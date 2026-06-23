Quá yêu bồ chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng quay về nhà ngay lập tức

Ngoại tình 23/06/2026 23:30

Tối đó sau cuộc nhậu thì Thắng say khướt, nếu là trước đây thì Thủy lo chăm chút cho chồng nhưng giờ cô mặc kệ. Thấy chồng say tí bỉ không biết gì nữa thì móc điện thoại chồng ra. Cô mở mục tin nhắn từ Facebook của chồng thì thấy cuộc trò chuyện bí mật của chồng mình và người phụ nữ kia.

Ngày Thủy lấy Thắng, ai cũng nói cô tốt số khi có được tấm chồng hiền lành, giỏi giang lại chăm lo gia đình. Thủy hạnh phúc lắm, nhưng chỉ là 3 năm đầu hôn nhân, cho đến một lần đang đi mua sắm quần áo cho chồng thì cô nhận được tin nhắn của cô bạn thân:

''Thủy, mày nhìn xem đây có phải biển số xe chồng mày không?".

 

Thủy run rẩy đến mức không đứng vững, bức ảnh biển số xe mà cô bạn vừa gửi cho Thủy chính xác là của chồng mình. Sau đó là những tấm hình chồng đang ôm eo người phụ nữ trẻ từ nhà nghỉ đi ra.

Thủy sững sờ nhớ lại hơn tháng này chồng cứ nói đi công tác liên miên, mới về nhà vài ngày đã phải đi. Thủy tưởng chồng công việc bận rộn tranh thủ gửi con cho ông bà, đi mua quần áo, đồ tẩm bổ cho chồng. Hóa ra chồng nói đi công tác nhưng thực chất chồng ngoại tình.

Bạn đòi đánh ghen hộ Thủy nhưng cô ngăn lại, cô thật sự không muốn làm ầm lên mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ biết.

3 ngày sau Thắng về nhà, Thủy vẫn tỏ ra như không biết gì. Cô vẫn niềm nở coi như không biết chuyện chồng bội bạc, lừa dối mình.

''Anh này, tối mai vợ chồng bạn em mời nhà mình đi ăn tiệc sinh nhật nó. Vợ chồng mình đến chúc mừng nhé''.

''Được rồi, ngày mai anh về sớm đón em nhé''.

Tối đó sau cuộc nhậu thì Thắng say khướt, nếu là trước đây thì Thủy lo chăm chút cho chồng nhưng giờ cô mặc kệ. Thấy chồng say tí bỉ không biết gì nữa thì móc điện thoại chồng ra. Cô mở mục tin nhắn từ Facebook của chồng thì thấy cuộc trò chuyện bí mật của chồng mình và người phụ nữ kia. Toàn những từ ngữ ngọt ngào khiến cô tức điên lên.

Quá yêu bồ chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng quay về nhà ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy thì sáng hôm sau Thủy vẫn tỏ ra như thường, thậm chí cô còn chăm sóc chồng tốt hơn. Bạn bè của Thủy cứ bảo cô mù quáng, đáng lẽ ra phải đi đánh ghen cho đôi nam nữ kia một bài học. Nhưng Thủy có kế hoạch của mình cả rồi, cô còn khẳng định chắc nịch:

''Tao đã có kế hoạch cả rồi, tuyệt đối tao sẽ không ngu để bồ cướp mất chồng đâu''.

Thủy khôn ngoan thuê một chàng trai trẻ theo đuổi tán tỉnh nhân tình của chồng mình. Tất cả mọi tiền bạc cuộc hẹn hò, quà tặng cho cô ta Thủy đều chi hết. Ở nhà cô vẫn chăm chồng chu đáo, quan trọng nhất là mỗi ngày Thủy đều nấu phở bò cho chồng ăn. Kết quả là chưa đầy nửa tháng thì Thắng hốt hoảng:

''Vợ ơi, anh chán phở lắm rồi. Em nấu cho anh bữa cơm được không?".

Nghe đến đó mà Thủy bật cười, mấy ngày sau đó chồng lại nói lý do đi công tác nhưng Thủy thừa biết anh sang ở với bồ. Thủy vẫn gật đầu tỏ ra tin tưởng chồng. Nhưng lúc chồng vừa đến nhà bồ thì cô nhắn vỏn vẹn 3 chữ:

"Ngán phở chưa?".

Cùng với đó là hình ảnh cô nhân tình của chồng tay trong tay tình tứ với chàng trai trẻ mà Thủy đã thuê trước đó.  Thắng từ yêu bồ, thậm chí còn tính đến chuyện bỏ vợ theo bồ nay thấy những hình ảnh này mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Chưa đầy 1 phút thì Thủy nhận được cuộc gọi từ chồng nhưng cô chẳng thèm nghe. Sau đó cô thu dọn về nhà mẹ đẻ rồi để lại đơn ly hôn cho chồng mình.

