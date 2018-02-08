Cách làm bánh ngọt đơn giản cho ngày Valentine khiến chàng ăn rồi nhớ mãi không quên

Với những chiếc bánh ngọt đáng yêu tự làm này, chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng xúc động.

Ngày Valentine càng đến gần, các cô gái càng trở nên lo lắng vì không biết phải chuẩn bị món quà gì cho chàng để thật ý nghĩa và đặc biệt. Nếu đang băn khoăn điều này, tại sao bạn không thử làm những chiếc bánh ngọt vừa ngon vừa đẹp mắt lại dễ thực hiện dưới đây?

Đường kính: 200g

Bơ lạt: 100g

Trứng gà: 2 trái

Bột nở: 15g

Vani: 1/3 muỗng cà phê

Sữa đặc có đường: 125ml

Thực hiện:

Bước 1: Bạn cho bơ và đường kính vào 1 cái tô sạch rồi dùng phới đánh cho hỗn hợp hòa quyện với nhau.

Muốn bánh ngon cần phải khuấy cho các thành phần quyện đều - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sau khi hỗn hợp bơ trứng nhuyễn, bạn cho tiếp vani vào đánh đều.

Bước 3: Trong một cái tô sạch khác, cho bột mỳ và bột nở vào trộn với nhau.

Bước 4: Sau đó, cho bột này từ từ vào hỗn hợp bơ trứng rồi dùng phới hay máy đánh trứng trộn cho đến khi sền sệt.

Bước 5: Bạn lại tiếp tục cho sữa đặc có đường vào hỗn hợp bột trên, trộn đều.

Bước 6: Cho hỗn hợp vào khuôn bánh cupcake có giấy lót ở dưới. Lưu ý: Chỉ nên cho khoảng 3/4 hỗn hợp bột vào khuôn cupcake.

Bước 7: Đặt khay vào lò nướng 180 độ C khoảng từ 20 - 25 phút. Bạn có thể thử bánh chín hay chưa bằng cách lấy tăm cắm vào giữa bánh, nếu rút ra thấy khô ráo là đã chín.

Bánh khi chín phồng đều có màu vàng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 8: Bạn có thể trang trí cho bánh bằng cách rắc thêm kẹo cốm hay đường bột ở trên mặt.

Bánh cupcake vừa dễ lại vừa ngon sẽ khiến các chàng vô cùng thích thú trong ngày lễ Tình nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bánh cookies trái tim

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bơ lạc: 220g

Đường bột: 200g

Bột mì: 450g

Trứng gà: 1 trái

Bột nở: 3g

Muối: 1/3 muỗng cà phê

Hai khuôn bánh hình trái tim 1 to, 1 nhỏ

Nguyên liệu và dụng cụ cần có để làm bánh - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện:

Bước 1: Bạn trộn đều bột mì và bột nở với nhau.

Bước 2: Trong một thau sạch khác, các nàng cho bơ và đường vào đánh nhuyễn. Đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt cho trứng vào tiếp tục đánh đều.

Bước 3: Cho bột từ từ vào hỗn hợp bơ rồi dùng dụng cụ đánh trứng trộn đều, để yên trong vòng 15 phút.

Bước 4: Cán mỏng bột thành những miếng có độ dày 0,5 cm sau đó dùng khuôn hình trái tim lớn cắt thành từng miếng.

Bột cần được ủ trước khi cán để đảm bảo chất lượng của bánh sau khi nướng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Bạn dùng khuôn nhỏ cắt ngay giữa một nửa số bột hình trái tim lớn ở trên rồi ghép chúng lại với nhau.

Bước 5: Lót giấy nến trên khay, đặt bột lên và bỏ vào lò ở nhiệt độ 180 - 190 độ C khoảng 15 phút cho đến khi bánh chuyển sang màu vàng thì lấy ra.

Bước 6: Cuối cùng, các nàng cho thêm mứt hoa quả lên bánh là có thể thường thức được ngay.

Bánh cookies hình trái tim là món quà vừa đẹp vừa ngon miệng dành cho người đặc biệt trong ngày Valentine - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với những cách làm bánh ngọt cho ngày Valentine này.