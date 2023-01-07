Thêm "siêu phẩm" nước chấm đa năng cho ngày Tết, chị em có thể "chấm cả thế giới" mà vị nào cũng cuốn

Muối chấm đỏ và muối chấm xanh sở hữu hai loại sốt chấm này mình chấm cả thế giới.
- Đây là loại "nước sốt thần thánh" không thể thiếu vào dịp Tết: vị chua mặn ngọt hài hòa, trộn được tất cả các loại nộm
- Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo!
NƯỚC CHẤM MUỐI XANH
Nguyên liệu:
- 30gr ớt sừng xanh
- 4gr ớt xiêm
- 60g đường cát trắng
- 17g muối hạt to
- 9 lá chanh
- 90gr g sữa đặc
- 2g mì chính
- 50gr nước cốt chanh miền nam
- 1 chút vỏ chanh xanh
NƯỚC CHẤM MUỐI ĐỎ
Nguyên liệu:
- 30gr ớt sừng đỏ
- 8gr ớt cay
- 65g đường
- 17g muối hạt to
- 9 lá chanh
- 90gr g sữa đặc
- 2g mì chính
- 70gr nước cốt quất
Cách làm:
Cân chuẩn các nguyên liệu cho vào máy xay xay nhuyễn.
Vị chua chua mặn ngọt chấm gì cũng mê, các bạn có thể làm nhiều dùng dần và bảo quản hũ thủy tinh đậy kín ngăn mát tủ lạnh, dùng được cả tháng.
Chúc cả nhà thành công! Hãy làm bởi nó rất ngon nhé.
Nguồn: FB Cao Giang