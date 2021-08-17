'Chị đẹp' chia sẻ bí quyết giảm cân giữ dáng mùa dịch kèm thực đơn 'đỉnh chóp' khiến hội chị em xuýt xoa

Khi dịch kéo dài mọi người sẽ ở nhà nhiều hơn và việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến là nấu những món thật ngon cho gia đình thân yêu. Tuy nhiên, khi nạp quá nhiều calo sẽ rất dễ tích mỡ. Cùng tham khảo một số tips bạn Oanh Zimny áp dụng để vừa có thể ăn ngon mà vẫn giữ được dáng như mong muốn nhé.

"Đầu tiên, cần hình thành một thói quen ăn uống lành mạnh. Tăng lượng rau củ quả và hạn chế tinh bột. Không ăn quá no mà sẽ chia nhiều bữa để không có cảm giác đói.

Buổi sáng khi thức dậy sẽ uống một cốc chanh mật ong pha ấm hoặc một cốc cần tây ép mix hoa quả cho dễ uống trước khi ăn sáng. Thực đơn ăn sáng có thể thay đổi tuỳ thích. Bữa sáng khá quan trọng nhưng nghỉ dịch hay bị ngủ dậy muộn. Nên sẽ chuẩn bị đồ ăn nhanh nhất có thể. có thể là trứng, sữa hạt, smoothie hoa quả, ngũ cốc và các loại hạt,…

Bữa trưa mình thường bổ sung protein nhiều hơn để chiều tập không bị quá đói. Thực đơn bao gồm: Cơm gạo lứt ăn kèm như cá hồi, thịt bò, ức gà, thịt lợn,… với các loại rau củ tuỳ thích.

Bữa chiều ăn nhẹ trước khi tập thường mình sẽ ăn bánh mỳ, chuối, sữa chua, sinh tố…

Bữa tối thường sẽ là salad rau củ quả, bò, cá, ức gà. Tinh bột sẽ thay vào đó là ngô, khoai…

Ngoài ra, sẽ bổ sung đủ lượng nước lọc tối thiểu 1,5 lít/1 ngày và kết hợp nước ép rau củ quả. Kết hợp tập cadio, yoga, nhảy dây… mỗi ngày 30-60p buổi sáng hoặc chiều. Mình hay tập chiều hơn.

Nên lựa chọn các loại rau như: cà rốt, cải xanh, cần tây, bí đao, cà chua, dưa leo, khoai tây, ớt chuông, củ cải trắng, giá đỗ, cà tím, mướp đắng, bắp cải, rau lang,.. là những loại rau củ giúp bạn giảm cân rất tốt."

Smoothie bơ chuối kết hợp hạt chia, ngũ cốc giảm Smoothia dâu chuối, hạt chia, kiwi, sữa hạt hạnh nhân. Smoothie xoài chuối, hạt chia, ngũ cốc giảm cân.

Smoothie bơ chuối ngũ cốc giảm cân

Cơm gạo lứt, Thịt bò, măng tây - Mua gạo lứt đen ngâm tầm 10 phút nấu sẽ rất mềm dẻo

- Thịt bò ướp chút muối hồng, tiêu xay, dầu hào, dầu olive, tỏi. Sau 15 phút cho vào nồi chiên không dầu 180 độ - 20 phút là được

- Măng tây áp chảo với chút dầu olive Cơm gạo lứt huyết rồng + Cá hồi xốt cam + Đậu luộc

Cơm gạo lứt đen + Tôm bơ tỏi+ Cải bó xôi luộc + Măng tây

Cơm trắng + Thịt lợn rang cháy cạnh + Bí đỏ xào

Cơm trắng + Cải xào nấm + Thịt lợn xá xíu

Sữa chua, táo, ngũ cốc thêm 1 lọ sữa chua uống Trứng luộc + Nho + Ngũ cốc giảm kg ăn kèm sữa chua.

Nguồn: Fb Oanh Zimny