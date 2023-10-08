Chẳng phải bất cứ người phụ nữ nào cũng vô tình ghét người thứ 3 xen vào gia đình mình sao. Bản thân chị cũng vậy, ghét vô cùng. Nhưng thời gian gần đây thật sự chị không còn thời gian chút nào. Chị với anh có với nhau hai đứa con nhỏ nhưng chị nhanh chóng quay trở lại với công việc vì không muốn nghỉ quá lâu. Thu nhập của anh cũng khá cao, tuy vậy chị vẫn muốn mình chủ động về kinh tế để có tiếng nói trong gia đình.

Vốn dĩ có một tình yêu quá bền chặt gần 10 năm trước khi kết hôn với Tùng, Hằng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc lai có một người phụ nữ cướp mất chồng của mình nhanh chóng gọn nhẹ đến như vậy.

Thật sự cô gái đó rất nhanh nhẹn, cô làm mọi việc chỉ cần Hằng hướng dẫn 1 lần là đã biết cả. Vì thế mà Hằng càng yên tâm đi làm hơn và giao phó luôn việc chăm sóc hai con cũng như cơm nước nhà cửa cho cô gái đó. Hằng chi trả lương cũng cao hơn chút vì cô ấy làm tốt.

Vì không thể nào có thể cân bằng được điều đó nên vợ mới chấp nhận việc thuê lấy 1 cô ô sin trong nhà cho tiện làm việc rồi chăm sóc con cái phụ mình. Tuyển trọn cũng kỹ lắm vì Hằng vốn là người kĩ tính và ưa sạch sẽ. Hi vọng có thể tìm được một cô nào đó có tuổi chút thì tốt nhưng cuối cùng không ưng cô nào cả. Hằng đành chọn 1 cô gái còn khá trẻ nhưng cũng không xinh nên có thể yên tâm một phần.

Chỉ có điều thật không ngờ cô ô sin mới về làm ở nhà mình thậm chí còn chưa đầy nửa năm mà cô gái ấy đã mua nhà. Hằng bất ngờ lắm, không thể tin được và càng thấy lạ. Cô sinh nghi nghĩ rằng ô sin chắc chắn phải trộm tiền trong két sắt của nhà mình rồi. Với mức lương đó thì chỉ có thể dư dả sống và gửi về cho bố mẹ ở quê chứ khả năng mua nhà là điều không thể. Sinh nghi nên Hằng quyết định lắp camera để theo dõi.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu tiên cô gái vẫn làm việc bình thường. Ô sin của Hằng được cái chăm chỉ nên Hằng thấy hình như mình nghi ngờ sai rồi. Nhưng không, mới chỉ đến ngày thứ 3 thôi Hằng đã được chứng kiến tận mắt mọi chuyện.

Vừa mở camera lên thì Hằng chết điếng khi nhìn thấy ô sin đang cởi dần từng lớp áo trên cơ thể mình xuống. Hằng còn nghĩ chắc lại rủ chàng trai nào đến nhà mình rồi, thế này là phải quán triệt lại ngay. Nào ngờ cô phải tròn mắt kinh ngạc khi người đàn ông lao đến phía ô sin không ai khác lại chính là chồng mình.

Mắt chữ A, mồm chữ O thật sự cô không thể ngờ được rằng chồng mình lại làm cái trò đó sau lưng mình. Nếu ô sin xinh đẹp thì đã đành 1 nhẽ, đằng này cô ta vừa vô duyên, vừa xấu lại còn người mình mẩy gầy đét đơ mà chồng vẫn mê được.

Càng nhìn Hằng càng như muốn nuốt trọn màn hình vào người mình. Cả đời Hằng cũng không thể nào ngờ được rằng mình lại để mất chồng với một người phụ nữ xấu xí đến vậy. Thậm chí cô gái đó chỉ là ô sin trong nhà mình.

Giờ thì Hằng quá rõ lý do cô ta có tiền để mua nhà rồi. Chỉ có điều phát hiện mọi chuyện thế này cô sốc vô cùng và quá rối để xử lý được nó. Giờ cô nên làm gì đây? Đánh ghen, bắt quả tang tại trận rồi đuổi cô ô sin ra khỏi nhà hay một phương pháp khác. Thật sự lúc này cô cần 1 lời khuyên để xử lý cho đẹp tình huống mình gặp phải.