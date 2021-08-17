Cách làm bánh Tart trứng muối béo mịn, cho những buổi trà chiều 'tám chuyện' cực chill

Bánh Tart phù hợp cho những buổi trà chiều bạn bè ngồi tám chuyện, vừa ăn bánh vừa thưởng trà, không bị ngán hoặc quá ngọt.
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Bánh Tart trứng muối này sẽ có phần filling trứng muối kiểu béo mịn, bạn có thể cho thêm phô mai lát vô cũng ngon. Phần đế tart thì mềm tan trong miệng, không bị bứ chút nào. Cắn miếng tart thấy hương vị "light" lắm, không bị ngán hoặc quá ngọt.
NGUYÊN LIỆU (Cho 7 cái bánh)
A. Phần Nhân Trứng Muối
5 cái Lòng đỏ trứng muối (có thể gia giảm tùy khẩu vị, ít nhất là 3 cái)
2 cái Lòng đỏ trứng gà
350g Sữa tươi không đường
100g Nước cốt dừa
60g Đường trắng
45g Bột bắp
3g Muối
B. Phần Vỏ Bánh Tart
1 cái Lòng đỏ trứng gà
110g Bột mì đa dụng (Bột mì số 11)
20g Bột hạnh nhân (có thể thay thế bằng Bột mì đa dụng)
75g Bơ lạt (để mềm ở nhiệt độ phòng)
10g Đường trắng
1g Muối
1 muỗng cafe tinh chất vani
Trang trí: Sô cô la nút đen, sô cô la đen & trắng đun chảy.
Nguồn: Fb Tara Nu