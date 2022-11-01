3 loại nước quen thuộc lại là nguyên nhân gây hôi miệng và tăng cân "vèo vèo"

Chọn thực phẩm 01/11/2022 17:28

Nguyên nhân khiến cho hơi thở của bạn có mùi, tạo nên sự tự ti, lại còn gây tăng cân còn ai vào đây, đích thị là 3 loại nước ép này rồi!

Nước ép cam hoặc quýt

Trong thành phần dinh dưỡng của nước ép cam quýt có rất nhiều lợi ích với sức khoẻ do giàu vitamin C và chất xơ. Nhưng nếu như bạn uống nhiều nước ép loại này sẽ gây nên chứng hôi miệng do trong các loại nước ép cam quýt có chứa 1 lượng lớn axit citric giúp vi khuẩn phát triển nhanh chóng tạo ra nhiều hợp chất sulfur là nguyên nhân gây hôi miệng cho bạn.

Bên cạnh đó, khi bạn uống nước ép cam quýt thường có vị chua nên phải thêm chút đường, khiến cho quá trình giảm cân của bạn gặp khó khăn.

3 loại nước quen thuộc lại là nguyên nhân gây hôi miệng và tăng cân 'vèo vèo' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nước ép dứa

 

Nhiều người cho rằng dứa là loại trái cây mát và làm đẹp da nên đã ăn rất nhiều. Phải nói rằng dứa có vị ngọt hấp dẫn, và có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin với các loại chất khoáng.

 

Tuy nhiên, bản thân dứa chứa lượng đường khá cao nên bạn hãy cân nhắc sử dụng chúng cho phù hợp để giữ vóc dáng hoàn hảo mà bạn mong muốn. Không chỉ vậy, đây cũng có thể sẽ là nguyên nhân gây nên căn bệnh hôi miệng, bạn nên lưu ý nhé!

 

3 loại nước quen thuộc lại là nguyên nhân gây hôi miệng và tăng cân 'vèo vèo' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nước có gas

Axit có trong soda và các loại nước giải khát có gas chính là nguyên nhân làm hơi thở có mùi. Các axit này sẽ làm mềm men răng, tăng khả năng sâu răng và tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mùi phát triển.

Để hạn chế tình trạng hôi miệng từ thức uống có gas, bạn nên uống một cốc nước lọc sau khi sử dụng loại đồ uống này để làm trôi lượng nước ngọt bám trên răng. Nước lọc không có mùi và không tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sống, đồng nghĩa với việc chúng không thể tạo ra các VSC có mùi. Nếu nước lọc là thức uống quá nhàm chán đối với bạn, bạn có thể tăng vị giác bằng cách thêm ít lá bạc hà tạo cảm giác tươi mát.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe nguyên nhân gây hôi miệng

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