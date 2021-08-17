'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa

Nấu gì hôm nay 17/08/2021 10:30

Hãy xem gái xinh 'đẹp người lại còn khéo tay' chia sẻ bí quyết giữ dáng của mình như thế nào mà khiến dân mạng nhiệt tình hưởng ứng đến vậy.

Khi dịch kéo dài mọi người sẽ ở nhà nhiều hơn và việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến là nấu những món thật ngon cho gia đình thân yêu. Tuy nhiên, khi nạp quá nhiều calo sẽ rất dễ tích mỡ. Cùng tham khảo một số tips bạn Oanh Zimny  áp dụng để vừa có thể ăn ngon mà vẫn giữ được dáng như mong muốn nhé.

 

"Đầu tiên, cần hình thành một thói quen ăn uống lành mạnh. Tăng lượng rau củ quả và hạn chế tinh bột. Không ăn quá no mà sẽ chia nhiều bữa để không có cảm giác đói.

 

Buổi sáng khi thức dậy sẽ uống một cốc chanh mật ong pha ấm hoặc một cốc cần tây ép mix hoa quả cho dễ uống trước khi ăn sáng. Thực đơn ăn sáng có thể thay đổi tuỳ thích. Bữa sáng khá quan trọng nhưng nghỉ dịch hay bị ngủ dậy muộn. Nên sẽ chuẩn bị đồ ăn nhanh nhất có thể. có thể là trứng, sữa hạt, smoothie hoa quả, ngũ cốc và các loại hạt,…

 

Bữa trưa mình thường bổ sung protein nhiều hơn để chiều tập không bị quá đói. Thực đơn bao gồm: Cơm gạo lứt ăn kèm như cá hồi, thịt bò, ức gà, thịt lợn,… với các loại rau củ tuỳ thích.

 

Bữa chiều ăn nhẹ trước khi tập thường mình sẽ ăn bánh mỳ, chuối, sữa chua, sinh tố…

 

Bữa tối thường sẽ là salad rau củ quả, bò, cá, ức gà. Tinh bột sẽ thay vào đó là ngô, khoai…

 

Ngoài ra, sẽ bổ sung đủ lượng nước lọc tối thiểu 1,5 lít/1 ngày và kết hợp nước ép rau củ quả. Kết hợp tập cadio, yoga, nhảy dây… mỗi ngày 30-60p buổi sáng hoặc chiều. Mình hay tập chiều hơn.

 

Nên lựa chọn các loại rau như: cà rốt, cải xanh, cần tây, bí đao, cà chua, dưa leo, khoai tây, ớt chuông, củ cải trắng, giá đỗ, cà tím, mướp đắng, bắp cải, rau lang,.. là những loại rau củ giúp bạn giảm cân rất tốt."

 

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 1Smoothie bơ chuối kết hợp hạt chia, ngũ cốc giảm

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 2Smoothia dâu chuối, hạt chia, kiwi, sữa hạt hạnh nhân.

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 3

Smoothie xoài chuối, hạt chia, ngũ cốc giảm cân. 

 

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 4Smoothie bơ chuối ngũ cốc giảm cân

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 5

Cơm gạo lứt, Thịt bò, măng tây

- Mua gạo lứt đen ngâm tầm 10 phút nấu sẽ rất mềm dẻo
- Thịt bò ướp chút muối hồng, tiêu xay, dầu hào, dầu olive, tỏi. Sau 15 phút cho vào nồi chiên không dầu 180 độ - 20 phút là được
- Măng tây áp chảo với chút dầu olive

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 6Cơm gạo lứt huyết rồng + Cá hồi xốt cam + Đậu luộc

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 7
Cơm gạo lứt đen + Tôm bơ tỏi+ Cải bó xôi luộc + Măng tây
'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 8
Cơm trắng + Thịt lợn rang cháy cạnh + Bí đỏ xào
'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 9
Cơm trắng + Cải xào nấm + Thịt lợn xá xíu

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 10Sữa chua, táo, ngũ cốc thêm 1 lọ sữa chua uống

'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa - Ảnh 11Trứng luộc + Nho + Ngũ cốc giảm kg ăn kèm sữa chua.

Nguồn: Fb Oanh Zimny

1001 món ngon từ YẾN MẠCH, ngon miệng - đẹp mắt lại chẳng hề tăng cân

1001 món ngon từ YẾN MẠCH, ngon miệng - đẹp mắt lại chẳng hề tăng cân

Nếu cho rằng yến mạch nhạt nhẽo hay 'khó ăn' thì chị em nên tham khảo 1001 cách chế biến yến mạch cho cả gia đình khiến chồng con mê tít nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   thực đơn giảm cân thực đơn nấu ăn giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 9 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 22 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'