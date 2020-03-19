Hướng dẫn cách trị mụn cóc ở tay hiệu quả

Mụn cóc còn có tên gọi khác là mụn cơm, là hiện tượng các cục u thịt nhỏ có màu trắng hoặc vàng đục, mọc sần sùi ở trên da tay và rất dễ lây lan sang các vùng da khác, gây mất thẩm mỹ. Nó có thể xuất hiện ở mọi độ tuổi, đặc biệt là những người có thói quen hay cắn móng tay. Mụn cóc là một căn bệnh da liễu có thể lây lan từ người này sang người khác. Dưới đây là các cách trị mụn cóc ở tay cực kỳ hiệu quả giúp bạn lấy lại vẻ đẹp cho đôi tay.

Dân gian xưa có rất nhiều phương pháp trị mụn cóc (mụn cơm) ở tay hiệu quả. Dưới đây là một số cách làm đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Hiện tượng hình thành mụn cóc là do virus HPV (Human Papilloma Virus) gây ra. Khi gặp các vết trầy xước, virus HPV càng có cơ hội xâm nhập vào cơ thể. Một nguyên nhân nữa khiến bạn bị mọc mụn cóc ở tay là do bạn bị lây nhiễm với người bệnh. Khi hệ miễn dịch yếu, virus có thể thâm nhập vào cơ thể một cách dễ dàng.

Cách chữa mụn cơm ở tay bằng tỏi

Đây chính là một trong những phương pháp trị mụn cóc bằng mẹo dân gian mang lại hiệu quả cao. Tinh dầu tỏi chứa một hàm lượng lớn allicin có khả năng kháng sinh và tiêu diệt virus HPV rất cao mà không làm tổn hại gì đến sự hình thành và phát triển của các lợi khuẩn trong cơ thể. Bên cạnh đó, tỏi còn có tác dụng kháng viêm, sát khuẩn, hỗ trợ rất tốt cho việc làm lành các vết thương ngoài da, đồng thời hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của những tác nhân bên ngoài hay những yếu tố gây bệnh mụn cóc mọc ở tay.

Cách 1: Rửa sạch tay, đặc biệt là vùng da bị mụn cơm rồi lau khô tay bằng vải mềm. Sau đó, lấy các tép tỏi ép lấy nước rồi trộn với 1 thìa mật ong theo tỉ lệ 1:1, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp hòa tan vào nhau. Lấy tăm bông nhúng vào hỗn hợp vừa làm và thoa lên vùng da bị mụn. Giữ nguyên trong khoảng 15 phút rồi rửa tay bằng nước ấm.

Cách chữa mụn cơm bằng tỏi và mật ong rất lành tính và an toàn. Do đó, bạn có thể thực hiện mỗi ngày cho đến khi mụn giảm hẳn thì thôi.

Mật ong và tỏi tạo nên bài thuốc tuyệt vời chữa mụn cóc cực kỳ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Lấy vài tép tỏi tươi rồi cắt thành nhiều lát mỏng, sau đó đắp lên vùng da bị mụn cóc, kết hợp chà nhẹ trong khoảng 10 phút. Thực hiện 2 lần/ ngày. Lưu ý không đắp và bôi tỏi tươi lên vùng da lành, chỉ áp dụng đối với vùng da bị mụn cóc.

Tỏi tươi có công dụng trị mụn cóc tận gốc rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mụn cóc bằng lá tía tô

Tía tô có vị cay, tính ấm với công dụng khử trùng sát trùng rất tốt. Ngoài ra, tía tô có tác dụng làm đẹp da và ngừa mụn cóc hiệu quả.

Cách làm: Rửa sạch 200gr lá tía tô rồi đem đi giã nát, sau đó đắp lên vùng da bị mụn cóc. Thực hiện đều đặn 2 lần/ ngày cho đến khi mụn cóc thuyên giảm và khỏi hẳn. Trong trường hợp không có lá tía tô, bạn có thể sử dụng húng quế thay thế.

Lá tía tô là thần dược tự nhiên giúp trị mụn cóc ở tay cực nhanh và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mụn cóc bằng nha đam tươi

Nha đam tươi chứa rất nhiều axit malic có công dụng bào mòn tế bào chết do mụn cóc gây ra, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn gây mụn cóc và kháng khuẩn cực tốt. Chưa kể đến việc nha đam còn có công dụng chữa lành và làm đẹp da.

Cách làm: Lấy một nhánh nha đam tươi đem rửa sạch rồi để ráo nước. Sau đó, gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài và lấy hết phần thịt trắng bên trong nha đam rồi giã nát. Tiếp theo, lấy gel nha đam bôi lên vùng da bị mụn cóc và để yên trong 20 phút. Cuối cùng, rửa sạch lại bằng nước ấm rồi lấy khăn mềm lau khô tay. Thực hiện đều đặn 2 lần mỗi ngày sẽ cho hiệu quả rõ rệt.

Nha đam tươi có công dụng tuyệt vời trong việc chữa mụn cóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mụn cóc bằng quả sung tươi

Nước ép của quả sung có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa và kháng virus. Bên cạnh đó, nó còn có công dụng ngăn ngừa sự nhiễm trùng do mụn cóc gây ra.

Cách làm: Quả sung rửa sạch ép lấy nước. Sau đó, bạn lấy phần nước ép đó thoa lên vùng da bị mụn và để yên trong vòng 30 phút. Cuối cùng, rửa lại bằng nước ấm và lau khô tay. Bạn có thể không ép quả sung mà có thể cắt lát rồi chà lên vùng da bị mụn cóc cũng được. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/ ngày, sau 1 tuần bạn sẽ thấy đỡ hẳn.

Sung có tác dụng điều trị mụn cóc rất tốt và an toàn cho da - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn không nên dùng tay nặn hoặc lấy kim khều mụn. Vì làm như vậy, dịch mủ tràn ra sẽ khiến cho mụn cóc lây lan sang vùng da khác đồng thời khiến da lâu lành.

Bài viết trên đây đã mách bạn cách trị mụn cóc ở tay vô cùng hiệu quả bằng các phương pháp dân gian an toàn, bạn có thể tự thực hiện tại nhà một cách dễ dàng. Chúc bạn luôn mạnh khỏe!