Thêm "siêu phẩm" nước chấm đa năng cho ngày Tết, chị em có thể "chấm cả thế giới" mà vị nào cũng cuốn

Muối chấm đỏ và muối chấm xanh sở hữu hai loại sốt chấm này mình chấm cả thế giới.

NƯỚC CHẤM MUỐI XANH

Nguyên liệu:

- 30gr ớt sừng xanh

- 4gr ớt xiêm

- 60g đường cát trắng

- 17g muối hạt to

- 9 lá chanh

- 90gr g sữa đặc

- 2g mì chính

- 50gr nước cốt chanh miền nam

- 1 chút vỏ chanh xanh

NƯỚC CHẤM MUỐI ĐỎ

Nguyên liệu:

- 30gr ớt sừng đỏ

- 8gr ớt cay

- 65g đường

- 17g muối hạt to

- 9 lá chanh

- 90gr g sữa đặc

- 2g mì chính

- 70gr nước cốt quất

Cách làm:

Cân chuẩn các nguyên liệu cho vào máy xay xay nhuyễn.

Vị chua chua mặn ngọt chấm gì cũng mê, các bạn có thể làm nhiều dùng dần và bảo quản hũ thủy tinh đậy kín ngăn mát tủ lạnh, dùng được cả tháng.

Chúc cả nhà thành công! Hãy làm bởi nó rất ngon nhé.

Nguồn: FB Cao Giang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-sieu-pham-nuoc-cham-da-nang-cho-ngay-tet-chi-em-co-the-cham-ca-the-gioi-ma-vi-nao-cung-cuon-542632.html