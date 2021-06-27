'Soái ca' Hà Thành tung bí kíp làm bánh trứng nướng phô mai 'thơm nhức mũi', xoa dịu mọi cơn buồn phiền của hội chị em

Với nguyên liệu đơn giản và cách làm không cầu kỳ từ chàng 'soái ca' Hà Thành, chị em có thể hoàn thiện món bánh ngọt vô cùng thơm ngon và bắt mắt cho cả gia đình.
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Ông bà xưa từng có câu rằng con đường ngắn nhất để dẫn đến trái tim một người chính là... dạ dày. Không chỉ với cánh mày râu mà cách chinh phục này cũng hiệu quả không kém với hội con gái. Bởi vậy, các chàng trai một khi đã xắn tay, "lăn" vào bếp để chăm sóc nửa kia của mình lại càng khiến nhiều người trầm trồ hơn.
Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", soái ca Nguyễn Quang Hiển dễ dàng chinh phục trái tim của các chị em phụ nữ bởi những món bánh ngọt vô cùng thơm ngon và bắt mắt. Mới đây, anh chàng lại chia sẻ những bí kíp về món bánh trứng phô mai nướng khiến hội chị em "rần rần" và ngưỡng mộ.
"Cái cảm giác được hít hà một mẻ bánh thơm phức mùi trứng, sữa nóng hổi mới ra lò có thể xoa dịu mọi cơn buồn phiền cáu bẳn. Đó chính là lý do mà mỗi khi buồn, mình sẽ làm bánh mì chứ không phải là bánh ngọt". Trai đẹp cho hay.
Nguyên liệu để thực hiện món bánh trứng nướng phô mai bao gồm:
- 2 lòng đỏ trứng
- 30g đường
- 50g bột ngô
- 250ml sữa tươi không đường
- 2-3 lát phô mai vuông
- Mật ong
Với công thức dễ làm được chia sẻ từ chàng 'soái ca' này, bạn có thể tự tin mỗi khi vào bếp trổ tài món bánh trứng phô mai nướng và thành công ngay lần thử đầu tiên.
Chỉ với 5 nguyên liệu đơn giản và không cần máy móc cầu kì, món bánh đã hoàn thành và cực kỳ phù hợp cho mọi gia đình.
Dựa theo cách làm đơn giản và tiết kiệm thời gian này, bạn có thể cho ra lò một món bánh trứng nướng phô mai thơm dẻo, mịn màng và giàu năng lượng.