cần 1 tin nhắn từ máy anh thôi cô đã đủ hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào. Cô không biết anh ngoại tình từ lúc nào, không biết anh đã phản bội mình bao lâu.

Nhưng giờ phút này thì cô chỉ biết mình không còn niềm tin ở người đàn ông đó nữa. Chẳng phải quá cay đắng khi vừa mới sinh con xong đã nhận 1 tin trời giáng như vậy. Cười khẩy cô đau đớn nghĩ chắc chẳng ai thê thảm đến như mình, chẳng ai chịu cảnh chồng ngoại tình mà nhận được tin nhắn nhầm định mệnh từ anh trong ngày mình sinh con đến thế.

Giờ cô chẳng biết bản thân phải làm gì với anh, càng không biết cuộc hôn nhân này phải làm gì có thể cứu vãn nó hay không. Có cứu vãn được liệu cô có đủ niềm tin ở bên cạnh người chồng như anh thêm 1 lần nữa?

Mùng 1 hàng tháng vợ đều đi chùa và cấm chồng gần gũi, một lần lén đi theo vợ thì điếng người khi phát hiện sự thật của vợ sống nội tâm

Mùng 1 hàng tháng vợ đều đi chùa và cấm chồng gần gũi, một lần lén đi theo vợ thì điếng người khi phát hiện sự thật của vợ sống nội tâm

Thật ra nhiều lần tôi đề nghị đi chùa cùng với vợ nhưng vợ lại chẳng đồng ý hoặc từ chối rằng để cô ấy đi 1 mình là được rồi. Không hẳn nghi ngờ, nhưng tôi vẫn có chút tò mò hàng tháng vợ lên chùa sẽ thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện chồng ngoại tình chồng có con riêng vợ sinh con

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 12 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 7 giờ 58 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 8 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành