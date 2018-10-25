Đừng lo lắng, chỉ cần ghi nhớ những công thức làm nước chấm cực đơn giản dưới đây, bữa ăn của gia đình sẽ thơm ngon chẳng kém gì nhà hàng:

Nước chấm được ví như “linh hồn” của món ăn, nước chấm có ngon đúng điệu thì món ăn mới hấp dẫn. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách pha nước chấm ngon.

- 3 thìa nước nước

- 2 thìa đường

- 1 thìa nước cốt chanh

- Tỏi, ớt băm

Hướng dẫn thực hiện:

Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu rồi cho ½ thìa ớt tỏi băm vào xào thơm. Sau đó đổ phần nước mắm nêm, đường và nước vào nấu sôi rồi tắt bếp. Đổ hỗn hợp này ra chén, vắt thêm nước cốt chanh và cho ớt tỏi còn lại vào khuấy đều. Nêm nếm lại cho phù hợp khẩu vị là được.

Làm nước mắm nêm rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha nước chấm mắm sả ớt

Nguyên liệu:

- 1 thìa canh sả thái lát mỏng

- Gừng thái sợi

- Ớt thái nhỏ

- 1 tép tỏi băm

- 1,5 thìa canh nước mắm

- 2 thìa canh đường

- 1,5 thìa canh nước sôi để nguội

- Nước cốt chanh

- Lá chanh thái chỉ

Hướng dẫn thực hiện:

Nước mắm cho vào bát con, thêm đường vào khuấy đều rồi đổ nước và nước cốt chanh vào hòa chung. Cuối cùng cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa quyện vào nhau, bạn nêm nếm lại lần nữa là hoàn thành.

Nước chấm mắm sả ớt rất phù hợp để ăn ốc luộc, hấp - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha nước chấm chua ngọt

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh

- 2 thìa canh nước mắm

- 1,5 thìa canh giấm

- 4 thìa canh nước

- 2,5 thìa canh đường

- 2 tép tỏi băm nhuyễn

- 3 trái ớt băm nhuyễn

- Lá ngò gai thái sợi

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn cho giấm, đường, nước lạnh vào bát con rồi khuấy đều để nguyên liệu hòa tan. Cắt chanh làm đôi rồi lật ngược lại, dùng nĩa cạo những tép chanh nhỏ cho vào chén. Cuối cùng thêm ớt, tỏi và ngò gai vào nhẹ nhàng khuấy đều là hoàn thành.

Nước chấm chua ngọt phù hợp với khẩu vị nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha nước chấm gừng

Nguyên liệu:

- 2 tép tỏi

- ½ trái chanh

- 2 thìa canh nước mắm

- 2 thìa canh đường

- 5 trái ớt

- 1 miếng gừng

Hướng dẫn thực hiện:

Ớt, tỏi, gừng rửa sạch cho vào cối giã nhuyễn. Sau đó thêm nước mắm, đường và nước cốt chanh vào khuấy thật đều. Cuối cùng nêm nếm lại cho vừa ăn.

Cách pha nước chấm mắm me cay

Nguyên liệu:

- 1 thìa canh sốt nước mắm me

- 2,5 thìa canh đường

- 1 thìa canh nước mắm

- 1 thìa canh nước lạnh

- 1 thìa canh ớt băm

- 2 tép tỏi băm

Hướng dẫn thực hiện:

Cho nước mắm, đường, nước sốt me và nước đã chuẩn bị vào nồi đun với lửa nhỏ. Khi nước sốt sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp, đợi nước sốt hơi nguội thì cho các nguyên liệu còn lại vào hòa chung là hoàn thành.

Mắm me cay có thể dùng ăn trái cây - Ảnh minh họa: Internet

Muối ớt xanh

Nguyên liệu:

- 7g đường cát trắng

- 1 quả chanh

- 2g ớt xiêm xanh

- Muối, lá chanh

Hướng dẫn thực hiện:

Chanh vắt lấy nước cốt, ớt xiêm rửa sạch, bỏ hạt và để ráo nước. Cho ớt xiêm, muối và đường vào máy xay xay nhuyến đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Cuối cùng, đổ nước cốt chanh đã lọc ở trên vào, xay cho đều và đổ hỗn hợp ra bát con là có thể dùng ngay.

Chanh muối ớt có thể ăn với các loại hải sản - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với những cách pha nước chấm thơm ngon cực đơn giản này nhé!