'Bách phát bách trúng' với công thức siêu chuẩn giúp làm bánh bông lan đơn giản bằng nồi cơm điện

Mỗi khi nhắc đến bánh bông lan , mọi người thường nghĩ đến những công thức rắc rối với hàng tấn các dụng cụ hỗ trợ như máy trộn bột, lò nướng,... Nhưng từ hôm nay, chỉ với một chiếc nồi cơm điện thì đã có thể giúp chị em chinh phục được món bánh thơm ngon mềm xốp này.

- Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng ra 2 bát to khác nhau.

- Lòng đỏ đánh lên cùng muối, vanila, dầu ăn, sữa. Rây bột mì, bột bắp và trộn đều hỗn hợp trên cho đến khi sánh mịn. Lòng trắng trứng đánh bằng máy đánh trứng mức độ 1, khi trứng nổi bọt như xà phòng thì thêm chanh. Tiếp tục đánh ở mức số 3 thấy bọt nhỏ dần thì thêm đường, sau đó đánh ở mức cao nhất trong 7 phút.

- Chia phần lòng trắng trứng đã đánh bông thành 4 phần. Lấy 1 phần trộn đều với hỗn hợp lòng đỏ cho hỗn hợp loãng hơn. Tiếp tục lấy 1 phần lòng trắng trộn theo kỹ thuật fold, sau khi thấy đều, lấy tiếp 2 phần lòng trắng còn lại trộn theo kỹ thuật fold (*). Đổ hỗn hợp đã trộn vào âu lòng trắng rồi trộn tiếp theo kỹ thuật fold. Chú ý trộn đều tay, làm chậm nếu không sẽ xẹp bọt khí.

- Phết bơ hoặc dầu ăn ở đáy và thành nồi để tránh bị dính nồi.

- Đổ vào nồi bật chế độ cook lần 1. Chú ý đổ bột cao tay để bọt khí được thoát hết ra ngoài. Hết lần 1, bật cook lần 2 mỗi lần khoảng 20 phút tùy nồi.

- Sau khi bánh chín, để bánh trong nồi 20 phút rồi mới lấy ra để nguội.

Thành quả bánh bông lan làm bằng nồi cơm điện - Ảnh: Ngọc Lan

Thành quả sau khi hoàn thành là bề mặt bánh mịn màng, bánh nở đều, chất bánh xốp mềm, thơm, đế bánh có màu nâu cánh dán đẹp mắt.

(*) Kỹ thuật fold trong trộn bột làm bánh: Việc fold thường được thực hiện bằng tay với 1 cái spatula (cây trộn bột bằng nhựa). Đầu tiên cầm âu hơi nghiêng, bắt đầu từ giữa âu, cho spatula thẳng xuống chạm đáy âu. Kéo spatula về phía mình cùng với 1 phần hỗn hợp (lòng trắng trứng hay kem tươi) nhấc dọc theo thành âu và nghiêng spatula để phần hỗn hợp đó rơi nhẹ nhàng vào chính giữa âu.