Ngỡ ngàng vì chồng bỗng dưng "cắt đứt" với nhân tình, tôi dứt khoát ly hôn ngay khi biết sự thật phía sau

Ngoại tình 25/03/2026 19:20

Tôi đã nhịn quá đủ, và có ý định ly hôn. Vì dù tôi có giữ anh lại, anh cũng không có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Tôi không cần người chồng như thế, con tôi cũng đã bị anh bỏ bê từ lâu.

Tôi và chồng là bạn thân từ thời đại học. Đến khi ra trường, gần 30 thì hai đứa mới lấy nhau. Tôi không phải là tình đầu của chồng, nhưng chồng là người yêu đầu tiên trong đời tôi. Chúng tôi bên nhau 6 năm hạnh phúc, có hai con một trai một gái. Với tôi, như vậy đã là mỹ mãn.

Vì thế, lúc biết chồng ngoại tình, tôi thật sự đau khổ. Anh không ngoại tình cho vui, mà là ngoại tình vì thật sự có tình cảm với người phụ nữ khác. Điều cay đắng hơn chính là khi tôi phát hiện anh ngoại tình với mối tình đầu. Tôi dành hết những gì đầu tiên, đẹp đẽ nhất cho anh, nhưng anh lại phản bội tôi bằng mối tình đầu của mình. Anh vì người yêu cũ mà bỏ bê gia đình, vợ con.

Tôi nhẹ lời khuyên nhủ anh, kiên nhẫn với những thay đổi của anh. Tôi còn khuyên hai con gần cha nhiều hơn, để anh biết mình có con cái là tài sản quý giá phải bảo vệ. Nhưng dường như mọi cách đều không có tác dụng. Ngược lại, tôi càng thấy những điều đau lòng hơn. Tôi thấy những dòng tin nhắn ngọt ngào anh gửi cho bồ. Tôi biết anh mỗi sáng dậy sớm là để tranh thủ chở bồ đi làm. Tôi biết cuối tuần anh đều đến nhà bồ để nấu ăn. Tôi còn biết, một phần tiền lương của chồng là để mua sắm đồ mới cho bồ.

Tôi biết nhiều như thế, đau đớn nhiều như thế, nhưng cũng chẳng làm được gì. Anh như con thiêu thân, cứ quăng mình vào ngoại tình, trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi thậm chí từng hạ mình tìm đến nhân tình của chồng. Nhưng cô ả thay vì tỏ ra có lỗi, lại làm lơ như chẳng liên quan tới mình. Sau lần đó, tôi càng bị anh ghét hận. Anh cho rằng tôi tổn thương cô ta.

Tôi đã nhịn quá đủ, và có ý định ly hôn. Vì dù tôi có giữ anh lại, anh cũng không có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Tôi không cần người chồng như thế, con tôi cũng đã bị anh bỏ bê từ lâu.

Ngỡ ngàng vì chồng bỗng dưng 'cắt đứt' với nhân tình, tôi dứt khoát ly hôn ngay khi biết sự thật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đúng lúc đó thì anh quay về xin tôi tha lỗi. Anh nói anh cần gia đình, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Tôi mềm lòng mà nghĩ dù sao anh cũng đã về, từ nay có phải gia đình tôi sẽ có hy vọng mới? Tôi đã định gật đầu tha thứ cho anh, cho tới khi tôi thấy một cảnh tượng đau lòng.

Hôm đó hai con đều về ngoại, tôi lại đi công tác xa trở về. Thay vì báo với chồng về sớm hơn dự định, tôi xuống sân bay là về thẳng nhà. Khi tôi mở cửa vào nhà thì chồng cũng không phát hiện. Đến khi tôi vào phòng ngủ thì thấy anh đang gọi video call cho ai đó. Tôi nghe giọng anh như muốn khóc:

“Em về với chồng em, thì anh cũng về với vợ anh. Mình có yêu nhau mấy cũng không đến được với nhau. Nhưng chỉ cần em chịu bỏ tất cả theo anh, anh cũng sẵn sàng chạy theo em, cái gì anh cũng bỏ được”.

Nghe những lời đó từ chồng, bàn tay tôi vô thức nắm chặt, những giọt nước mắt cuối cùng vì chồng cũng rơi ra. Sao người đàn ông này có thể nói những lời tàn nhẫn như thế? Tôi cuối cùng cũng hiểu, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể hạnh phúc với người chồng thế này. Tôi nhẹ nhàng rời đi, viết đơn ly hôn và hoàn toàn nhẹ nhõm để kết thúc.

Có một người bạn đã nói với tôi rằng, có những việc nhất định phải chịu đựng đến mức cuối cùng thì bản thân mới có thể thanh thản kết thúc. Khi chưa đau đủ, ắt sẽ chưa thể buông. Một người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…

Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi rụng rời tay chân khi thấy mặt người đàn ông chị gọi là "chồng"

Xót xa cảnh chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi rụng rời tay chân khi thấy mặt người đàn ông chị gọi là "chồng"

Anh rể nói không đành lòng bỏ chị, dù sao anh vẫn yêu thương chị. Nhưng anh vẫn muốn có con cái để vừa lòng bố mẹ. Vì thế anh đành phải ra ngoài tìm nhân tình sinh con cho mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 9 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Âm mưu mua nhà cho bồ gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Chồng mất ở nước ngoài, ngày nhận tro cốt, tôi hận thấu xương khi nhìn tấm ảnh này

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Tới vạch trần đối phương, nam thanh niên bất ngờ phát hiện mình mới là người thứ ba

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ

Vợ đi công tác, phát hiện chồng đưa người thứ ba về nhà nhờ chi tiết nhỏ