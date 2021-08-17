Cách làm bánh Tart trứng muối béo mịn, cho những buổi trà chiều 'tám chuyện' cực chill

Bánh Tart trứng muối này sẽ có phần filling trứng muối kiểu béo mịn, bạn có thể cho thêm phô mai lát vô cũng ngon. Phần đế tart thì mềm tan trong miệng, không bị bứ chút nào. Cắn miếng tart thấy hương vị "light" lắm, không bị ngán hoặc quá ngọt.

NGUYÊN LIỆU (Cho 7 cái bánh)

A. Phần Nhân Trứng Muối

5 cái Lòng đỏ trứng muối (có thể gia giảm tùy khẩu vị, ít nhất là 3 cái)

2 cái Lòng đỏ trứng gà

350g Sữa tươi không đường

100g Nước cốt dừa

60g Đường trắng

45g Bột bắp

3g Muối

B. Phần Vỏ Bánh Tart

1 cái Lòng đỏ trứng gà

110g Bột mì đa dụng (Bột mì số 11)

20g Bột hạnh nhân (có thể thay thế bằng Bột mì đa dụng)

75g Bơ lạt (để mềm ở nhiệt độ phòng)

10g Đường trắng

1g Muối

1 muỗng cafe tinh chất vani

Trang trí: Sô cô la nút đen, sô cô la đen & trắng đun chảy.

Trứng muối nướng hoặc hấp chín. Sau đó dùng nĩa tán nhuyễn trứng muối qua 1 chiếc rây. Thêm vào trứng muối lòng đỏ trứng, đường, muối, bột bắp, nước cốt dừa rồi khuấy lên cho đều. Thêm sữa tươi không đường vào tô hỗn hợp và khuấy đều. Lược lại hỗn hợp qua rây vào nồi, mở lửa nhỏ khuấy đều tay đến khi hỗn hợp đặc sệt lại. Tắt bếp, để nguội bớt rồi cho vào túi bắt kem. Bơ lạt để mềm ở nhiệt độ phòng. Đánh bơ lạt với đường cho tan sau đó thêm lòng đỏ trứng và vani, tiếp tục đánh cho hòa quyện. Thêm bột mì đa dụng, bột hạnh nhân và trộn lên. Sau đó dùng tay nắn thành 1 khối. Bọc khối bột lại bằng màn bọc thực phẩm và cho vào ngăn đông ít nhất 30 phút. Chia khối bột ra thành 7 phần đều nhau, cho vào khuôn tart rồi ấn ra cho đều.

Khuôn mình dùng đường kính trên 7.5cm, dưới 4.5cm, chiều cao 2.5cm.

Sau khi xong hết thì cho khay vào ngăn đông 10 phút. Lấy khay bánh ra và dùng nĩa châm vào phần đáy của bánh. Đem tart đi nướng 20 phút ở 170 độ C (lò nướng làm nóng trước 15 phút). Bánh chín lấy ra để nguội rồi gỡ ra khỏi khuôn. Bơm nhân vào bánh tart, phết lên 1 lớp lòng đỏ trứng gà (có thể bỏ qua). Cho vào lò nướng ở 220 độ C trong 7 phút, để khay nướng ở rảnh dưới thanh nhiệt trên 1 nấc để bánh nhanh xém mặt.

Trang trí mặt gấu bằng socôla nút đen và socola đun chảy. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Fb Tara Nu