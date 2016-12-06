Món ngon Miền Tây sông nước dễ làm

Người dân Nam bộ từ lâu rất tự hào về sự giàu có của những sản vật mà thiên nhiên ban tặng, cá tôm phong phú nhất là vào mùa nước nổi. Món lẩu cá linh hoa điên điển là món ngon miền tây nam bộ rẩt nổi tiếng, khi nhắc tới món náy là người ta nhớ ngay tới miền sông nước.

Để món lẩu này ngon, trước hết phải chọn cá linh tươi mang về làm sạch ruột, rửa sạch để ráo nước sau đó ướp với tỏi, ớt, đường, chút muối khoảng 10 phút cho thấm.

Nước lẩu dùng là nước dừa, khi nấu cho ít me dầm lấy nước chua rồi nêm nếm sao cho vừa ăn.

Cái ngon độc đáo của món ăn này là nhờ vị chua ngọt, thơm thơm kèm thêm hương vị từ hoa điên điển đắng dịu kích thích vị giác.

Món này ăn kèm với bún tươi hoặc cơm nóng đều ngon.

Lưu ý: Cá linh rất mềm và mau chín, nên trước khi ăn mới trút nhẹ cá vào nồi, vừa ăn vừa nhúng hoa điên điển để giữ độ giòn và ngọt từ hoa.

Cá kèo kho tổ

Đây cũng là một món rất đặc trưng của vùng sông nước. Nếu như có lẩu cá kèo, cá kèo nướng muối ớt thì cá kèo kho tổ là món ngon hằng ngày của người dân nơi đây ăn rất bắt cơm.

Thực hiện:

- Cá kèo ướp với gia vị và hành khô giã nhuyễn, nước mắm, nước hàng đổ xấp xấp vài giờ cho thấm.

- Rau răm, làm sạch để ráo nước. Xếp rau răm xuống đáy nồi xếp cá lên, cứ mỗi lớp cá được xếp một lớp rau răm. Đổ nước ướp cá vào nồi.

- Cho lên bếp kho. Vặn lửa lớn, khi cá sôi vặn nhỏ liu riu để xương được nhừ và cá thật ngấm gia vi.

- Sau cùng vặn lửa lớn hơn kho đến khi gần cạn nước. Cho dầu ăn, đun tiếp vài phút. Rắc tiêu lên bề mặt cá cho thơm.

Cá lóc nướng

Cá lóc nướng là món ngon miền nam khá nổi tiếng, được dùng làm món chính của nhiều nhà hàng hay những bữa tiệc của gia đình.

Thực hiện:

Chọn những con cả lóc lớn chừng 1 ký xiêng bằng que tre nướng trên lửa than hồng hoặc dùng rơm để đốt, khi nướng nhớ trở cá đề tay để tránh cá bị khét, chín không đều.

Khi cá chín dùng que tre cạo bỏ hết lớp vảy khét bên ngoài rồi dùng đũa xé cá ra làm đôi, rắc lên ít đậu phộng rang vàng và rưới thêm mỡ hành để làm tăng độ thơm của cá.

Món ăn này ăn kèm thêm với các loại rau tươi ngon, mát lành, sốt thêm chút mỡ hành và đậu phộng cuốn cùng bánh hỏi thì thật là hấp dẫn.

Nước chấm của món này rất quan trọng nên làm nước mắm chấm cho món này rất công phu. Bạn chọn những trái me non đem nướng chín rồi bỏ hột, hòa chung vào chén nước mắm tỏi, ớt, đường sao cho vừa ăn.

Ăn món này kèm theo các loại rau sống như xà lách, rau dấp cá, tia tô, chuối xanh, khế...

Vịt khìa nước dừa

Vịt khìa nước dừa là một trong những món ngon miền sông nước dùng đại khách hay ăn hằng này đều hợp.

Nguyên Liệu:

- 1kg thịt vịt, hành, tỏi khô

- Nước dừa tươi, nước cốt dừa

- Củ gừng tươi

- Bột gia vị, hạt nêm, tiêu vừa đủ

- Dầu ăn.

Thực Hiện:

- Vịt làm sạch, xát với gừng đập giập hoặc rượu để khử mùi hôi, rửa sạch, để ráo, chặt miếng vừa ăn.

- Hành, tỏi khô bóc vỏ, rửa sạch, để ráo, ép lấy nước cốt.

- Ướp vào thịt vịt bột gia vị, tiêu, nước cốt chanh, tỏi, hạt nêm để thấm gia vị khoảng 10 đến 15 phút.

- Đun nóng dầu ăn, cho vịt vào rán áp chảo, cho bã hành tỏi vào phi thơm. Sau đó, đổ nước dừa,nước cốt dừa vào om vịt chín mềm cho tới khi nước trong nồi sánh lại là được.

- Bày vịt khìa ra đĩa. Dùng nóng kèm với xôi chiên phồng hoặc cơm đều rất ngon

Chú ý: Dùng nước dừa xiêm để khìa thì thịt vịt sẽ ngon hơn. Nước dừa lấy ra khỏi quả phải dùng ngay, tránh để lâu ngoài không khí vì sẽ có vị chua mất ngon.

Trên đây là những món ngon miên tây dễ làm mà bạn có thể thực hiện tại nhà.

Chúc bạn có những bữa cơm gia đình đầm ấm và ngon miệng!