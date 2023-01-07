Thêm "siêu phẩm" nước chấm đa năng cho ngày Tết, chị em có thể "chấm cả thế giới" mà vị nào cũng cuốn

Món ngon mỗi ngày 07/01/2023 09:17

Muối chấm đỏ và muối chấm xanh sở hữu hai loại sốt chấm này mình chấm cả thế giới.

 

NƯỚC CHẤM MUỐI XANH

Thêm 'siêu phẩm' nước chấm đa năng cho ngày Tết, chị em có thể 'chấm cả thế giới' mà vị nào cũng cuốn - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 30gr ớt sừng xanh

- 4gr ớt xiêm

- 60g đường cát trắng

- 17g muối hạt to

- 9 lá chanh

- 90gr g sữa đặc

- 2g mì chính

- 50gr nước cốt chanh miền nam

- 1 chút vỏ chanh xanh

NƯỚC CHẤM MUỐI ĐỎ

Thêm 'siêu phẩm' nước chấm đa năng cho ngày Tết, chị em có thể 'chấm cả thế giới' mà vị nào cũng cuốn - Ảnh 2

Nguyên liệu:

- 30gr ớt sừng đỏ

- 8gr ớt cay

- 65g đường

- 17g muối hạt to

- 9 lá chanh

- 90gr g sữa đặc

- 2g mì chính

- 70gr nước cốt quất

Cách làm:

Cân chuẩn các nguyên liệu cho vào máy xay xay nhuyễn.

Vị chua chua mặn ngọt chấm gì cũng mê, các bạn có thể làm nhiều dùng dần và bảo quản hũ thủy tinh đậy kín ngăn mát tủ lạnh, dùng được cả tháng.

Thêm 'siêu phẩm' nước chấm đa năng cho ngày Tết, chị em có thể 'chấm cả thế giới' mà vị nào cũng cuốn - Ảnh 3

Thêm 'siêu phẩm' nước chấm đa năng cho ngày Tết, chị em có thể 'chấm cả thế giới' mà vị nào cũng cuốn - Ảnh 4

Thêm 'siêu phẩm' nước chấm đa năng cho ngày Tết, chị em có thể 'chấm cả thế giới' mà vị nào cũng cuốn - Ảnh 5

Chúc cả nhà thành công! Hãy làm bởi nó rất ngon nhé.

Nguồn: FB Cao Giang

Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách

Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách

Tự tay mình làm những chiếc bánh thơm ngon để tặng cho những người thân yêu thì quý hóa và ý nghĩa biết bao.

Xem thêm
Từ khóa:   nước chấm món ngon khéo tay

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 26 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