Vợ đi công tác rồi bí mật quay về nhà thì điếng người khi chồng bảo với ô sin: ‘Đêm nay vợ anh đi công tác em không cần bỏ thuốc ngủ vào canh nữa’ và cái kết xứng đáng cho 2 kẻ ngoại tình

Ngoại tình 28/10/2023 14:28

Hà cũng muốn gạ gẫm chồng làm tý hâm nóng nhưng khổ nổi lắm lúc leo lên giường Hà ngủ lúc nào cô không biết. Thế rồi ngày hôm đó Hà quyết định làm một phép thử lòng chồng, cô nói dối là tối hôm ấy cô không về nhà mà đi công tác luôn vì có việc gấp.

Con được hơn 2 tuổi thì Hà quyết định đi làm lại vì cô chán cảnh ở nhà quanh quẩn bếp núc. Vậy nhưng cái điều cô lo lắng nhất đó là đi làm rồi thì thời gian cô dành cho gia đình không thể chu toàn như trước. Nhiều lúc ở văn phòng mệt mỏi mà nghĩ đến cảnh còn phải về nhà lăn vào bếp cơm nước là Hà đã thấy mệt mỏi rồi. Thế rồi nghĩ đi nghĩ lại thì Hà quyết định bàn chồng thuê ô sin về xem sao, vốn tính của Phong không thích có người lạ trong nhà nên lúc mở lời Hà cũng sợ chồng khó chịu. Ai ngờ Phong lại gật đầu đồng ý luôn về việc có giúp việc trong nhà.

- Không thể tin nổi...anh có đang đùa em đấy không? Anh hết ghét người lạ ở nhà mình rồi hả chồng? - Hà thỏ thẻ.

 

- Hết là hết thế nào. Anh vẫn khó chịu lắm nhưng mà so với việc em chịu khổ thì anh thà thuê ô sin còn hơn. Thằng bạn anh làm chỗ môi giới người giúp việc, để anh nhờ nó tìm cho mình người tử tế.

- Vậy thì may quá. Anh nhớ tìm người trẻ tuổi tý nhé. Chứ già vừa chậm chạp lại không sạch sẽ đâu.

- Em liều thật đấy. Thuê ô sin trẻ không sợ anh ngoại tình với cô ta à?

 

- Có thách anh chẳng dám. Nhưng mà nói trước là nếu em phát hiện ra thì em "cắt" đấy nhé.

- Thôi anh xin. Anh chẳng ham hố...có mỗi cô vợ mà còn nuôi không xong đây này chứ đừng nói bồ bịch. Cho gái tiền tốn kém lắm.

Thấy chồng nói vậy thì Hà an tâm hẳn, thật sự thì cô tin chồng mình chung thủy. Còn nhớ suốt mấy tháng mang bầu cấm vận chồng, cứ tưởng Phong sẽ sống chết đòi "ấy", thế mà Phong thà vào nhà vệ sinh chứ không đi gái. Chính vì thế mà dù đàn ông này có ngoại tình hết thì Hà tin chồng mình nằm trong 1% chung thủy. Từ ngày có ô sin mới trong nhà thì Hà khỏe hẳn đi, thậm chí đời sống vợ chồng Hà và Phong còn mặn nồng hơn trước.

Thấy cô ô sin chồng thuê đã có chồng con ở quê nên Hà cũng chẳng nghi ngờ gì, thấy cô ta làm tốt thì Hà còn thưởng thêm ngoài tiền lương cứng. Có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn tốt, và Hà vẫn tin tưởng chồng mình nếu như cô không phát hiện ra sự thật bẩn thỉu đó. Chuyện là gần nửa tháng nay thì Phong cứ dặn ô sin mua xương hầm hạt sen cho Hà ăn, tất nhiên là Hà hạnh phúc lắm vì được chồng quan tâm. Thế nhưng chẳng hiểu sao mà cứ ăn món canh ấy xong là Hà lại ríu mắt rồi ngủ không biết gì.

Đáng nhẽ ra ngủ được thì Hà phải vui, thế nhưng cái điều cô thấy lạ là lúc ăn cơm trưa ở công ty không sao. Nhưng cứ về nhà ăn tối xong cô lại ríu mắt rồi ngủ như cảm giác uống thuốc ngủ. Hà có nói với chồng thì Phong chỉ cười.

