Cách làm canh giá đỗ giải độc cơ thể giúp tăng cường sức khỏe cho cả gia đình ngày giao mùa

Nấu gì hôm nay 02/11/2018 18:12

Canh giá đỗ không chỉ dễ ăn, hợp khẩu vị nhiều người mà còn chứa những dưỡng chất đặc biệt cần thiết cho cơ thể. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay để cùng gia đình thưởng thức.

Giá đỗ chứa hàm lượng lớn vitamin và protein nhưng lại rất ít calo giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất. Đây cũng là thực phẩm giàu protein, isoflavones, rất thích hợp cho phụ nữ sau khi sinh và ngoài ba mươi tuổi nhờ khả năng ngăn ngừa lão hóa.

Thường xuyên ăn giá đỗ chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin E, C sẽ mang lại cho bạn làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết.

Cách làm canh giá đỗ giải độc cơ thể giúp tăng cường sức khỏe cho cả gia đình ngày giao mùa - Ảnh 1
Canh giá đỗ vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Giá đỗ có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, trong đó phải kể đến món canh giá đỗ thanh mát, bổ dưỡng. Canh giá đỗ được người Nhật và Hàn sử dụng hàng ngày như một món ăn truyền thống giúp tăng cường sức khỏe, thải độc cơ thể và ngăn ngừa nhiều căn bệnh.

Dưới đây là cách làm canh giá đỗ thanh mát bổ dưỡng cực đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà:

Cách làm món canh giá đỗ giải độc cơ thể đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

*Phần nguyên liệu thịt viên

- 250g thịt nạc heo

- 2 cây hành lá

- 1 mẩu gừng

- 200ml nước nóng

- 1 chút muối

- 1 quả trứng

- 1/4 thìa cafe hạt tiêu

- 1 thìa súp nước tương

- 2 thìa súp bột ngô

*Phần nguyên liệu nấu canh

- 2 thìa súp dầu ăn

- 1 quả cà chua thái nhỏ

- 150g giá đỗ

- Gừng

- Muối

- 1 lít nước

Hướng dẫn thực hiện:

Gừng cạo sạch vỏ rồi đem băm nhỏ, hành lá rửa sạch thái nhỏ. Bạn cho gừng và hành lá vào tô, đổ nước nóng vào ngâm khoảng 15 phút. Dùng rây lọc lấy phần nước, bỏ bã.

Thịt rửa sạch với nước muối loãng để khử mùi hôi, sau đó thái nhỏ cho vào máy xay sinh tố, xay sơ thịt rồi thêm hạt tiêu, muối, trứng vào. Đổ phần nước ngâm hành và gừng đã chuẩn bị vào và tiếp tục xay nhuyễn. Cuối cùng, bạn cho phần bột bắp vào xay đến khi hỗn hợp thịt có độ kết dính là được.

Cách làm canh giá đỗ giải độc cơ thể giúp tăng cường sức khỏe cho cả gia đình ngày giao mùa - Ảnh 2
Tiến hành xay nhuyễn thịt cùng các nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn và cà chua vào xào sao cho cà chua vừa mềm thì đổ nước vào đun sôi. Tiếp đến, bạn vo từng viên thịt rồi thả vào nồi nước sôi. Đợi đến khi thịt bắt đầu nổi lên thì thêm giá đỗ và gừng thái sợi vào, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Cách làm canh giá đỗ giải độc cơ thể giúp tăng cường sức khỏe cho cả gia đình ngày giao mùa - Ảnh 3
Xào sơ cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món canh này rất đơn giản phải không nào! Sau khi hoàn thành, bạn múc canh giá đỗ ra tô, có thể thêm một ít rau mùi để tạo hương vị hấp dẫn. Canh giá đỗ rất thích hợp để ăn khi trời trở lạnh, vừa có tác dụng thanh nhiệt, vừa giúp loại bỏ độc tố tích tụ ra ngoài nhanh chóng.

Cách làm canh giá đỗ giải độc cơ thể giúp tăng cường sức khỏe cho cả gia đình ngày giao mùa - Ảnh 4
Cùng cả nhà thưởng thức canh với cơm nóng thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm canh giá đỗ giải độc cơ thể cực đơn giản tại nhà!

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