Thắng quay về nhà thấy đơn ly hôn sợ hãi vội chạy sang nhà mẹ vợ nhưng bị mẹ vợ quát:

"Anh là thằng chồng ngoại tình, lừa dối vợ con mà giờ còn mặt mũi đến xin vợ tha thứ à?".

''Con xin mẹ cho con gặp vợ con, em biết sai rồi. Con ngu nên mới để mọi chuyện ra nông nỗi này''.

Suốt cả tuần liền thì Thắng cứ cố thủ ở nhà bố mẹ vợ để xin Thủy tha thứ. Nhìn bộ dạng của chồng như vậy thì Thủy biết chồng mình đã bỏ bồ nhí để về nhà rồi. Cô đồng ý quay về nhà nhưng ngay sau đó thì lại nấu phở bò cho chồng ăn tiếp. Bụng Thắng đói reo lên nhưng không tài nào nhấc đũa nổi:

''Anh sai thật rồi, từ giờ anh sẽ là người đàn ông mẫu mực chứ không phải gã chồng ngoại tình, "cắm sừng" vợ nữa đâu".

Lúc đó Thủy bật khóc, có lẽ những dồn nén lâu nay giờ mới vỡ òa. Thắng vội ôm lấy vợ, anh biết mình nhất định phải trân trọng vợ, còn sai một lần nữa thì anh sẽ không có đường mà quay về.

Chiêu kéo chồng khỏi cuộc ngoại tình của người phụ nữ hai con khiến ai cũng phải vỗ tay tán thưởng

Chiêu kéo chồng khỏi cuộc ngoại tình của người phụ nữ hai con khiến ai cũng phải vỗ tay tán thưởng

Lần đó, anh ngủ dậy trễ, chị cũng không gọi anh dậy đi làm. Chị nằm bên cạnh xoay mặt vào tường không để ý đến những hành động của chồng. Nhìn thấy vợ như vậy, anh thở dài rồi vội vàng mở tủ quần áo ra để chọn đồ đi làm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban Lộc, làm đâu thắng đó, hứng tiền mỏi tay, chạm đâu cũng thịnh vượng

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ban Lộc, làm đâu thắng đó, hứng tiền mỏi tay, chạm đâu cũng thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/6/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Năm 25/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão đối mặt với họa phá tài, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Năm 25/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão đối mặt với họa phá tài, tiền bạc đội nón ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/6/2026, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo BỔNG LỘC tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/6/2026, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo BỔNG LỘC tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Đúng hôm nay, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "biệt dược"

Không ngờ loại rau thơm vỉa hè chứa loạt công dụng cho sức khỏe tốt ngang "biệt dược"

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Anh trai mất 6 tháng, sự thật về đứa trẻ đi cùng chị dâu khiến cả nhà bàng hoàng

Anh trai mất 6 tháng, sự thật về đứa trẻ đi cùng chị dâu khiến cả nhà bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/6/2026), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/6/2026), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chiêu kéo chồng khỏi cuộc ngoại tình của người phụ nữ hai con khiến ai cũng phải vỗ tay tán thưởng

Chiêu kéo chồng khỏi cuộc ngoại tình của người phụ nữ hai con khiến ai cũng phải vỗ tay tán thưởng

Chiêu trả thù của vợ khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn đến tái mặt

Chiêu trả thù của vợ khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là buồn nôn đến tái mặt

Trở về sau chuyến công tác, chồng vào phòng tắm thì đau đớn trước hành động sốc này của vợ

Trở về sau chuyến công tác, chồng vào phòng tắm thì đau đớn trước hành động sốc này của vợ

Đi công tác 3 ngày trở về, đi tắm nhờ vợ đưa quần áo, tôi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ mình

Đi công tác 3 ngày trở về, đi tắm nhờ vợ đưa quần áo, tôi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ mình

Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi mất luôn 3 tỷ đồng

Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi mất luôn 3 tỷ đồng

Đang vật vã trên bàn đẻ, đọc tin nhắn "chí mạng" từ số máy lạ, vợ sốc ngất phát hiện sự thật tàn nhẫn đằng sau sự mất tích của chồng

Đang vật vã trên bàn đẻ, đọc tin nhắn "chí mạng" từ số máy lạ, vợ sốc ngất phát hiện sự thật tàn nhẫn đằng sau sự mất tích của chồng