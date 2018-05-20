Giải khát ngày hè với cách nấu chè đậu đen 3 màu thơm ngon, lạ mắt cực đơn giản tại nhà

Nấu gì hôm nay 20/05/2018 14:14

Trong những ngày hè oi bức, đừng quên bổ sung ly chè đậu đen 3 màu cực thơm ngon, mát lạnh giúp giải nhiệt cơ thể này nhé! Cách nấu món chè này cũng rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay để cả gia đình thưởng thức.

Đậu đen chứa đến 10 loại axit amin như lysine, methionine,tryptophane… cùng rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, photpho, sắt, vitamin B1, B2, C…

Không chỉ giúp giải khát, thanh nhiệt, chè đậu đen 3 màu còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp duy trì một làn da tươi trẻ, đầy sức sống bất chấp nắng nóng.

Theo Đông y, hạt đậu đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hoạt huyết, giải độc, khứ phong lợi thủy, điều trung hạ khí, thanh nhiệt giải biểu, dưỡng can, làm sáng mắt... Đậu đen thường được dùng như một vị thuốc giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh.

Giải khát ngày hè với cách nấu chè đậu đen 3 màu thơm ngon, lạ mắt cực đơn giản tại nhà - Ảnh 1
Không chỉ giúp giải nhiệt, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào mà chè đậu đen còn giúp làm đẹp da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè đậu đen 3 màu thơm ngon đơn giản

Nguyên liệu:

- 300g đậu đen

- 200g bí đỏ

- 100g bột nếp

- 350g đường

- 200ml sữa tươi

- 50ml nước cốt dừa

- 50g bột năng

- Siro bạc hà, bột rau câu

- Dừa bào sợi

Hướng dẫn thực hiện:

Đậu đen lựa bỏ những hạt sâu rồi đem vo sạch, sau đó ngâm nước khoảng 4-6 giờ để đậu nở mềm. Tiếp đến, bạn cho đậu đen vào nồi áp suất, đổ nước cách mặt đậu khoảng 1 đốt ngón tay. Hầm đến khi đậu chín mềm thì cho vào 100g đường, đun tiếp khoảng 3 phút cho đậu ngấm ngọt và đường tan hết là được.

Giải khát ngày hè với cách nấu chè đậu đen 3 màu thơm ngon, lạ mắt cực đơn giản tại nhà - Ảnh 2
Đậu đen ninh nhừ - Ảnh minh họa: Internet

Bí đỏ gọt sạch vỏ rồi thái miếng vừa ăn. Cho phần bí đỏ đã thái vào nồi hấp cách thủy. Đợi đến khi bí chín thì dùng muôi cán nhuyễn, sau đó thêm vào 100g bột nếp, 50g đường rồi nhào bột thật nhuyễn thành một khối đồng nhất.

Chia bột thành những viên bằng nhau rồi vo tròn thành từng viên nhỏ. Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, thả từng viên bột nếp bí đỏ vào luộc. Khi chín bánh nếp sẽ nổi lên trên, bạn dùng muôi thủng vớt bánh nếp ra rồi thả vào tô nước để bánh không bị dính vào nhau.

Giải khát ngày hè với cách nấu chè đậu đen 3 màu thơm ngon, lạ mắt cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3
Đun sôi bột nếp bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cho 10g bột rau câu và 1 lít nước vào nồi, thêm vào 100g đường rồi khuấy đều, sau đó đặt lên bếp đun sôi. Khi bột rau câu sôi, bạn hạ bớt lửa rồi cho 2 thìa cà phê siro bạc hà vào đun thêm khoảng 2 phút thì tắt bếp. Đổ rau câu ra khay rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để thạch đông lại. Sau khi thạch đông, lấy ra thái thành từng miếng vừa ăn.

Giải khát ngày hè với cách nấu chè đậu đen 3 màu thơm ngon, lạ mắt cực đơn giản tại nhà - Ảnh 4
Khi bột rau câu sôi, bạn hạ bớt lửa rồi cho 2 thìa cà phê siro bạc hà vào đun sôi - Ảnh minh họa: Internet

Cho 50ml nước cốt dừa, 100g đường cùng 200ml sữa tươi vào nồi đun sôi với lửa vừa. Khi thấy nổi bọt lăn tăn thì cho một ít bột năng vào đun thành hỗn hợp hơi sệt. Cho đậu đen, bánh nếp và thạch bạc hà vào bát, cuối cùng thêm phần nước cốt dừa vào cùng với một ít dừa sợi và đá bào là có thể thưởng thức ngay.

Giải khát ngày hè với cách nấu chè đậu đen 3 màu thơm ngon, lạ mắt cực đơn giản tại nhà - Ảnh 5
Cùng thưởng thức ngay món chè đậu đen 3 màu thơm ngon, mát lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách nấu chè đậu đen 3 màu cực đơn giản này tại nhà nhé!

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