Bỏ nhà đi theo bồ cả tháng, chồng 'cun cút' bò về quỳ xin vợ tha thứ chỉ sau một tin nhắn đúng 3 chữ

Ngoại tình 25/06/2026 17:33

Thủy sững sờ nhớ lại hơn tháng này chồng cứ nói đi công tác liên miên, mới về nhà vài ngày đã phải đi. Thủy tưởng chồng công việc bận rộn tranh thủ gửi con cho ông bà, đi mua quần áo, đồ tẩm bổ cho chồng. Hóa ra chồng nói đi công tác nhưng thực chất chồng ngoại tình.

Ngày Thủy lấy Thắng, ai cũng nói cô tốt số khi có được tấm chồng hiền lành, giỏi giang lại chăm lo gia đình. Thủy hạnh phúc lắm, nhưng chỉ là 3 năm đầu hôn nhân, cho đến một lần đang đi mua sắm quần áo cho chồng thì cô nhận được tin nhắn của cô bạn thân:

''Thủy, mày nhìn xem đây có phải biển số xe chồng mày không?". 

Thủy run rẩy đến mức không đứng vững, bức ảnh biển số xe mà cô bạn vừa gửi cho Thủy chính xác là của chồng mình. Sau đó là những tấm hình chồng đang ôm eo người phụ nữ trẻ từ nhà nghỉ đi ra.

Thủy sững sờ nhớ lại hơn tháng này chồng cứ nói đi công tác liên miên, mới về nhà vài ngày đã phải đi. Thủy tưởng chồng công việc bận rộn tranh thủ gửi con cho ông bà, đi mua quần áo, đồ tẩm bổ cho chồng. Hóa ra chồng nói đi công tác nhưng thực chất chồng ngoại tình.

Bạn đòi đánh ghen hộ Thủy nhưng cô ngăn lại, cô thật sự không muốn làm ầm lên mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ biết.

3 ngày sau Thắng về nhà, Thủy vẫn tỏ ra như không biết gì. Cô vẫn niềm nở coi như không biết chuyện chồng bội bạc, lừa dối mình.

''Anh này, tối mai vợ chồng bạn em mời nhà mình đi ăn tiệc sinh nhật nó. Vợ chồng mình đến chúc mừng nhé''.

''Được rồi, ngày mai anh về sớm đón em nhé''.

Tối đó sau cuộc nhậu thì Thắng say khướt, nếu là trước đây thì Thủy lo chăm chút cho chồng nhưng giờ cô mặc kệ. Thấy chồng say tí bỉ không biết gì nữa thì móc điện thoại chồng ra. Cô mở mục tin nhắn từ Facebook của chồng thì thấy cuộc trò chuyện bí mật của chồng mình và người phụ nữ kia. Toàn những từ ngữ ngọt ngào khiến cô tức điên lên.

Dù vậy thì sáng hôm sau Thủy vẫn tỏ ra như thường, thậm chí cô còn chăm sóc chồng tốt hơn. Bạn bè của Thủy cứ bảo cô mù quáng, đáng lẽ ra phải đi đánh ghen cho đôi nam nữ kia một bài học. Nhưng Thủy có kế hoạch của mình cả rồi, cô còn khẳng định chắc nịch:

Bỏ nhà đi theo bồ cả tháng, chồng 'cun cút' bò về quỳ xin vợ tha thứ chỉ sau một tin nhắn đúng 3 chữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

''Tao đã có kế hoạch cả rồi, tuyệt đối tao sẽ không ngu để bồ cướp mất chồng đâu''.

Thủy khôn ngoan thuê một chàng trai trẻ theo đuổi tán tỉnh nhân tình của chồng mình. Tất cả mọi tiền bạc cuộc hẹn hò, quà tặng cho cô ta Thủy đều chi hết. Ở nhà cô vẫn chăm chồng chu đáo, quan trọng nhất là mỗi ngày Thủy đều nấu phở bò cho chồng ăn. Kết quả là chưa đầy nửa tháng thì Thắng hốt hoảng:

''Vợ ơi, anh chán phở lắm rồi. Em nấu cho anh bữa cơm được không?".

Nghe đến đó mà Thủy bật cười, mấy ngày sau đó chồng lại nói lý do đi công tác nhưng Thủy thừa biết anh sang ở với bồ. Thủy vẫn gật đầu tỏ ra tin tưởng chồng. Nhưng lúc chồng vừa đến nhà bồ thì cô nhắn vỏn vẹn 3 chữ:

"Ngán phở chưa?".

Cùng với đó là hình ảnh cô nhân tình của chồng tay trong tay tình tứ với chàng trai trẻ mà Thủy đã thuê trước đó.  Thắng từ yêu bồ, thậm chí còn tính đến chuyện bỏ vợ theo bồ nay thấy những hình ảnh này mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Chưa đầy 1 phút thì Thủy nhận được cuộc gọi từ chồng nhưng cô chẳng thèm nghe. Sau đó cô thu dọn về nhà mẹ đẻ rồi để lại đơn ly hôn cho chồng mình.

Thắng quay về nhà thấy đơn ly hôn sợ hãi vội chạy sang nhà mẹ vợ nhưng bị mẹ vợ quát:

"Anh là thằng chồng ngoại tình, lừa dối vợ con mà giờ còn mặt mũi đến xin vợ tha thứ à?".

''Con xin mẹ cho con gặp vợ con, em biết sai rồi. Con ngu nên mới để mọi chuyện ra nông nỗi này''.

Suốt cả tuần liền thì Thắng cứ cố thủ ở nhà bố mẹ vợ để xin Thủy tha thứ. Nhìn bộ dạng của chồng như vậy thì Thủy biết chồng mình đã bỏ bồ nhí để về nhà rồi. Cô đồng ý quay về nhà nhưng ngay sau đó thì lại nấu phở bò cho chồng ăn tiếp. Bụng Thắng đói reo lên nhưng không tài nào nhấc đũa nổi:

''Anh sai thật rồi, từ giờ anh sẽ là người đàn ông mẫu mực chứ không phải gã chồng ngoại tình, "cắm sừng" vợ nữa đâu".

Lúc đó Thủy bật khóc, có lẽ những dồn nén lâu nay giờ mới vỡ òa. Thắng vội ôm lấy vợ, anh biết mình nhất định phải trân trọng vợ, còn sai một lần nữa thì anh sẽ không có đường mà quay về.

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Vậy mà gần một năm nay, chồng tôi không gửi về nhà đồng nào. Mọi chi phí sinh hoạt đều do tôi tự gánh vác. Tôi hỏi tiền thì chồng bảo kinh tế khó khăn, giờ dịch bệnh nên công việc không kiếm được như trước.

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