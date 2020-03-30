Mách bạn những cách làm mụn nhanh chín hiệu quả nhất

Mụn là một trong những vấn đề về da mà 85% dân số từng gặp phải ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Thông thường, mụn sẽ chỉ trồi lên và biến mất sau từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên nếu bạn thực hiện theo những cách làm mụn nhanh chín dưới đây, mụn sẽ biến mất một cách nhanh chóng.

Nước chanh được biết đến là có chứa nhiều vitamin C và axit citric. Chấm nước cốt chanh lên nốt mụn sẽ khiến cho mụn nhanh chín chỉ sau một đêm. Nước cốt chanh có tác dụng tẩy tế bào chết cho da, giúp cho nhân mụn có thể trồi lên nhanh hơn.

Mật ong (đặc biệt là mật ong Manuka) có đặc tính kháng khuẩn rất tốt, giúp làm sạch lỗ chân lông và ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Bạn chỉ mất không đến 5 phút để loại bỏ các nốt mụn bằng mật ong:

Tất cả những gì bạn cần làm là vắt lấy 1 thìa nước cốt chanh, sau đó dùng tay chấm nước cốt chanh lên đầu mụn và để qua đêm. Ban đầu có thể cảm thấy hơi rát và hôm sau sẽ thấy da khô hơn. Để khắc phục điều này bạn có thể trộn thêm 1 chút mật ong.

Nước cốt chanh mật ong giúp tẩy sạch da chết, đẩy nhân mụn lên nhanh mà lại không làm khô da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mụn nhanh chín bằng đu đủ

Trong đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain. Loại enzyme này được sử dụng để giảm viêm và giúp kiểm soát sự hình thành mủ trong mụn trứng cá. Cách thực hiện như sau:

Lấy phần thịt quả đu đủ nghiền nhuyễn.

Rửa sạch da mặt và lau khô, sau đó chấm phần đu đủ đã nghiền nhuyễn lên nốt mụn.

Thư giãn trong 30 phút rồi sau đó rửa sạch bằng nước. Thực hiện mỗi ngày 2-3 lần cho đến khi thấy cồi mụn trồi lên.

Đu đủ có chứa enzyme papain giúp giảm viêm và kiểm soát hình thành ổ mủ trong mụn trứng cá - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mụn nhanh chín bằng dầu tràm trà

Tinh dầu tràm trà (không phải cây trà xanh của Việt Nam) là tinh dầu được chiết xuất từ cây Melaleuca Alternifolia, có nguồn gốc từ nước Úc. Tinh dầu này nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn và giảm viêm da.

Cụ thể dầu tràm trà giúp kháng P. acnes và S. choleraesuis – hai loại vi khuẩn gây mụn bọc trên da. Một nghiên cứu gần đây cho thấy tinh dầu tràm trà 5% có hiệu quả gấp 4 lần trong việc giảm các tổn thương do mụn và có ít tác dụng phụ hơn so với benzoyl peroxide.

Không giống với dầu tự nhiên, tinh dầu tràm trà hoạt động như một loại dung môi hòa tan dầu thâm nhập vào lỗ chân lông, giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết và đẩy nhân mụn lên nhanh hơn. Tinh dầu tràm trà dễ gây kích ứng đỏ da, do vậy bạn cần phải trộn theo tỉ lệ 1:9 (1 phần dầu 9 phần nước) trước khi chấm lên nốt mụn.

Tương tự như khi dùng với aspirin, sau khi dùng tinh dầu tràm trà da của bạn rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, do vậy bạn nên dùng kem chống nắng để tránh làm tổn thương da.

Tinh dầu tràm trà như một loại dung môi hòa tan bã nhờn ở lỗ chân lông và đẩy nhân mụn lên nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mụn nhanh chín bằng baking Soda

Baking soda có tính sát trùng nhẹ nhưng hiệu quả mang lại rất nhanh. Baking soda có tác dụng tiêu diệt nấm, vi khuẩn, hút dầu thừa trên da và kích thích sự phát triển của các tế bào da mới. Bạn chỉ cần trộn baking soda với nước theo tỉ lệ 1:1, sau đó chấm lên nốt mụn và để trong 30 phút. Thực hiện 2-3 lần trong ngày cho đến khi bạn thấy nhân mụn trồi lên.

Baking soda có tính kháng khuẩn nhẹ nhưng công hiệu trị mụn lại rất nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mụn nhanh chín bằng kem đánh răng

Trước khi đi ngủ bạn chỉ cần lấy 1 chút kem đánh răng (loại có hàm lượng fluor thấp) chấm lên nốt mụn và để qua đêm. Đặc tính kháng khuẩn có trong kem đánh răng giúp nốt mụn nhanh chín hơn và nhân nhanh trồi lên hơn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không nên dùng kem đánh răng làm trắng răng mà nên chọn kem đánh răng hữu cơ.

Kem đánh răng có tác dụng đẩy nhân mụn lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Làm mụn bọc nhanh chín bằng bột quế

trong bột quế có chứa tanin, tinh dầu giúp chống oxy hóa và diệt khuẩn tốt nên được y học đánh giá cao.

cách làm: Bột quế + Mật ong theo tỉ lệ 1:1 đắp lên nốt mụn giúp mụn bọc nhanh chín. Mật ong với công dụng trị mụn bọc lại giúp ngăn ngừa mụn.

Làm mụn nhanh chín bằng tinh dầu mù u

Cách làm: Chấm dầu mù u lên nốt mụn ngày 2 - 3 lần và trước khi đi ngủ. Trong dầu mù u có tính kháng khuẩn, chống viêm đây là cách loại bỏ mụn bọc .

Làm mụn bọc nhanh chín bằng tỏi

Trong tỏi có chứa hoạt chất allicin có đặc tính kháng viêm, sát khuẩn giúp tiêu sưng, xẹp mụn nhanh. Không những thế, sulfur có trong tỏi cũng làm khô nhân mụn sau một thời gian ngắn.

Trên đây là một số thông tin chia sẻ về những cách làm mụn nhanh chín hiệu quả từ những liệu pháp có thành phần tự nhiên. Nếu bạn đang tìm kiếm những biện pháp trị mụn hiệu quả nhanh chóng và ít tác dụng phụ thì hãy áp dụng ngay các cách trên để nhanh chóng loại bỏ các nốt mụn trên da.