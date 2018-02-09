Nàng làm các món ngon ngày Valentine này, chàng ăn một lần nhớ cả đời

Nấu gì hôm nay 09/02/2018 15:55

Các chị em hãy tự tay chuẩn bị những món ngon đặc biệt cho tối Valentine để khiến chàng nhớ mãi không quên nhé.

Người xưa thường nói "con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày", do đó món quà đặc biệt và ý nghĩa dành cho các chàng vào ngày lễ Tình nhân còn gì tốt hơn những món ăn ngon?

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Một bữa tối do chính tay bạn chuẩn bị sẽ là món quà ngày lễ Tình nhân vô cùng đặc biệt cho chàng - Ảnh minh họa: Internet

Các nàng chỉ cần chuẩn bị một vài món ăn dễ thực hiện phù hợp với ngày Valentine dưới đây để khiến người ấy vô cùng hạnh phúc và bất ngờ.

Các món ngon cho ngày Valentine 

Súp cà chua: Sự mở đầu ngọt ngào

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cà chua: 2 trái

Nước dùng gà: 300ml

Bột bắp: 1/2 muỗng canh

Nước ép tỏi: 1/2 muỗng cà phê

Kem tươi: 2 muỗng canh

Ngò rí thái nhỏ

Hành lá cắt nhỏ

Hạt nêm, dầu ăn, đường

Thực hiện:

Bước 1: Cà chua mua về bạn rửa sạch, bỏ cuống, lột vỏ rồi băm nhuyễn.

Bước 2: Bột bắp bạn hòa tan trong nước lạnh.

Bước 3: Để chảo lên bếp đổ dầu ăn và hành lá vào phi thơm rồi thêm cà chua, đảo đều. Bạn tiếp tục cho nước dùng gà, hạt nêm, nước tỏi, rau ngò rí vào chảo đảo đều. Sau khi sôi, vặn nhỏ lửa đun tiếp khoảng 15 phút.

Nàng làm các món ngon ngày Valentine này, chàng ăn một lần nhớ cả đời - Ảnh 2
Đun hỗn hợp cà chua ở lửa nhỏ để tránh bị khét - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Khi hỗn hợp đã chín bạn tắt bếp và để cho thật nguội rồi bắt đầu lọc lấy nước, bỏ bã.

Bước 5: Sau đó, đun sôi nước lại, cho bột ngô và đường vào khuấy đều đến khi súp sánh lại thì tắt bếp.

Bước 6: Cuối cùng, bạn múc súp ra tô và bắt đầu trang trí bằng kem tươi tùy theo ý thích.

Nàng làm các món ngon ngày Valentine này, chàng ăn một lần nhớ cả đời - Ảnh 3
Món súp cà chua thơm ngon dễ ăn sẽ giúp buổi tối ngày Valentine thêm ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Mỳ spaghetti cà chua thịt viên: Gắn kết yêu thương

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Phần nước sốt

Hành tây: 1 củ

Cà rốt: 1 củ

Sốt cà chua: 1 hũ

Rượu vang: 30ml

Đường, hạt nêm

- Phần thịt viên

Thịt bò: 250g

Thịt heo: 150g

Bột chiên xù: 1 chén

Sữa tươi: 120ml

Mỳ ý: 1 gói

Phô mai mozzarella bào sợi

Thực hiện:

Cách làm nước sốt

Bước 1: Cà rốt, hành tây rửa sạch và bỏ vỏ rồi cắt hạt lựu.

Nàng làm các món ngon ngày Valentine này, chàng ăn một lần nhớ cả đời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bắt bếp lên chảo, cho dầu ăn, cà rốt và hành tây vào xào khoảng 10 phút. Sau đó, bạn cho thêm sốt cà chua, đường, rượu vang và hạt nêm vào chảo, đun thêm khoảng 15 phút ở lửa nhỏ.

Cách làm thịt viên

Bước 1: Bạn ngâm bột chiên xù với sữa tươi trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Trộn thịt bò, heo, hành tây với 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường và 1/3 muỗng cà phê tiêu.

Bước 3: Bạn cho bột chiên xù vào hỗn hợp thịt trên, trộn thật đều rồi vo thành từng viên vừa ăn.

Bước 4: Các nàng cho ít dầu vào chảo, chiên thịt viên đến khi vàng đều.

Bước 5: Cho thịt viên đã chiên vào sốt cà chua đun khoảng 10 phút để ngấm gia vị.

Bước 6: Cho nước vào nồi đun sôi, thêm ít muối, dầu rồi cho mỳ vào luộc khoảng 7 phút. Tắt bếp, sau đó ngâm mỳ qua nước lạnh cho nguội rồi vớt ra để ráo.

Nàng làm các món ngon ngày Valentine này, chàng ăn một lần nhớ cả đời - Ảnh 5
Ngâm mỳ trong nước lạnh sẽ giúp mỳ dai và không bị bở - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Cuối cùng, bạn để mỳ ra dĩa, rưới sốt cà chua thịt viên lên và rắc thêm phô mai bào sợi lên mặt.

Nàng làm các món ngon ngày Valentine này, chàng ăn một lần nhớ cả đời - Ảnh 6
Món mỳ spaghetti cà chua thịt viên cực kỳ thơm ngon khiến chàng ăn một lần nhớ mãi không quên - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với các món ăn ngon thích hợp cho ngày Valentine này.

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