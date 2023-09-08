Cách làm nước mắm tỏi ớt đúng điệu nhà hàng, chấm món gì cũng "dính" lại quản quản được lâu

Nấu gì hôm nay 08/09/2023 06:33

Với công thức này, không những tỏi ớt nổi mà gia vị mặn, ngọt, chua, cay hài hòa tròn vị, phù hợp với nhiều món ăn.

Các phần nguyên liệu này rất đơn giản và sẽ mang lại cho nước chấm sánh đẹp, thơm ngon, ai cũng cũng có thể làm được.

Để bảo quản nước mắm tỏi ớt được lâu thì phải đun sôi hỗn hợp nước, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tới cả tháng. 

Nguyên liệu

Cách làm nước mắm tỏi ớt đúng điệu nhà hàng, chấm món gì cũng 'dính' lại quản quản được lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1 muỗng canh nước mắm loại ngon

1 muỗng canh nước cốt chanh

1 muỗng canh đường

4 muỗng canh nước lọc

Tỏi, ớt băm

Cách làm nước mắm chua ngọt

Cách làm nước mắm tỏi ớt đúng điệu nhà hàng, chấm món gì cũng 'dính' lại quản quản được lâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, các bạn đem tỏi và ớt đi băm nhuyễn. Chanh thì nặn lấy nước cốt.

Bước 2: Pha nước mắm chua ngọt

Bạn cho 4 muỗng canh nước vào 1 muỗng canh đường và khuấy đều cho đường tan hết. Kế đến cho 1 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng canh nước cốt chanh vào trộn đều.

Cuối cùng mới cho tỏi, ớt băm vào trộn đều lên, làm cách này thì có trộn đều và để cả tiếng tỏi ớt cũng không bị chìm.

Bước 3: Thành phẩm

Tỉ lệ này chỉ là một tiêu chuẩn để bạn dựa vào pha chế nước mắm, nó có thể có khác biệt tùy theo loại nước mắm, đường, chanh mà bạn chọn mua.

Do đó nếu khi thực hiện theo tỉ lệ này mà nước mắm có hơi mặn hoặc chua, ngọt quá thì bạn có thể tự điều chỉnh cho vừa miệng nha.

Cách làm nước mắm tỏi ớt đúng điệu nhà hàng, chấm món gì cũng 'dính' lại quản quản được lâu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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