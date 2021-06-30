'Đã con mắt' bên mâm cơm với món trứng cuộn hoa cỏ cực bắt mắt, người lớn còn mê nói gì các em nhỏ

Nấu gì hôm nay 30/06/2021 06:30

Trứng cuộn thôi mà có cần thiết xinh lung linh như vậy không? Quan trọng hơn là cách làm siêu siêu dễ.

Trứng cuộn là một biến tấu khác của trứng chiên truyền thống với các lớp trứng ôm lấy nhau tựa như các lớp trong món bánh ngàn lớp vậy. Nhưng với một chút sáng tạo, món ăn đơn giản này hoàn toàn có thể được nâng tầm, trở nên vừa đẹp vừa ngon, ai nhìn cũng thích.

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Món trứng cuộn mùa xuân mang lại không khí vui nhộn cho bữa cơm gia đình- Ảnh: Rina Miya

Có tên là Tamagoyaki, món trứng cuộn mùa xuân có xuất xứ từ Nhật Bản có nhiều cách trang trí và chế biến. 

Nguyên liệu:

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Nguyên liệu để làm trứng cuộn mùa xuân - Rina Miya

- 5 quả trứng gà.

- Vài cọng ngò rí.

- 1 cây xúc xích nhỏ.

- Tương ớt hoặc tương cà.

- 5 muỗng canh sữa tươi không đường.

- Hạt nêm.

Cách làm:

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Các bước chế biến món ăn - Rina Miya

- Đập trứng gà ra 2 bát riêng biệt. Bát thứ nhất gồm 3 lòng trắng, bát thứ hai là 2 quả trứng cả lòng đỏ và lòng trắng cùng với 3 lòng đỏ còn dư từ bát thứ nhất.

- Cho 3 muỗng canh sữa tươi và một ít hạt nêm vào bát có lòng đỏ trứng, cho 2 muỗng canh sữa tươi và ít hạt nêm vào bát chỉ có lòng trắng rồi khuấy cho tan đều gia vị ra.

- Xúc xích cắt thành các khoanh mỏng vừa để làm cánh hoa.

- Cho chảo lên bếp để lửa lớn, nên dùng chảo vuông để trứng được đều và đẹp hơn. Khi chảo đã nóng quét qua ít dầu ăn cho đều khắp chảo, nếu không có cây cọ quét thì lấy một miếng giấy ăn vo lại nhúng dầu để quét, sau đó vặn lửa nhỏ lại.

- Cho lòng trứng có lòng đỏ lên tráng đều, khi thấy trứng đã chín phần dưới đáy nhưng phần ở trên vẫn còn hơi sống thì lấy đũa đẩy nhẹ, cuộn nhanh tay cho trứng kết dính lại.

- Cuộn thêm nhiều lớp trứng mỏng để trứng đạt độ dày như mong muốn. Sau đó, tắt bếp, chờ chảo hơi nguội rồi xếp xúc xích vào ngò rí lên, tạo thành hình cánh hoa cho đẹp mắt.

- Đổ nhẹ nhàng phần lòng trắng trứng lên để tránh tạo hình hoa bị xê dịch. Xong mở lửa lên thấy trứng vừa chín kết dính thì cuộn lại.

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Thành quả sau khi chế biến, dùng một chút tương cà làm nhụy hoa cho thêm phần lung linh - Ảnh: Rina Miya

Đối với phần trứng có vỏ màu vàng thì làm ngược lại ở phần tách trứng rồi thay xúc xích bằng lòng đỏ trứng pha với màu củ dền là được.

Món trứng cuộn mùa xuân tuy chỉ chế biến từ những nguyên liệu vô cùng quen thuộc nhưng lại mang đến thành quả hết sức đẹp mắt và thơm ngon. Vì thành phần có sữa tươi nên khi ăn, miếng trứng mềm xốp thêm vị thịt từ xúc xích biến món ăn đơn giản thành thơm ngon và hấp dẫn vô cùng.

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Món trứng cuộn với điểm nhấn là bông hoa đáng yêu cực bắt mắt - Ảnh: Rina Miya

Những ngày cuối tuần, làm món trứng cuộn cơm này đi dã ngoại hoặc cắm trại cùng gia đình thì thật tuyệt vời. Chúc mọi người thành công và có những bữa cơm vui vẻ bên gia đình nhé!

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Từ khóa:   Trứng cuộn xúc xích Trứng cuộn Tamagoyaki

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