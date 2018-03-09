Cách nấu chè bưởi thanh mát giải nhiệt ngày nóng cực đơn giản, chồng con chỉ có nức nở khen ngon

Dưới đây là bí quyết làm chè bưởi giải nhiệt ngày nóng chị em không thể bỏ qua:

Chè bưởi là món tráng miệng thơm ngon được nhiều người yêu thích. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến để chiêu đãi cả nhà. Cách nấu chè bưởi khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để chè bưởi ngon đúng điệu và không bị đắng.

- 150g đường

- 150g bột năng

- 50g muối trắng

- Nước cốt dừa

Hướng dẫn thực hiện:

Cùi bưởi sau khi gọt phần vỏ xanh đem thái hạt lựu vừa ăn. Lưu ý, bạn cần gọt sạch phần vỏ xanh để chè không bị đắng.

Cùi bưởi cắt hạt lựu vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, bạn ngâm cùi bưởi với nước muối loãng khoảng 2 tiếng rồi bóp kĩ, sau đó rửa lại với nước. Thực hiện công đoạn này khoảng vài lần đến khi cùi bưởi chuyển màu hơi trong, hết tinh dầu, nếm không còn vị đắng là được.

Bắc nồi lên bếp, thêm vào một chút muối, đợi nước sôi thì thả cùi bưởi vào đun khoảng 1 phút thì tắt bếp. Cùi bưởi đem xả nước lạnh cho nguội rồi dùng tay bóp hết nước, thực hiện khoảng 2-3 lần sẽ hết hẳn vị đắng.

Cách loại bỏ vị đắng cho cùi bưởi rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cho cùi bưởi đã được loại bỏ vị đắng vào tô lớn, ướp đường khoảng 15 phút. Sau đó bắc chảo lên bếp, cho cùi bưởi vào sên với lửa nhỏ, dùng đũa đảo đều để cùi bưởi thấm đều đường. Sên đến khi cùi bưởi ngậm căng nước nở đều thì tắt bếp.

Đổ cùi bưởi còn đang nóng ra tô, thêm vào 20g bột năng, xóc đều để bột bám vào từng miếng. Nên cho bột năng vào khi cùi bưởi còn đang nóng để tạo độ giòn ngon.

Tiếp tục bắc nước lên bếp, khi sôi thì thả cùi bưởi đã bọc bột năng vào luộc đến khi cùi bưởi chuyển màu trong và nổi lên trên là được. Nhanh tay vớt cùi bưởi cho vào tô nước lọc để chúng không dính vào nhau.

Đậu xanh rửa sạch, ngâm với nước ấm khoảng nửa tiếng rồi nấu chín. Phần bột năng còn lại đem hòa với nước. Sử dụng nước luộc cùi bưởi để nấu chè, cho thêm 100g đường và đổ từ từ phần nước bột năng đã chuẩn bị vào. Dùng thìa khuấy đều đến khi nước chè đặc sánh lại thì cho đậu xanh đã nấu chín vào, cuối cùng là phần cùi bưởi. Sau khi chè sôi, để lửa liu riu khoảng 3 phút rồi tắt bếp.

Cách nấu món chè này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Đợi chè nguội, bạn múc ra từng ly rồi thêm nước cốt dừa lên phía trên, thêm vào đá bào là có thể thưởng thức ngay.

Chúc bạn thành công với cách nấu chè bưởi thanh mát cực đơn giản tại nhà này nhé!