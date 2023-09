Chuyên mục giải đáp: Bị mụn không nên ăn gì?

Những loại hoa quả giàu chất chống oxy hóa giúp da không bị mụn – Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm mát gan, thanh nhiệt

Theo Đông y, mụn nổi lên khi cơ thể bị “nóng trong”, chức năng gan bị ảnh hưởng. Do vậy, việc dùng những thực phẩm mát gan giải độc sẽ giúp bạn tránh được tình trạng nổi mụn từ sâu bên trong cơ thể.

Những thực phẩm mát gan được các chuyên gia khuyến khích sử dụng bao gồm trà xanh, matcha, hoa atiso, đậu xanh, bầu bí, su su, mướp, rau ngót, mướp đắng, dứa, rau mã đề,v.v. Đây đều các loại rau nên ăn khi bị mụn, do vậy bạn không cần một chế độ ăn uống riêng biệt, chỉ cần năng đưa chúng vào trong bữa ăn hàng ngày là sẽ mang lại kết quả rõ rệt.

Thực phẩm mát gan giải độc giúp da không bị mọc mụn - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu Omega 3,6,9

Hạt lanh, cá ngừ, hạt óc chó, hạt chia là ứng cử viên sáng giá trong nhóm thực phẩm này. Không cần bổ sung quá nhiều mỗi ngày, chỉ cần 10-20g là đủ để bạn duy trì làn da khỏe mạnh.

Thực phẩm giàu men vi sinh có lợi

Những thực phẩm lên men giàu vi sinh có lợi cho hệ tiêu hóa và làn da của bạn như sữa chua, tảo, và một số thực phẩm lên men khác.

Bị mụn không nên ăn gì?

Khi mụn đã xuất hiện trên da, lúc này bạn cần quan tâm ăn gì để mụn mới không xuất hiện và mụn đã có nhanh biến mất. Bên cạnh những thực phẩm được giới thiệu ở trên, những người bị mụn cần tránh những thực phẩm sau để tình trạng mụn không trở nên nghiêm trọng hơn:

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Một trong những nguyên nhân da nổi mụn là do lượng dầu mỡ trên da gây bít tắc lỗ chân lông và sinh ra viêm. Do vậy, nếu bạn tăng lượng thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ vào trong cơ thể sẽ khiến cho tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Do vậy, hãy loại bỏ thức ăn nhanh, thức ăn đóng hộp, thức ăn chiên rán như gà rán, khoai tây chiên, chân giò hầm, v.v. ra khỏi thực đơn của bạn khi mụn đang “chiếm đóng” trên da.

Thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ sẽ khiến cho tình trạng mụn nghiêm trọng hơn – Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm cay nóng

Xét ở góc độ đông y, thực phẩm cay nóng ảnh hưởng đến chức năng gan, khiến cho gan không kịp thải lọc các chất độc trong cơ thể và dẫn đến nổi mụn. Do vậy, dù bạn rất thích vị cay nóng thì cũng nên dừng lại nếu không muốn mụn nổi lên ngày càng nhiều.

Đồ cay nóng ở đây không phải chỉ là quả ớt, mà là một số thực phẩm khác gây “nóng” cho cơ thể như xôi, thịt chim, thịt bò, thịt gà,v.v. Như vậy nếu bạn có thắc mắc bị mụn có nên ăn thịt gà không thì câu trả lời là “không nên”.

Thức ăn mang tính nóng sẽ khiến cho mụn nổi nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn gây tổn thương chức năng gan. Do vậy, không khó hiểu khi mụn lại nổi lên sau khi sử dụng nhiều đồ uống có cồn.

Thực phẩm có thể gây mất cân bằng lượng đường huyết

Thực phẩm ngọt (bánh kẹo, kem, nước ngọt, nước uống có ga, nước mía, v.v.) hoặc thậm chí mỳ ống, gạo trắng, bánh mì đều có lượng đường cao, từ đó dẫn đến việc cơ thể phải sản xuất tăng lượng insulin. Trong khi đó, insulin lại kích thích các tuyến dầu hoạt động nhiều hơn, dẫn đến tăng nguy cơ nổi mụn trên da. Do vậy, loại đồ uống rất “hot” hiện nay như trà sữa chân trâu cũng không phải là tốt cho những người bị mụn.

Bạn cũng cần thận trọng khi lựa chọn hoa quả khi đang bị mụn. Mặc dù phần lớn hoa quả đều chứa nhiều vitamin và tốt cho da nhưng vẫn cần phải quan tâm bị mụn không nên ăn quả gì. Để tránh cho cơ thể phải sản xuất nhiều insulin, tránh ăn những quả siêu ngọt như vải, nhãn.

Hãy kiềm chế và nói không với đồ ăn nhiều đường - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm gây mất cân bằng nội tiết

Nếu cơ thể bạn đang bình thường thì hãy tránh xa những thực phẩm có thể gây mất cân bằng nội tiết ví dụ như dạng tinh chế đậm đặc của hạt lanh hoặc hoa anh thảo, sữa bò. Việc mất cân bằng nội tiết sẽ dẫn đến hiện tượng nổi mụn trên da rất nghiêm trọng.

Da bị nổi mụn là hệ quả của những vấn đề bên trong cơ thể, trong đó thực phẩm ăn uống hàng ngày là một trong những tác nhân gây ra những vấn đề đó. Do vậy, cần nắm được thông tin bị mụn không nên ăn gì để phòng ngừa và điều trị tình trạng nổi mụn trên da mà tác nhân do thói quen ăn uống hàng ngày gây ra.