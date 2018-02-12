Cách làm món ăn chay ngon nhất cho mâm cơm ngày Tết vừa đẹp vừa bổ dưỡng

Nếu chưa biết phải nấu gì, dưới đây là cách làm món ăn chay ngon nhất cho ngày Tết , các chị em nội trợ có thể áp dụng ngay dịp Tết này.

Ngày nay, rất nhiều gia đình chọn nấu những món ăn chay làm mâm cúng cho ngày đầu năm vì cho rằng như vậy sẽ bớt sát sanh, tạo nghiệp từ đó nhận được nhiều bình an hơn. Không chỉ vậy, việc ăn chay còn rất tốt cho sức khỏe , giúp thanh lọc cơ thể và giải ngán cho những bữa tiệc toàn thịt cá ngày Tết.

Bột năng: 50g

Dừa nạo: 100g

Dầu màu điều: 2 muỗng cà phê

Ngũ vị hương: 1/3 muỗng cà phê

Bánh mì: 2 ổ

Giấy bạc

Thực hiện:

Bước 1: Các bạn nạo dừa rồi cho nước vào bóp kỹ để có 1 chén nước cốt.

Bước 2: Bạn cắt chả lụa chay thành các miếng dày khoảng 1,5cm để làm phần thịt nạc.

Bước 3: Tiếp theo, bạn móc bỏ ruột bánh mì chỉ giữ lại phần vỏ rồi dùng vật nặng cán phẳng để làm lớp da cho món heo quay chay.

Bước 4: Bạn cho nước cốt dừa, bột năng vào nồi và bắc trên bếp với lửa nhỏ. Liên tục khuấy cho đến khi hỗn hợp trở nên sền sệt thì tắt bếp. Vậy là bạn đã hoàn thành phần mỡ cho món thịt heo quay.

Bước 5: Chị em nội trợ quét hỗn hợp nước dừa và bột năng lên vỏ bánh mì, tiếp theo là một miếng chả lụa chay, cứ làm như thế cho đến khi hết nguyên liệu.

Bước 6: Bọc thật kỹ các miếng thịt chay vào giấy bạc rồi cho vào nồi hấp cách thủy khoảng 20 phút là có thể lấy ra.

Bước 7: Bạn pha ngũ vị hương với dầu màu điều, đợi khi thịt chay nguội thì quét lên phần da. Cuối cùng, bạn đem thịt heo chay này chiên khoảng 5 phút là có thể dùng được ngay.

Thịt heo quay chay thơm ngon và trông rất giống đồ mặn - Ảnh minh họa: Internet

Gỏi gà chay

Chuẩn bị nguyên liệu:

Mì căn: 7 cây

Bắp cải: 1kg

Cà rốt: 1 củ

Giấm: 2 muỗng canh

Rau răm, ngò rí, húng lủi rửa sạch và băm nhỏ

Thực hiện:

Bước 1: Mì căn mua về bạn rửa sạch, để ráo rồi xé nhỏ cỡ ngón tay. Sau đó cho tất cả vào tô và ướp cùng với hạt nêm, hạt tiêu và nước tương.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, cho mì căn, nước tương, hạt nêm, tiêu và đường vào. Bạn dùng đũa trộn đều cho đến khi mì căn vàng thì tắt bếp.

Bước 3: Cà rốt bạn rửa sạch, gọt vỏ, bào sợi và ướp với giấm và đường.

Bước 4: Bạn rửa sạch bắp cải, bào sợi rồi trộn đều với cà rốt, rau răm, húng lủi và ngò rí trong một cái thau.

Bước 5: Cuối cùng bạn cho mì căn vào thau rau trộn đều và nêm thêm gia vị cho vừa ăn là có thể dọn ra dĩa thưởng thức ngay.

Món gỏi gà chay làm từ mì căn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Canh nấm ngũ sắc

Chuẩn bị nguyên liệu:

Nấm rơm: 50g

Nấm đông cô: 150g

Bạch quả: 50g

Đậu Hà lan: 100g

Đậu hũ: 1 miếng

Cà rốt: 1 củ

Củ cải trắng: 1 củ

Hành, ngò

Gia vị: muối, bột nêm chay, tiêu, dầu mè

Thực hiện:

Bước 1: Củ cải, cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi thái khoanh tròn nhỏ và ngâm vào nước lạnh.

Bước 2: Nấm đông cô, nấm rơm mua vể bạn cắt chân, rửa sạch. Nấm đông cô bạn thái miếng vừa ăn còn nấm rơm cắt làm đôi.

Bước 3: Đậu Hà lan bạn rửa sạch, tước xơ. Bạch quả để nguyên hạt rồi rửa sạch với nước.

Bước 4: Làm nóng nồi với một ít dầu mè, cho củ cải, cà rốt, bạch quả vào xào nhanh tay. Nêm thêm một ít muối và hạt nêm chay, đảo đều cho nguyên liệu thấm gia vị. Sau đó bạn đổ nước vào nồi đun sôi.

Bước 5: Đến khi nước sôi, thả tiếp nấm đông cô, đậu Hà lan, nấm rơm và đậu hũ thái hạt lựu vào nồi. Nêm nếm gia vị lại một lần nữa cho hợp khẩu vị.

Bước 6: Cuối cùng, múc canh ra tô và rắc ngò thái nhỏ lên mặt là bạn đã có món canh nấm ngũ sắc thơm ngon rồi.

Hy vọng với những cách làm món ăn chay ngon nhất cho ngày Tết này, các chị em nội trợ sẽ nhận được vô vàn lời khen từ người thân và khách khứa!