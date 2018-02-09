Cách làm nước uống đẹp da, trị mụn để nàng xinh lung linh trong ngày Valentine

Những dưỡng chất và vitamin trong chanh khi kết hợp cùng soda sẽ có khả năng giúp làm sáng da, trị mụn, ngăn ngừa mụn ẩn hiệu quả. Thường xuyên dùng nước chanh soda sẽ giúp làn da tươi trẻ hơn chỉ sau 1 tuần sử dụng.

Để làn da luôn khỏe mạnh, sạch mụn thì việc thải độc thường xuyên là điều rất cần thiết. Dưới đây là những loại nước giúp cấp ẩm, làm đẹp da chị em không thể bỏ qua để nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết.

Cho chanh vào ngâm cùng soda và nước lọc rồi hòa thêm một chút mật ong, dùng thìa khuấy đều hỗn hợp. Sau đó cho bình đựng nước chanh và soda vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 4-5 tiếng là có thể lấy ra và dùng ngay.

Cách làm: Nước chanh soda rất dễ làm, nguyên liệu cũng khá đơn giản và không tốn kém nhiều chi phí. Bạn chuẩn bị sẵn khoảng 5-6 lát chanh tươi thái lát mỏng, một bình thủy tinh lớn, ½ thìa cà phê mật ong, 300ml nước lọc và 200ml nước soda.

Uống thay nước lọc mỗi ngày sẽ giúp thải độc cho, nhờ đó mà làn da sẽ sạch mụn, láng bóng và căng tràn sức sống.

Nước bột nghệ

Nghệ không chỉ là loại gia vị quen thuộc mà còn được xem như “mỹ phẩm thiên nhiên” giúp cải thiện các vấn đề về da. Thường xuyên uống nước bột nghệ sẽ giúp giảm thâm mụn trên da nhanh chóng, đồng thời giúp làn da sáng mịn hơn trông thấy.

Thường xuyên uống nước bột nghệ giúp giảm thâm mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm: Bạn đổ khoảng 300ml nước vào chai thủy tinh lớn, sau đó hòa thêm 2-3 thìa cà phê tinh bột nghệ rồi khuấy đều hỗn hợp là có thể dùng được.

Mỗi ngày, bạn nên uống một ly nước tinh bột nghệ vào sáng sớm để nhanh chóng sở hữu làn da sáng đẹp, mịn màng, không còn vết thâm mụn.

Nếu nước bột nghệ khó uống, bạn có thể thêm vào một chút bột quế để dễ dùng hơn cũng như giúp gia tăng hiệu quả làm đẹp da.

Nước cam và dứa

Đây là loại nước chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp làn da luôn mịn màng, căng tràn sức sống, đồng thời giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Những dưỡng chất trong cam và dứa giúp làn da trắng sáng, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Cách làm: Cam rửa sạch rồi cắt thành từng lát mỏng khoảng 3mm, dứa gọt vỏ và thái miếng vừa ăn. Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bình thủy tinh lớn, thêm vào 300ml nước lọc rồi để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng vài tiếng là có thể lấy ra sử dụng.

Thường xuyên uống nước cam và dứa mỗi ngày sẽ giúp tăng độ ẩm cho da, giúp da luôn mịn màng.

Trên đây là những loại nước uống đẹp da chị em đừng bỏ qua để sẵn sàng cho một buổi hẹn hò lãng mạn cùng chàng trong ngày Valentine nhé!