- Em cứ suy nghĩ linh tinh. Anh thương em nên mới bảo ô sin hầm canh cho em ăn. Mà có hạt sen thì em ngủ ngon là đúng rồi. 

- Nhưng mà em ngủ nhiều quá ấy anh ạ. Thôi chắc tối nay em không ăn canh nữa đâu...anh ăn hộ em.

- Vớ vẩn, anh khỏe như trâu. Nằm cái là ngáy o o rồi. Thế nên em ăn đi...ngủ được là tiên đấy.

Thấy chồng nói vậy nhưng Hà cảm thấy nửa tin nửa có chút nghi ngờ. Với cả dạo gần đây cô thấy ô sin cứ phơi phới mà mình lại héo hon đi vì thiếu hơi chồng. Hà cũng muốn gạ gẫm chồng làm tý hâm nóng nhưng khổ nổi lắm lúc leo lên giường Hà ngủ lúc nào cô không biết. Thế rồi ngày hôm đó Hà quyết định làm một phép thử lòng chồng, cô nói dối là tối hôm ấy cô không về nhà mà đi công tác luôn vì có việc gấp.

Vợ đi công tác rồi bí mật quay về nhà thì điếng người khi chồng bảo với ô sin: ‘Đêm nay vợ anh đi công tác em không cần bỏ thuốc ngủ vào canh nữa’ và cái kết xứng đáng cho 2 kẻ ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên là Phong hí hửng gật đầu, thế nhưng có nằm mơ Phong không ngờ là chỉ sau cú điện thoại đó 10 phút thì vợ mình quay về nhà. Lúc Hà bước vào cửa thấy ô sin đang nấu món canh cho mình còn Phong tiến tới ôm eo rồi nhỏ nhẹ.

-  Đêm nay con vợ anh đi công tác em không cần bỏ thuốc ngủ vào canh cho cô ta ăn nữa đâu.

- Thật á? May thật đấy...em đang định gọi cho anh bảo mua thêm thuốc ngủ. Vì còn có mỗi 1 ít nữa em sợ mụ vợ anh không ngấm thuốc....Nếu vậy thì đêm nay anh muốn mấy hiệp nào.

- Tất nhiên là 7 hiệp rồi. Làm tình với em còn có cảm giác ấy...chứ với mụ vợ anh thì chán lắm.

- Tất nhiên rồi...em trẻ lại thành thạo hơn chị ta mà...

Nghe từng câu nói ghê tởm và độc ác ấy của chồng và ô sin mà Hà không giữ nổi bình tĩnh. Cô lao vào tát ô sin lia lịa...

- Sao em lại về đây...em nói đi công tác cơ mà - Phong hỏi.

- Sao vậy? Vì tôi về không báo trước nên anh sợ món canh kia không có thuốc ngủ à?

- Em...để anh giải thích.

-  Nãy giờ tôi nghe hết rồi nên anh khỏi cãi...Không ngờ anh lại hèn hạ đến như vậy...Anh có còn là con người không hả? Được rồi lâu nay tôi ăn món canh này...vậy giờ đến lượt anh và cô ta nhé.

Nói rồi Hà lao đến bếp nhấc nồi canh nóng hổi rồi hất luôn vào người chồng lẫn ô sin mặc cả hai van xin. Kết quả là hôm đó Phong và ô sin bị bỏng nặng...nhất là "vùng kín" của cả hai sưng rộp lên. Còn Hà thì cô viết luôn đơn ly hôn vì cô không bao giờ chấp nhận gã chồng bội bạc của mình...cô thà làm mẹ đơn thân nuôi dạy con thật tốt con hơn.

Bồ hại vợ và con trong bụng nhưng chồng vẫn đòi lấy bồ, vợ chọn cách ly hôn nhưng xin ở lại làm ô sin, 2 tháng sau người ra khỏi nhà lại là cô bồ...

Bồ hại vợ và con trong bụng nhưng chồng vẫn đòi lấy bồ, vợ chọn cách ly hôn nhưng xin ở lại làm ô sin, 2 tháng sau người ra khỏi nhà lại là cô bồ...

Cứ tưởng nghe câu ấy thì Vi sẽ bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lúc đó cô bình tĩnh đến lạ. Vi cầu xin chồng cho mình ở lại làm ô sin, nghe đến đó cô bồ hí hửng lắm nên bảo Khánh đồng ý vì cô bồ đang muốn hành hạ Vi.

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