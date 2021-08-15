1001 món ngon từ YẾN MẠCH, ngon miệng - đẹp mắt lại chẳng hề tăng cân

Nếu cho rằng yến mạch nhạt nhẽo hay 'khó ăn' thì chị em nên tham khảo 1001 cách chế biến yến mạch cho cả gia đình khiến chồng con mê tít nhé.
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Mới đây, trong một nhóm dành cho những người yêu thích nấu ăn, Loan Trần chia sẻ niềm đam mê chế biến món ăn với yến mạch khiến nhiều người tấm tắc khen:
"Mình không dùng yến mạch mục đích giảm cân. Yến mạch với mình như một loại tinh bột trong bữa ăn hàng ngày của gia đình mình.
Hàng ngày mình vẫn ăn cơm trắng, cơm lứt, hạt dinh dưỡng, bún mì miến và xen kẽ vào đó luôn có yến mạch. Lưu ý khi ăn yến mạch mọi người nên nhai thật kĩ nhé, vừa cảm nhận vị ngon bùi thơm của hạt yến mạch lại giúp bảo vệ dạ dày.
Có lẽ nhiều bạn sẽ không thích hạt này bởi nó chẳng ngon gì cả, hay nó nhạt nhẽo chẳng có vị gì đặc biệt... Vậy mọi người thử tham khảo mình chế biến yến mạch cho cả gia đình như nào cho dễ ăn nhé."
Hãy cùng tham khảo thực đơn từ yến mạch của Loan Trần có gì đặc biệt mà "Chồng và con mình trước là không thích đâu, nhưng hiện tại thì còn thích yến mạch hơn cả cơm trắng luôn."
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: FB Loan Trần.