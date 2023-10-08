Ô sin trẻ làm chưa đầy năm đã mua nhà phố, vợ nghi ngờ nên đặt camera trong phòng rồi chết điếng khi phát hiện sự thật phũ phàng

Ngoại tình 08/10/2023 10:16

Vừa mở camera lên thì Hằng chết điếng khi nhìn thấy ô sin đang cởi dần từng lớp áo trên cơ thể mình xuống. Hằng còn nghĩ chắc lại rủ chàng trai nào đến nhà mình rồi, thế này là phải quán triệt lại ngay. Nào ngờ cô phải tròn mắt kinh ngạc khi người đàn ông lao đến phía ô sin không ai khác lại chính là...

Vốn dĩ có một tình yêu quá bền chặt gần 10 năm trước khi kết hôn với Tùng, Hằng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc lai có một người phụ nữ cướp mất chồng của mình nhanh chóng gọn nhẹ đến như vậy.

Chẳng phải bất cứ người phụ nữ nào cũng vô tình ghét người thứ 3 xen vào gia đình mình sao. Bản thân chị cũng vậy, ghét vô cùng. Nhưng thời gian gần đây thật sự chị không còn thời gian chút nào. Chị với anh có với nhau hai đứa con nhỏ nhưng chị nhanh chóng quay trở lại với công việc vì không muốn nghỉ quá lâu. Thu nhập của anh cũng khá cao, tuy vậy chị vẫn muốn mình chủ động về kinh tế để có tiếng nói trong gia đình.

Vì không thể nào có thể cân bằng được điều đó nên vợ mới chấp nhận việc thuê lấy 1 cô ô sin trong nhà cho tiện làm việc rồi chăm sóc con cái phụ mình. Tuyển trọn cũng kỹ lắm vì Hằng vốn là người kĩ tính và ưa sạch sẽ. Hi vọng có thể tìm được một cô nào đó có tuổi chút thì tốt nhưng cuối cùng không ưng cô nào cả. Hằng đành chọn 1 cô gái còn khá trẻ nhưng cũng không xinh nên có thể yên tâm một phần.

Thật sự cô gái đó rất nhanh nhẹn, cô làm mọi việc chỉ cần Hằng hướng dẫn 1 lần là đã biết cả. Vì thế mà Hằng càng yên tâm đi làm hơn và giao phó luôn việc chăm sóc hai con cũng như cơm nước nhà cửa cho cô gái đó. Hằng chi trả lương cũng cao hơn chút vì cô ấy làm tốt.

Chỉ có điều thật không ngờ cô ô sin mới về làm ở nhà mình thậm chí còn chưa đầy nửa năm mà cô gái ấy đã mua nhà. Hằng bất ngờ lắm, không thể tin được và càng thấy lạ. Cô sinh nghi nghĩ rằng ô sin chắc chắn phải trộm tiền trong két sắt của nhà mình rồi. Với mức lương đó thì chỉ có thể dư dả sống và gửi về cho bố mẹ ở quê chứ khả năng mua nhà là điều không thể. Sinh nghi nên Hằng quyết định lắp camera để theo dõi.

Ô sin trẻ làm chưa đầy năm đã mua nhà phố, vợ nghi ngờ nên đặt camera trong phòng rồi chết điếng khi phát hiện sự thật phũ phàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu tiên cô gái vẫn làm việc bình thường. Ô sin của Hằng được cái chăm chỉ nên Hằng thấy hình như mình nghi ngờ sai rồi. Nhưng không, mới chỉ đến ngày thứ 3 thôi Hằng đã được chứng kiến tận mắt mọi chuyện.

Vừa mở camera lên thì Hằng chết điếng khi nhìn thấy ô sin đang cởi dần từng lớp áo trên cơ thể mình xuống. Hằng còn nghĩ chắc lại rủ chàng trai nào đến nhà mình rồi, thế này là phải quán triệt lại ngay. Nào ngờ cô phải tròn mắt kinh ngạc khi người đàn ông lao đến phía ô sin không ai khác lại chính là chồng mình.

Mắt chữ A, mồm chữ O thật sự cô không thể ngờ được rằng chồng mình lại làm cái trò đó sau lưng mình. Nếu ô sin xinh đẹp thì đã đành 1 nhẽ, đằng này cô ta vừa vô duyên, vừa xấu lại còn người mình mẩy gầy đét đơ mà chồng vẫn mê được.

Càng nhìn Hằng càng như muốn nuốt trọn màn hình vào người mình. Cả đời Hằng cũng không thể nào ngờ được rằng mình lại để mất chồng với một người phụ nữ xấu xí đến vậy. Thậm chí cô gái đó chỉ là ô sin trong nhà mình.

Giờ thì Hằng quá rõ lý do cô ta có tiền để mua nhà rồi. Chỉ có điều phát hiện mọi chuyện thế này cô sốc vô cùng và quá rối để xử lý được nó. Giờ cô nên làm gì đây? Đánh ghen, bắt quả tang tại trận rồi đuổi cô ô sin ra khỏi nhà hay một phương pháp khác. Thật sự lúc này cô cần 1 lời khuyên để xử lý cho đẹp tình huống mình gặp phải.

Đàn ông ngoại tình, đạp lên tất cả tình nghĩa để ăn nằm với người đàn bà khác liệu có xứng đáng được tha thứ

Đàn ông ngoại tình, đạp lên tất cả tình nghĩa để ăn nằm với người đàn bà khác liệu có xứng đáng được tha thứ

Tôi nhận được tin nhắn của chồng: “Công ty anh họp đột xuất nên về trễ”. Tôi lấy điện thoại, chụp hình khách sạn và gửi qua Zalo cho anh: “Khốn nạn, họp gì mà vào khách sạn vậy anh?”.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện chồng ngoại tình chồng ngoại tình với ô sin tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 4 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 17 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành