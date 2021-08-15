1001 món ngon từ YẾN MẠCH, ngon miệng - đẹp mắt lại chẳng hề tăng cân

Nếu cho rằng yến mạch nhạt nhẽo hay 'khó ăn' thì chị em nên tham khảo 1001 cách chế biến yến mạch cho cả gia đình khiến chồng con mê tít nhé.

Mới đây, trong một nhóm dành cho những người yêu thích nấu ăn, Loan Trần chia sẻ niềm đam mê chế biến món ăn với yến mạch khiến nhiều người tấm tắc khen: "Mình không dùng yến mạch mục đích giảm cân. Yến mạch với mình như một loại tinh bột trong bữa ăn hàng ngày của gia đình mình.

Hàng ngày mình vẫn ăn cơm trắng, cơm lứt, hạt dinh dưỡng, bún mì miến và xen kẽ vào đó luôn có yến mạch. Lưu ý khi ăn yến mạch mọi người nên nhai thật kĩ nhé, vừa cảm nhận vị ngon bùi thơm của hạt yến mạch lại giúp bảo vệ dạ dày.

Có lẽ nhiều bạn sẽ không thích hạt này bởi nó chẳng ngon gì cả, hay nó nhạt nhẽo chẳng có vị gì đặc biệt... Vậy mọi người thử tham khảo mình chế biến yến mạch cho cả gia đình như nào cho dễ ăn nhé." Hãy cùng tham khảo thực đơn từ yến mạch của Loan Trần có gì đặc biệt mà "Chồng và con mình trước là không thích đâu, nhưng hiện tại thì còn thích yến mạch hơn cả cơm trắng luôn." "Xôi xéo" yến mạch Smoothie Bowl với topping ngũ cốc yến mạch. Cơm yến mạch hấp lá sen. Cháo yến mạch bí đỏ thịt bằm Bánh chuối yến mạch Cơm chiên Dương Châu yến mạch Xôi yến mạch xá xíu, ruốc ức gà. Ngoài thịt xíu, thịt kho tàu thì xôi yến mạch ăn với trứng chiên+ ruốc ức gà thôi cũng ngon không kém. Yến mạch và thịt kho tàu Bánh MUFFIN từ bột yến mạch Bánh mỳ nguyên cám ngũ cốc yến mạch. Chúc các bạn thành công! Nguồn: FB Loan Trần.

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng Bánh mì mềm mại, bọc nhân sữa chua và nướng bằng chảo, vị chua của sữa chua thanh thanh béo béo, sốt mịn mượt ăn ghiền luôn.

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