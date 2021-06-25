Con trẻ ‘trộm vía’ ăn thô tốt, mẹ bỉm mách thực đơn hoàn hảo, giúp bé ăn ‘không phanh’

Nấu gì hôm nay 25/06/2021 06:30

Với những món ăn vừa thu hút ánh nhìn vừa bổ dưỡng dưới đây, hội chị em có thể tham khảo để chế biến cho con trẻ của mình ngay lập tức.

Trong hội những người “Yêu bếp”, cô nàng có biệt danh là Cơ Cơ đã chia sẻ những món ngon hàng ngày bổ ích dành cho con 11 tháng tuổi của mình. Cô nàng trải lòng: “Mình rất mê cách trang trí, chụp ảnh của mọi người luôn và học hỏi được rất nhiều. Ngày nào, mình cũng lọ mọ tìm công thức, đêm nào cũng suy nghĩ lên thực đơn ngày mai cho con. Bé mình trộm vía ăn thô tốt, nên 11 tháng bé đã bắt đầu ăn được cơm rồi và rất thích thú.”

 

Cơm trắng kết hợp với món mặn

 

Để có thể tạo nên một bữa ăn hoàn chỉnh cho con trẻ, bạn cần đến những món ăn kèm như món mặn, món canh, món rau để cân bằng được hương vị, khẩu vị hàng ngày. Đồng thời, các món ăn kèm cũng có thể thay đổi linh hoạt để kích thích vị giác, không gây nhàm chán cho mỗi bữa ăn trong gia đình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Món cơm nhão trộn

 

Được biến tấu từ món cơm trộn xuất xứ từ Hàn Quốc, mẹ nội trợ cũng kết hợp giữa cơm trắng và các loại nhân như: thịt, trứng, rau củ quả,... cùng gia vị “tô” thêm phần đậm đà, thơm ngon và bổ dưỡng cho con trẻ. Bạn có thể thực hiện món ăn này tại nhà để chiêu đãi người thân với những gợi ý dưới đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Món bún

 

Không chỉ người lớn, các nhóc tỳ cũng sẽ có lúc cảm thấy “ngán cơm, thèm phở”. Vậy nên, bạn có thể thay đổi khẩu vị cho con trẻ với những món ăn nước nóng hổi thơm ngon. Những món nước vừa dễ ăn vừa cung cấp chất dinh dưỡng như: bún mộc, mì udon,...

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Cô nàng cũng chia sẻ thêm: “Các món này mình cũng biến tấu từ các món người lớn, dùng gia vị của em bé và mình cũng hạn chế lắm, chỉ cho vào cho có để đậm đà hơn chút thôi. Các mẹ tham khảo nha, áp dụng được cho các bé lớn hơn nữa”.

 

Chỉ với một chút biến tấu dưới bàn tay của mình, bà nội trợ có thể chế biến các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và cực kì hấp dẫn trong mỗi bữa ăn của gia đình.

 

Chúc các bạn thành công.

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