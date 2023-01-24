Thanh cốm gạo lứt ngũ hạt - Món ngon cho những nàng mê đồ healthy

Món ngon mỗi ngày 24/01/2023 07:07

Với công thức này chỉ cần một chút thời gian là đã xong một món bánh hết sức healthy và tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu làm thanh cốm gạo lứt ngũ hạt

Thanh cốm gạo lứt ngũ hạt - Món ngon cho những nàng mê đồ healthy - Ảnh 1

- 80 gram cốm gạo lứt 

- 30 gram vừng trắng

- 40 gram hạt bí xanh

- 40 gram hạt điều

- 40 gram hạt hướng dương

- 10 gram dừa khô nướng

- 90 gram mạch nha

- 20 gram dầu dừa

- 1 thìa canh nước lọc

- 1/2 thìa cà phê bột quế

- Topping ruốc bông nhà làm

Cách làm:

Thanh cốm gạo lứt ngũ hạt - Món ngon cho những nàng mê đồ healthy - Ảnh 2

- Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 160 độ C

- Rang các loại hạt ở lửa nhỏ nhất đến khi các hạt chín thơm

- Trộn đều các loại hạt + cốm gạo lứt và bột quế

- Cho mạch nha + dầu dừa + nước lọc vào chảo chống dính. Đun ở lửa vừa tới khi hỗn hợp vừa sôi tới thì tắt bếp.

- Cho hỗn hợp mạch nha vào hỗn hợp các loại hạt đã được trộn sẵn.

- Trộn thật đều để các loại hạt đều được thấm mạch nha và dầu dừa.

- Cho hỗn hợp đã trộn vào khuôn có lót giấy nến. Dàn đều và nén chặt hỗn hợp.

- Cho vào lò và nướng trong vòng 30 phút

- Lấy ra khỏi lò và cắt bánh lúc đang còn ấm dẻo.

- Rắc thêm ruốc bông nếu thích

Vậy là đã xong một món bánh hết sức healthy và cách làm rất đơn giản rồi.

Thanh cốm gạo lứt ngũ hạt - Món ngon cho những nàng mê đồ healthy - Ảnh 3

Thanh cốm gạo lứt ngũ hạt - Món ngon cho những nàng mê đồ healthy - Ảnh 4

Chúc mọi người thành công

Nguồn: FB Nguyễn Thị Thùy Linh

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