Dù có vụng về đến mấy, nàng cũng nấu được món chè long nhãn giòn ngọt, thanh mát nhờ bí quyết của chị đẹp này

Vào ngày nắng nóng, được ăn một bát chè long nhãn thanh mát thì còn gì bằng. Nàng hãy học nhanh để có thể tự nấu một món tráng miệng cực chất lượng cho gia đình mình.
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Sau lần nấu chè long nhãn mà thành quả cho ra không được ngon cũng chẳng đẹp mắt, chị đẹp Ngoc Phuong trong hội Yêu Bếp đã rút kinh nghiệm và “thử sức” lần nữa, bát chè long nhãn lần này thơm ngon đến nỗi chị muốn chia sẻ bí quyết để các nàng có thể tự tay làm, giúp giải nhiệt một cách ngon miệng trong ngày hè nắng nóng.
Nguyên liệu:
- 1kg nhãn
- 200g hạt sen tươi (nên dùng loại đã sơ chế và hút chân không vì nấu nhanh nhừ và giữ được sắc vàng đẹp mắt)
- 200g đường phèn
- 1,5 lít nước
Cách làm:
- Rã đông hạt sen sau đó đun với lửa lớn. Canh đến khi nước vừa sôi thì hạ nhỏ lửa và hớt bọt, tắt bếp sau 10 phút (lúc này hạt sen đã chín nhừ)
- Vớt hạt sen ra, cho đường phèn vào nước luộc sen vừa rồi và đun đến khi đường tan, tắt bếp để nguội (phần nước luộc sen có thể đun thêm với lá nếp để có mùi thơm)
- Tách thịt và hạt nhãn (xoáy nhãn): Dùng bút xoáy nhãn hoặc phần đầu cán của chiếc thìa
+ Bóc ⅓ vỏ nhãn phía bên trên
+ Cho phần nhọn của bút xoáy vào giữa phần thịt và hạt nhãn, xoay nhẹ một vòng để tách thịt ra khỏi hạt.
+ Từ từ đẩy hạt nhãn lên và tách phần thịt ra khỏi vỏ.
- Đặt hạt sen vào lòng thịt nhãn ta có cái gọi là long nhãn
- Cho long nhãn vào bát và rót nước đường vừa đủ
- Bảo quản trong tủ lạnh để chè ngon hơn