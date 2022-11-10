Công dụng về sức khỏe tuyệt vời của hoa chuối - "thần dược" từ thiên nhiên

Đây là vấn đề phổ biến ở nam giới ngoài 50 tuổi. Bệnh gây nên các vấn đề về tiết niệu như dòng nước tiểu yếu, bí tiểu và tiểu gấp.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong hoa chuối, bao gồm quercetin được chứng minh là giúp giảm viêm tuyến tiền liệt và cải thiện lưu lượng nước tiểu khi kết hợp với các bài thuốc khác.

Trong Đông y, hoa chuối được dùng để điều trị các vấn đề về tiết niệu. Theo một nghiên cứu trên động vật, các đặc tính chống viêm của chiết xuất hoa chuối có thể giúp làm giảm kích thước của các tuyến tiền liệt phì đại. Đó có thể là nhờ axit citric và axit amin trong hoa chuối.

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Điều trị bệnh thiếu máu

Thiếu máu là một tình trạng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, vì cơ thể không có khả năng tạo ra đủ tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đến tất cả các tế bào của cơ thể. Lúc này, cơ thể cần sắt để có thể làm được điều này và hoa chuối sẽ cung cấp đầy đủ sắt để cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu.

Vì vậy, các món ăn từ hoa chuối có thể thúc đẩy việc sản xuất các tế bào máu, giúp chữa được bệnh thiếu máu.

Điều hòa kinh nguyệt, lợi sữa

Hoa chuối có khả năng điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt của phái đẹp vì chúng làm tăng mức độ progesterone. Progesterone là một hormone quy định những chức năng quan trọng trong cơ thể phụ nữ, cụ thể là điều chỉnh chu kỳ của kinh nguyệt, chuẩn bị tốt nhất cho cơ thể để thụ thai và duy trì sức khỏe thai kỳ.

Việc ăn hoa chuối đều đặn sẽ giúp ổn định chu kỳ kinh nguyệt vào mỗi tháng. Ngoài ra, nồng độ progesterone cao cũng kích thích các tuyến sản xuất sữa ở phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai, do đó thúc đẩy việc cung cấp nhiều sữa cho con của bạn.

Giảm các gốc tự do trong cơ thể

Các gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh, dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch, ung thư, lão hóa da. Hoa chuối chứa methanol, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể, làm giảm tối đa các gốc tự do.

Giảm mỡ máu và đường huyết

Một số hợp chất trong hoa chuối giúp làm giảm mỡ máu, giảm lượng đường trong máu. Theo các nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất từ giống chuối có tên khoa học là Musa sapientum có tác dụng giảm mỡ máu và chống oxy hóa. Các lợi ích này đến từ hợp chất thực vật tự nhiên trong cây chuối được gọi là sterol.

Sterol từ thực vật có thể giúp ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol từ ruột, điều này có thể giúp bảo vệ sức khỏe trước cholesterol.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Đối với những người có hệ tiêu hóa kém, thường hay xảy ra vấn đề về chứng ợ nóng, đau bụng, hoặc táo bón thì hoa chuối là "vị thuốc" hữu hiệu giúp khắc phục điều này.

Hoa chuối có cả chất xơ hòa tan, trong đó tăng tốc độ tiêu hóa và làm cho quá trình hoạt động hệ tiêu hóa hiệu quả hơn. Chất xơ không hòa tan có thể làm giảm nguy cơ táo bón. Một khi kết hợp với nhau, hai loại chất xơ này có thể giúp cải thiện nhiều vấn đề về tiêu hóa.

Chống nhiễm trùng

Hoa chuối mọc tự nhiên còn có khả năng chống nhiễm trùng cao dựa trên chiết xuất ethanol. Các chất chiết xuất này có khả năng ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gây bệnh như vi khuẩn gây bệnh viêm họng, tụ cầu khuẩn …