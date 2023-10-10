Chán chồng tôi lao vào nhân tình trẻ, về nhà thấy chồng càng ngứa mắt và khó chịu nên đưa ra quyết định động trời

Ngoại tình 10/10/2023 01:04

Mỗi ngày tôi cặp với một người, khỏi phải nói ở bên nhân tình trẻ tôi như được yêu thêm một lần nữa. Sức trẻ của nhân tình khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, sống lại, như miếng đất khô cằn bị hạn lâu ngày gặp được mưa.

Tôi được ông trời phú cho nhan sắc, sức khỏe và sắc đẹp cộng với gia thế giàu có nên tôi có khá nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, con người tôi rất năng động và độc lập, nên tôi nghĩ rằng nếu một nửa của mình chỉ biết kiếm tiền, giỏi giang thì sẽ không để ý đến cảm xúc, suy nghĩ, sở thích của vợ. Điều này, dẫn đến sự lựa chọn sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Trong vô số người theo đuổi, tôi chọn anh – chồng hiện tại của tôi. Anh hiền lành, chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa của tôi và yêu thương vợ hết mực. Nhưng anh hiền quá lại trở thành nhu nhược và yếu đuối. Mọi chuyện trong nhà đều do tôi quyết, anh không có ý kiến.

Anh luôn an phận là một nhân viên kinh doanh nhỏ bé trong công ty, để có thời gian quan tâm chăm sóc con cái và vợ con nhiều hơn. Số tiền anh mang về chỉ đủ để chi tiêu lặt vặt trong nhà, còn lại công to việc lớn là tiền lương của tôi bỏ ra. Tôi thấy anh kém cỏi về mọi thứ, kể cả chuyện ấy, làm tôi không thỏa mãn. Từ khi tôi sinh con xong, chuyện ấy thưa hẳn, anh chỉ làm để đối phó. Nói thẳng ra, anh chẳng thể đáp ứng nổi chuyện ấy cho tôi, vì thế lúc nào trong người tôi cũng cảm thấy bực bội và khó chịu. Tiền tôi kiếm ra không thiếu, chỉ cần anh quan tâm chiều chuộng và thỏa mãn tôi trong chuyện ấy thôi mà cũng không được.

Chán chồng tôi lao vào nhân tình trẻ, về nhà thấy chồng càng ngứa mắt và khó chịu nên đưa ra quyết định động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hàng ngày, tôi phải đi gặp rất nhiều đối tác để thương thảo ký hợp đồng. Đối tác cao to, đẹp trai lại giàu có và năng động hơn chồng rất nhiều. Cứ nghĩ đến chồng tôi lại chán nên đã ngoại tình. Tôi mồi chài để cặp với các giám đốc trẻ của công ty đối tác. Mặc dù tôi biết phụ nữ chán chồng dễ thành rau sạch, nhưng vì thỏa mãn ham muốn của mình nên tôi mặc kệ.

Mỗi ngày tôi cặp với một người, khỏi phải nói ở bên nhân tình trẻ tôi như được yêu thêm một lần nữa. Sức trẻ của nhân tình khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, sống lại, như miếng đất khô cằn bị hạn lâu ngày gặp được mưa. Giờ đây chuyện ấy làm tôi thỏa mãn vô cùng, vì nhân tình trẻ không những biết chiều chuộng mà còn nói những lời mật ngọt yêu thương khiến tôi say đắm. Tôi cảm giác như mình trẻ ra mấy tuổi, lúc nào cũng yêu đời. Từ ngày, cặp với nhân tình, về nhà tôi thấy chồng càng ngứa mắt và khó chịu.

Tôi không biết, chồng có đoán được điều gì hay không, có biết tôi ngoại không? Mà lúc nào anh cũng như vậy, không có một lời phàn nàn nào. Tôi vẫn đưa tiền để anh biếu bố mẹ hai bên, còn chuyện ấy không bao giờ đòi hỏi, gần đây lại càng không.

Chán chồng tôi lao vào nhân tình trẻ, về nhà thấy chồng càng ngứa mắt và khó chịu nên đưa ra quyết định động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đời có câu: “Thế gian được vợ hỏng chồng” quả không sai. Tôi thông minh lanh lợi bao nhiêu thì chồng u lỳ, cục mịch, an phận bấy nhiêu. Tuy nhiên, anh chăm lo gia đình rất vẹn toàn, khiến tôi chẳng chê được câu nào, con cũng rất quấn anh. Nhiều khi tôi cũng muốn ly hôn để mình thoải mái đi lại với nhân tình trẻ. Nhưng nghĩ lại cảm giác vụng trộm sẽ thú vị hơn. Với lại, nhân tình trẻ đâu được như chồng, chắc chắn sẽ không biết chăm lo và vun vén cho nhà cửa, đối xử tốt với hai bên gia đình công bằng. Thôi thì, chán chồng tôi lên giường với phi công trẻ là đủ, vừa được yêu chiều, vừa được thỏa mãn nhu cầu "chuyện ấy" lại vẫn có chồng ở bên để chăm lo cho gia đình.

Nhiều khi tôi cảm thấy mình thật đê tiện, nhưng vì ai tôi lại như thế, giá như chồng giỏi chuyện ấy, thì tôi đã không cặp bồ, lên giường với phi công trẻ để thỏa mãn dục vọng của mình. 

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