Gợi ý những món ăn dễ làm dành tặng một nửa ngày 8/3

Những món ăn sau là những gợi ý hoàn hảo cho một bữa tối lãng mạn bên nhau trong ngày 8/3 . Ngoài yếu tố ngon miệng, đây còn là những món ăn giúp nàng không cần phải lo sợ việc bị tăng cân nữa nhé.

- Khoai tây: 300g

- Hành tây: 50g

- Cà rốt: 50g

- Cà chua: 1 quả

- Tỏi: 1 củ

- Hành hoa, rau mùi, hạt nêm, bột canh, hạt tiêu, dầu ăn, cần tây.

Cách làm:

Bước 1: Khoai tây để nguyên vỏ, rửa sạch, cắt múi cau. Ướp khoai tây với một ít muối và trộn đều. Cho khoai vào đĩa và hấp trong lò vi sóng khoảng 5 phút cho chín.

Bước 2: Lấy khoai tây ra, cho lên áp chảo đến khi vàng đều hai mặt.

Bước 3: Khoai tây sau khi áp chảo được cho ra đĩa.

Bước 4: Ướp thịt với các gia vị muối, đường, hạt nêm và một ít dầu ăn để thịt bò được mềm.

Bước 5: Phi thơm tỏi bằm và sả, cho thịt bò vào xào với lửa lớn, thịt bò vừa chín đến thì cho nhỏ lửa.

Bước 6: Cho tiếp cà chua vào xào vừa chín. Sau đó cho tương cà, khoai tây vào đảo đều.

Bước 7: Thêm một ít nước lạnh, nước mắm trộn đều.

Bước 8: Cho rau cần vào, đảo lại lần nữa và tắt bếp. Rắc ít tiêu xay lên bề mặt. Cho thịt bò ra đĩa, trang trí với rau xà lách và dùng nóng.

Cá trắm chiên giòn

Nguyên liệu

- 1 con cá trắm cỏ tươi

- 1 mẩu gừng nhỏ, vài đầu thân trắng hành lá

- 2 củ hành khô, 1/2 quả chanh

- 150 gam bột mì đa dụng

- 1 cafe muối, 30 ml rượu trắng

- Dầu ăn

Cách làm:

Bước 1: Cá trắm sau khi mua về bạn đem làm sạch, lọc phần thịt ở 2 bên thân cá. Thái phần thịt cá thành các lát cá mỏng phi lê

Bước 2: Hành khô bóc vỏ, đập dập. Phần thân trắng hành lá đem cắt rễ, rửa sạch và đập dập. Gừng cạo vỏ, thái lát mỏng, đập dập.

Bước 3:Ướp cá: Cho gừng + thân trắng hành lá vào tô. Thêm vào 1 cafe muối + 1/2 quả chanh (đã được vắt lấy nước cốt) + rượu trắng, dùng đũa đảo đều và ướp cá chừng 15 phút cho ngấm vị.

Bước 4: Tẩm bột lên cá: Lấy 1 chiếc thớt khô, bản vừa đặt lên bàn. Lấy 1 ít bột mì đa dụng rây qua rây, để phần bột mì rây rơi trực tiếp lên mặt thớt.Xếp cá phi lê lên ngay ngắn và phẳng đều lên lớp bột. Tiếp tục rây 1 lớp bột lên cá khi còn đang ẩm nước ướp. Thực hiện lần lượt cho đến khi hết cá.

Bước 5: Chiên cá: Làm nóng một chút dầu ăn rồi cho cá vào chiên. Khi cá cứng dáng (không cần chiên vàng) bạn vớt cá ra cho dóc mỡ. Sau đó tiếp tục cho dầu ăn vào chảo đun nóng già và cho toàn bộ cá vào chiên vàng giòn lại lượt nữa.

Bước 6: Cho cá chiên giòn ra đĩa và bày trí.

Về gia vị chấm kèm món ăn này khá đa dạng, bạn có thể chấm từng “cánh hoa cá” với xì dầu, bột canh vắt chanh quất hay nước mắm tỏi ớt đều được cả.

Súp lơ trắng nướng

Nguyên liệu:

- 1 súp lơ trắng

- 1 quả trứng lớn

- 1 lòng trắng trứng

- 1/2 củ hành tây

- 1/2 chén bột chiên xù

- 1/2 chén phô mai Colby Jack mài nhỏ

- 2-3 tép tỏi

- 1 vài cây rau mùi

- Gia vị: Muối, hạt tiêu

Cách làm:

Bước 1: Bạn bật lò nướng ở 400 độ F để lò nóng dần

Bước 2: Súp lơ tách thành các hoa lơ nhỏ, đem chần qua với nước sôi và vớt rau ra đĩa. Hành tây bóc vỏ, băm nhỏ.Tỏi bóc vỏ băm nhỏ. Rau mùi nhặt và rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 3: Cho trứng ra tô + lòng trắng trứng + hành tây + tỏi băm + phô mai + rau mùi + 1 chút muối, tiêu và trộn đều. Tiếp đến, bạn cho súp lơ vào hỗn hợp để tạo lớp bọc bên ngoài rồi nhúng từng miếng hoa lơ qua bột chiên xù. Để súp lơ ra đĩa.

Bước 4: Cho súp lơ lên khay nướng và thời gian nướng áng chừng 25 phút. Thỉnh thoảng bạn nhớ lật súp lơ 1,2 lượt để súp lơ chín đều các mặt và mang sắc vàng ruộm đẹp mắt.

Bước 5: Khi súp lơ trắng nướng chín, bạn bày ra đĩa và thưởng thức cùng với tương ớt.

Bạn có thể cảm nhận vị ngon qua từng sắc ánh vàng ruộm, từng miếng súp lơ trắng nướng thơm mềm vừa ngọt vừa thơm mà không hề ngán.

Chúc bạn thực hiện thành công và có có một bữa tối lãng mạn, ấm cúng với những món ăn nên làm trong ngày 8 tháng 3 bên người phụ nữ thân yêu của mình nhé!