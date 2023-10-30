Đi mua xe với em họ thì bắt gặp chồng mới cưới ôm eo cô gái lạ đi mua xe SH và hành động cao tay của vợ khiến gã chồng tham lam bẽ mặt

Vì gia đình Linh giàu có, cô lại xinh đẹp giỏi giang nên rất nhiều chàng trai theo đuổi. Thế mà, Linh lại chọn Thắng - 1 anh chàng nhân viên văn phòng bình thường làm chồng. Cô từng nói đó là tình yêu sét đánh và cô không thể giải thích được.

Lúc yêu thì ai cũng nghĩ người yêu mình là tốt đẹp nhất, nhưng tới khi lấy nhau về rồi mới rõ ai là người chung thủy và thật lòng.

Hôm đó, Linh nói phải đi làm nhưng rồi người em họ gọi điện nhờ tư vấn mua xe. Tranh thủ thời gian giữa trưa, Linh hẹn em tới cửa hàng xe để mua. Ai dè đang ngồi bên trong phòng chờ thì Linh ú ớ khi thấy chồng đang ôm eo 1 cô gái lạ đi vào.

Đương nhiên, Thắng vô cùng sung sướng khi được Linh chọn và anh đã thề rằng sẽ yêu cô trọn đời. Nhưng chỉ sau ngày cưới 1 tháng, bộ mặt thật của Thắng mới lộ rõ.

Linh không thể tưởng tượng được chỉ mới cưới hơn 1 tháng mà đã bị chồng phản bội. Cô ngồi ở phòng chờ ngó xuống thấy chồng cô ôm ấp cô gái kia rồi nói:

Ảnh minh họa: Internet

- Em muốn mua loại nào?

Ả bồ lẳng lơ:

- Loại nào cũng được à anh? Em có thể chọn bất cứ loại nào sao?

Thắng gật đầu:

- Đương nhiên rồi, tiền nhà vợ anh nhiều lắm, em cứ tiêu thoải mái, hết anh lại về lấy.

Cô bồ hôn chụt lên môi Thăng:

- Thế mua SH nha anh. Em thích cái màu trắng kia.

- Được rồi, mua luôn.

Nghe những lời đó, Linh như chết điếng, cô liền nhắn tin cho bố. 1 lúc sau, Thắng ra thanh toán xe thì không đủ tiền mặt, anh ta giơ thẻ ra nhưng cô nhân viên nói:

- Xin lỗi, thẻ của anh bị khóa rồi ạ.

Thắng giật mình:

- Cái gì? Khóa rồi? Ai khóa chứ?

Đúng lúc đó, Linh mới từ trên phòng chờ bước xuống:

- Bố tôi khóa đấy, anh nghĩ lấy tiền nhà tôi đi cho gái dễ dàng như thế à?

Thắng sốc ngất khi thấy vợ trước mặt:

- Ơ…em…em…sao lại ở đây?

Linh cười khẩy:

- Điều đó còn quan trọng không? Thật không ngờ anh cưới tôi vì ham tiền nhà tôi, mới cưới hơn 1 tháng đã dám mang cả trăm triệu cho gái, anh khốn nạn thật.

Ả bồ sợ run người còn Thắng thì vội quỳ xuống chân vợ:

- Anh xin em, em đừng hiểu lầm, đây là…em họ anh, anh định đi mua cho nó cái xe đi học ấy mà.

Linh phá lên cười:

- Anh..em…mà hôn nhau chùn chụt, anh tưởng tôi là con ngốc à? Anh về công ty đi rồi biết, đơn cho thôi việc đã được đặt sẵn lên bàn anh rồi đấy.

Thắng khóc lóc:

- Em ơi, em nói lại với bố đi, anh xin em đừng như vậy, vợ chồng mình chỉ mới cưới thôi mà, anh thề sẽ không mua xe cho cô ta nữa, anh thề sẽ không bồ bịch nữa. Anh hứa chỉ yêu mình em thôi.

Linh mỉm cười:

- Giờ anh nghĩ tôi còn tin anh sao? Tôi không đánh anh cũng như con bồ thối này vì sợ bẩn bàn tay ngọc ngà của tôi.

Nói rồi, Linh bỏ đi thẳng, Thắng thì chạy theo níu vợ năn nỉ còn ả bồ thì nhục nhã ê chề đứng trước sự chê cười của những người nhân viên trong quán.