Chẳng cần luyện tập vất vả, bạn vẫn giảm 3cm vòng bụng trong 7 ngày nhờ uống ly sinh tố này mỗi sáng

Nấu gì hôm nay 29/11/2018 17:03

Chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh là chìa khóa giúp bạn giảm cân và giữ dáng hiệu quả. Chỉ với 1 ly sinh tố làm từ nguyên liệu thiên nhiên dưới đây, mỡ bụng sẽ được loại bỏ nhanh chóng, mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn hoàn hảo.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều loại thực phẩm có tác dụng giảm cân, loại bỏ mỡ bụng cực nhanh nếu bạn sử dụng đúng cách. Sinh tố trái cây là thức uống chứa nhiều vitamin và dưỡng chất có khả năng tăng cường trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Sự kết hợp của sữa chua, đu đủ, chuối, mật ong và chanh sẽ tạo thành hỗn hợp không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng, giúp bạn sở hữu thân hình thon gọn, cân đối cùng vòng eo “con kiến” hằng mơ ước.

Chẳng cần luyện tập vất vả, bạn vẫn giảm 3cm vòng bụng trong 7 ngày nhờ uống ly sinh tố này mỗi sáng - Ảnh 1
Sự kết hợp của sữa chua, đu đủ, chuối, mật ong và chanh sẽ tạo thành hỗn hợp giảm cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đã thử bổ sung loại sinh tố này vào thực đơn ăn sáng mỗi ngày và kết quả cho thấy vòng eo của họ thay đổi chỉ sau 1 tuần. Nguyên nhân là do đu đủ và chuối đều là thực phẩm giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát được lượng calo mà cơ thể hấp thụ. Bên cạnh đó, mật ong và chanh giúp thúc đẩy trao đổi chất, ngăn ngừa chất béo tích tụ trong cơ thể.

Chẳng cần luyện tập vất vả, bạn vẫn giảm 3cm vòng bụng trong 7 ngày nhờ uống ly sinh tố này mỗi sáng - Ảnh 2
Đu đủ và chuối đều là thực phẩm giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm sinh tố giảm cân thơm ngon, bổ dưỡng cực đơn giản tại nhà, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay:

Cách làm sinh tố giảm cân thơm ngon cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 180g sữa chua

- 120g đu đủ chín

- 1 trái chuối tiêu

- 50ml mật ong

- 5ml nước cốt chanh

- Một ít vỏ chanh bào

- Một ít đá viên

Hướng dẫn thực hiện:

Đu đủ mua về gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt thành từng miếng vuông khoảng 2cm. Chuối bóc vỏ, cắt khoanh dày khoảng 1.5cm. Bạn cho các nguyên liệu đã chuẩn bị gồm đu đủ, chuối, mật ong và sữa chua vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn đến khi hỗn hợp sánh mịn là được. Cho hỗn hợp vừa xay ra ly, thêm vào nước cốt chanh và đá bào, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. Bạn có thể trang trí phía trên bằng một ít vỏ chanh bào để thức uống hấp dẫn hơn.

Chẳng cần luyện tập vất vả, bạn vẫn giảm 3cm vòng bụng trong 7 ngày nhờ uống ly sinh tố này mỗi sáng - Ảnh 3
Cách làm sinh tố này vô cung đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì uống sinh tố này mỗi sáng, bạn sẽ thấy vóc dáng được cải thiện. Không chỉ giúp giảm cân, thức uống này còn rất tốt cho sức khỏe, tốt cho hệ tiêu hóa.

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn với cách làm sinh tố giảm cân cực đơn giản này  nhé!

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