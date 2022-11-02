Chớ dại mà mắc 4 sai lầm này khi ăn bữa tối: giảm tuổi thọ, dễ thừa cân béo phì, không hấp thụ được dinh dưỡng

Nấu gì hôm nay 02/11/2022 12:28

Tuổi thọ giảm, vừa sinh ra nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe do mắc phái 4 sai lầm này vào bữa ăn tối.

Ăn tối không uống nước

Thói quen của rất nhiều người sợ ăn canh, uống nước vào buổi tối sẽ dẫn đến đi tiểu nhiều, bắt thận làm việc gây hại cho sức khỏe. Việc bạn uống một cốc nước ấm nhỏ sẽ giúp cơ thể bù lại lượng nước mất trong quá trình ngủ, làm giảm nguy cơ bị chuột rút khi ngủ, giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở những người mắc bệnh tim mạch, giúp cơ thể được thư giãn hoàn toàn, ngủ ngon và sâu hơn.

Chớ dại mà mắc 4 sai lầm này khi ăn bữa tối: giảm tuổi thọ, dễ thừa cân béo phì, không hấp thụ được dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều chất béo, dầu mỡ

Nhiều người có tư tưởng rằng, cả ngày làm việc vất vả rồi nên đến bữa tối cũng muốn ăn uống "tươm tất" một chút, thậm chí có thể xem đây là bữa ăn "thịnh soạn" nhất trong ngày. Nhiều người sẽ chuẩn bị rất nhiều thức ăn, thịt cá và cảm thấy phải như vậy mới là cách chăm sóc bản thân tốt nhất.

Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe, bữa ăn tối "sang chảnh" như vậy lại vô tình gây hại cho sức khỏe. Một bữa ăn có quá nhiều chất béo và dầu mỡ sẽ khiến cho cơ thể trở nên thừa năng lượng, từ đó có thể dẫn đến béo phì, hoặc làm tăng gánh nặng lên dạ dày, đường ruột, khiến cho dạ dày quá tải, sinh ra những trục trặc.

Không những thế, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất đạm, béo và dầu mỡ có thể khiến cho bạn bị mất ngủ vì sẽ phải nằm lăn lộn trong cảm giác ấm ách bụng.

Chớ dại mà mắc 4 sai lầm này khi ăn bữa tối: giảm tuổi thọ, dễ thừa cân béo phì, không hấp thụ được dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều món thịt

Chế độ ăn uống quá nhiều thịt sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư và các bệnh tim mạch. Đặc biệt, món thịt nướng được nhiều người yêu thích lại đứng hàng đầu trong danh sách những tác nhân gây ung thư.

Một bàn ăn tối với quá nhiều thịt nướng, thịt xông khói không chỉ nghèo nàn về dinh dưỡng mà còn gây bất lợi với hệ tiêu hóa. Nguyên nhân là bởi trong quá trình nướng, bên trong thị sẽ xảy ra phản ứng Maillard. Nên mặc dù có mùi vị thơm ngon, nhưng món ăn này lại gây cản trở việc phân giải và hấp thu protein của cơ thể.

Hơn nữa, ăn tối theo khẩu phần nhiệt thịt, ít rau sẽ dễ dẫn tới tình trạng béo phì, tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư trực tràng và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Ăn bữa khuya

Nhiều người có thói quen ăn khuya mới có thể đi ngủ. Nhưng thực chất bữa ăn khuya chỉ phù hợp với những người phải làm việc, lao động vào buổi tối. Do trước đó họ ăn tối lúc khoảng 19 giờ rồi làm việc và sau 3 – 4 giờ lao động, làm việc, nặng lượng nạp vào buổi tối đã tiêu hao hết, họ cần thêm bữa ăn khuya nhẹ để bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Nhưng với những người không phải lao động, làm việc vào buổi tối, hoặc những người có ý định giảm cân thì bữa ăn khuya sẽ không tốt cho sức khỏe, dễ dẫn đến thừa cân béo phì.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe sai lầm khi ăn bữa tối

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