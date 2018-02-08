Cách làm bánh ngọt đơn giản cho ngày Valentine khiến chàng ăn rồi nhớ mãi không quên

Ngoài sô-cô-la hay những món quà mua bên ngoài, các nàng có thể học cách làm những chiếc bánh ngọt này để khiến người ấy bất ngờ nhé.
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Ngày Valentine càng đến gần, các cô gái càng trở nên lo lắng vì không biết phải chuẩn bị món quà gì cho chàng để thật ý nghĩa và đặc biệt. Nếu đang băn khoăn điều này, tại sao bạn không thử làm những chiếc bánh ngọt vừa ngon vừa đẹp mắt lại dễ thực hiện dưới đây?
Với những chiếc bánh ngọt đáng yêu tự làm này, chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng xúc động.
Cách làm bánh ngọt cho ngày Valentine
Bánh cupcake thơm ngon dễ làm
Chuẩn bị nguyên liệu:
Bột mỳ: 200g
Đường kính: 200g
Bơ lạt: 100g
Trứng gà: 2 trái
Bột nở: 15g
Vani: 1/3 muỗng cà phê
Sữa đặc có đường: 125ml
Thực hiện:
Bước 1: Bạn cho bơ và đường kính vào 1 cái tô sạch rồi dùng phới đánh cho hỗn hợp hòa quyện với nhau.
Bước 2: Sau khi hỗn hợp bơ trứng nhuyễn, bạn cho tiếp vani vào đánh đều.
Bước 3: Trong một cái tô sạch khác, cho bột mỳ và bột nở vào trộn với nhau.
Bước 4: Sau đó, cho bột này từ từ vào hỗn hợp bơ trứng rồi dùng phới hay máy đánh trứng trộn cho đến khi sền sệt.
Bước 5: Bạn lại tiếp tục cho sữa đặc có đường vào hỗn hợp bột trên, trộn đều.
Bước 6: Cho hỗn hợp vào khuôn bánh cupcake có giấy lót ở dưới. Lưu ý: Chỉ nên cho khoảng 3/4 hỗn hợp bột vào khuôn cupcake.
Bước 7: Đặt khay vào lò nướng 180 độ C khoảng từ 20 - 25 phút. Bạn có thể thử bánh chín hay chưa bằng cách lấy tăm cắm vào giữa bánh, nếu rút ra thấy khô ráo là đã chín.
Bước 8: Bạn có thể trang trí cho bánh bằng cách rắc thêm kẹo cốm hay đường bột ở trên mặt.
Bánh cookies trái tim
Chuẩn bị nguyên liệu:
Bơ lạc: 220g
Đường bột: 200g
Bột mì: 450g
Trứng gà: 1 trái
Bột nở: 3g
Muối: 1/3 muỗng cà phê
Hai khuôn bánh hình trái tim 1 to, 1 nhỏ
Thực hiện:
Bước 1: Bạn trộn đều bột mì và bột nở với nhau.
Bước 2: Trong một thau sạch khác, các nàng cho bơ và đường vào đánh nhuyễn. Đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt cho trứng vào tiếp tục đánh đều.
Bước 3: Cho bột từ từ vào hỗn hợp bơ rồi dùng dụng cụ đánh trứng trộn đều, để yên trong vòng 15 phút.
Bước 4: Cán mỏng bột thành những miếng có độ dày 0,5 cm sau đó dùng khuôn hình trái tim lớn cắt thành từng miếng.
Bước 5: Bạn dùng khuôn nhỏ cắt ngay giữa một nửa số bột hình trái tim lớn ở trên rồi ghép chúng lại với nhau.
Bước 5: Lót giấy nến trên khay, đặt bột lên và bỏ vào lò ở nhiệt độ 180 - 190 độ C khoảng 15 phút cho đến khi bánh chuyển sang màu vàng thì lấy ra.
Bước 6: Cuối cùng, các nàng cho thêm mứt hoa quả lên bánh là có thể thường thức được ngay.
Chúc chị em thành công với những cách làm bánh ngọt cho ngày Valentine này.